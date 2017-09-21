Голос детства: трагическая судьба Клары Румяновой – актрисы, озвучившей самые известные советские мультфильмы

Ее лицо вряд ли известно широкой публике – почти всю жизнь она провела за кадром. Клара Румянова озвучила около 300 мультфильмов, среди самых известных ее работ – «Ну, погоди!», «Крокодил Гена», «Волшебник Изумрудного города», «Рикки-Тикки-Тави», «Кот в сапогах», «Незнайка», «Крошка Енот», «Малыш и Карлсон», «Умка» и другие. Все любимые с детства песни звучали в исполнении Румяновой. К сожалению, ее судьба сложилась трагически. 12 лет назад, 18 сентября 2004 г. актриса умерла в одиночестве, болезнях и нищете.

Клара с детства мечтала стать актрисой и во ВГИК поступила с первой же попытки. В юности у нее был очень низкий голос, альт, но после перенесенного воспаления легких она вдруг заговорила очень высоким тембром, который позже и стал ее визитной карточкой во всех озвученных мультфильмах.

На одном курсе с Румяновой учились Николай Рыбников и Алла Ларионова, ставшие впоследствии одной из самых крепких семейных пар в советском кинематографе. Но на тот момент Рыбников вообще не замечал Ларионову – он потерял голову от Клары Румяновой и часами дежурил у ее подъезда. Девушка не отвечала на его ухаживания: «Как он может часами просиживать штаны? Конечно, я никогда не стану встречаться с таким дураком», – возмущалась она.

Однажды Рыбников занял у друзей денег и купил для Клары золотые часы. Она же влепила ему пощечину и не приняла подарок. В ярости ухажер выбросил часы в окно, а после этого ему пришлось несколько месяцев сидеть на одной гречке, чтобы вернуть долги. Эпизод с часами позже вошел в знаменитый фильм с его участием – «Девчата». Спустя 5 лет после окончания института Рыбников женился на Алле Ларионовой и прожил с ней всю жизнь. За 2 года до смерти, когда Рыбников после микроинсульта лежал в больнице, Румянова навестила его и призналась в том, что очень сожалеет о своем отказе.

Причины для отказа у Румяновой на тот момент действительно были. Еще в 16 лет она вышла замуж за молодого пианиста. Брак распался через 3 месяца, когда муж поставил ультиматум: либо он, либо кино. Клара тогда была на втором месяце беременности и после расставания с мужем сделала подпольный аборт, из-за чего навсегда лишилась возможности иметь детей. Поэтому первокурсница ВГИКА не спешила заводить новые отношения.

Ее вторым мужем стал актер А. Чемодуров, известный по роли Левашова в «Молодой гвардии». Из-за творческой невостребованности у него начались проблемы с алкоголем, из-за чего брак распался. Третий супруг Румяновой изводил ее своей ревностью, поэтому и этот брак продержался недолго. За актрисой ухаживали многие известные артисты, по словам Румяновой, в числе ее отвергнутых поклонников был даже В. Высоцкий. Но в результате она осталась одна, без семьи и детей.

У Румяновой был непростой характер, который едва не стоил ей актерской карьеры. Однажды всесильный гендиректор «Мосфильма» Иван Пырьев предложил ей главную роль в своем фильме. Прочитав сценарий мелодрамы, актриса ответила: «Мне не нравится ни роль, предложенная мне, ни ваш сценарий. Эта картина обречена на провал». Пырьев и за меньшие грехи отстранял актрис от съемок, не удивительно, что в течение нескольких лет Румянову нигде не снимали.

Позже она сыграла в нескольких фильмах, самой известной из этих работ стала роль попадьи в «Двенадцати стульях» (1971), но всесоюзную популярность ей принесли не киноработы, а озвучивание анимационных персонажей. В каждом втором советском мультфильме звучал голос Румяновой, а детские песни в ее исполнении стали настоящими шлягерами. Она стала единственной актрисой, удостоенной звания Заслуженной артистки РСФСР за работу в мультипликации. А в конкурсе на лучший голос мировой мультипликации Румяновой присудили первое место.

После того, как распался СССР и закрылся «Союзмультфильм», Румянова осталась без работы и переживала тяжелейшую депрессию. Умерла ее мама, и актриса осталась совсем одна. К тому же у нее диагностировал рак молочной железы, но ни денег, ни сил бороться с болезнью у нее не было. Румянова часто говорила знакомым о желании покончить с собой. Она не смотрела телевизор, не слушала радио, не выходила из дома и повторяла о том, что не видит смысла в жизни. Болезнь усугубилась воспалением легких, и в 2004 г. актриса скончалась. Организацией похорон занималась Гильдия актеров кино, так как близких родственников у нее не оказалось.