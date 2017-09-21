Как Дмитрий Шолохов подбил двадцать пять танков в одном бою

Традиционно считается, что чемпионом по уничтожению немецких танков в одном бою является Зиновий Колобанов, уничтоживший 20 августа 1941 года в Войсковицком бою под Ленинградом 22 танка противника. Однако есть человек, превзошедший это достижение. Этот человек – Дмитрий Дмитриевич Шолохов.

В 1939 году Дмитрий Шолохов окончил Саратовское танковое училище. Во время войны с Финляндией 1939-1940 годов младший лейтенант Шолохов участвовал в боях на Карельском перешейке. Однако свой подвиг старший лейтенант Дмитрий Шолохов совершил на Юго-Западном фронте, где был командиром взвода в 158-й танковой бригаде 13-го танкового корпуса 21-й армии.

В тот день, 30 июня 1942 года, перейдя в наступление из района Волчанска, 6-я армия Паулюса прорвала оборону на стыке наших 21-й и 28-й армий. Ликвидировать прорыв должна была 176-я танковая бригада, но её прибытие ожидалось лишь к вечеру. Единственным подразделением, которое удалось выделить для прикрытия участка прорыва, оказался взвод под командованием Дмитрия Шолохова. Помимо его танка, во взводе также были машины сержантов Сергеева и Калинина. Никто и не предполагал, что число немецких танков, идущих на этот взвод, составит 150 машин.

Тем не менее, взвод Дмитрия Шолохова вступил в бой с превосходящими силами противника. Нашим танкистом помогли условия местности – немецкие танки могли двигаться только по дну ложбины, упирающейся в деревню Несторное на крайнем северо-востоке харьковской области у самой границы с РСФСР. Удобно устроившись за сараями на околице села, наши танкисты начали обстреливать вражескую колонну. Маневрируя и меняя позицию, они создавали впечатление присутствия крупных сил. Танкам Сергеева и Калинина удалось подбить по два немецких танка. Ещё одну машину подбил в самом начале боя танк Шолохова.

Решив, что в лоб им в деревню не прорваться, немцы решили обойти позиции наших танкистов с тыла. К тому времени танк Калинина уже погиб вместе со своим экипажем, а танк Сергеева сильно повреждён. Дело в том, что на дворе был уже 1942-й год, и немцы обзавелись кумулятивными снарядами. Поэтому наши танкисты даже на КВ-1 не могли уничтожать десятки танков в открытом бою, также невозбранно, как это делал Колобанов и его менее результативные коллеги в сорок первом, когда немцам броню КВ-1 пробить было просто нечем.

В большинстве источников говорится, что Шолохов и его товарищи воевали на КВ-1, но на одной из немногих фотографий, правда, зимнего времени, Дмитрий Шолохов изображён на фоне танка Т-34-76, выпущенного, судя по уже двум люкам, в 1942 году.

Немцы стали обходить Несторное по ещё более узкой ложбине, где танки могли двигаться лишь в колонну по одному. Этого манёвра немцев только и ждал Дмитрий Шолохов, заранее занявший позицию на выходе из ложбины.

Оказавшись выше танков на склоне выхода из лощины, Дмитрий Шолохов мог бить по первым из них прямо в крышу. Немцы же не могли задрать стволы орудий на такой угол, чтобы танк Шолохова попал в зону их поражения.

Пользуясь этим обстоятельством Дмитрий Шолохов уничтожил подряд 24 танка. Таким образом, учитывая танк, подбитый в самом начале боя, Шолохов в этот день уничтожил 25 немецких танков. Правда, в наградном листе, подписанном уже осенью, были указаны лишь те самые 24 танка, подбитые во второй фазе боя, а танк, подбитый в самом начале, не учитывался. В послевоенное же время произошло вообще нечто непонятное – при описании этого подвига в литературе стали писать, что Дмитрий Шолохов подбил всего восемь машин. Вероятно, узнав, что Шолохов начал бой вместе со своим взводом, решили поделить число подбитых танков на три.

Писалось даже так: «Обнаружив танковую колонну врага, танкисты неожиданным и метким огнём уничтожил из засады 24 вражеских танка. Восемь из них поджег экипаж Шолохова». Но в случае, если Шолохов уничтожил восемь танков, то два других экипажа должны были также поджечь по восемь машин, и тогда к званию Героя нужно было представлять не только Шолохова, но и Сергеева с Калининым.

Если же танки последних двоих подожгли неравное количество немецких танков, то кто-то из них должен был уничтожить и больше восьми, превзойдя результат Шолохова. Из-за этой ошибки послевоенных публицистов, сейчас о Дмитрии Шолохове мало кто знает и путает его с современным дизайнером. Между тем, в четвёртом номере «Огонька» за 1943 год была опубликована фотография Дмитрия Шолохова, под которой указывалось, что подбил он именно 25 танков.

К вечеру подоспела 176-я бригада, и прорыв удалось ликвидировать. Танк Шолохова был направлен на другой участок, в село Волчья Александровка, где уничтожил 10 грузовиков с пехотой, перебив при этом около сотни немцев.

Продолжая отважно сражаться с врагом, Дмитрий Шолохов летом 1942 года был назначен помощником начальника штаба 158-го танкового полка по оперативной работе, участник Сталинградской битвы. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 2 декабря 1942 года старшему лейтенанту Дмитрию Дмитриевичу Шолохову было присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда». С марта 1943 года Шолохов стал заместителем начальника штаба 36-й гвардейской танковой бригады 4-го гвардейского механизированного корпуса Южного фронта, а вскоре его сняли с фронта и направили на учёбу в академию.

В декабре 1945 года Дмитрий Шолохов окончил Военную академию бронетанковых и механизированных войск Красной Армии имени И.В. Сталина после чего до самого 1976 года служил в Главном разведывательном управлении Генерального штаба, где в 1975 году даже получил орден Красной Звезды за какую-то до сих пор секретную операцию. Умер Дмитрий Дмитриевич Шолохов 27 июня 1983 года.