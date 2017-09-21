Воспитание древней сказкой

«Через сказку, фантазию, игру, через неповторимое детское творчество – верная дорога к сердцу ребенка. Сказка, фантазия – это ключик, с помощью которого можно открыть эти истоки, и они забьют животворными ключами» – так писал В. Сухомлинский. Кто из вас не любил сказку в детстве? Трудно представить ваше детство без сказок и любимых детских книг! Ведь сказка входит в жизнь ребенка с самого раннего возраста, сопровождает на протяжении всего детства и остается с ним на всю жизнь. Но самое главное, что сказки нужны не только для развлечения, но и для развития и обучения ребенка.
Через сказку малыш познает свое место в этом мире, получает первые представления о добре и зле, дружбе и предательстве, отваге и трусости. Именно сказки в доступной форме объясняют малышу, что такое хорошо и плохо, закладывают моральные и социальные ценности. Без преувеличения можно сказать, что чтение сказок малышу – это, прежде всего, воспитание сердца, прикосновение человеческого благородства к сокровенным уголкам детской души.
Чтение сказок – один из важнейших педагогических, воспитательных моментов. Родители, часто недооценивают развивающую и воспитательную роль сказок, забывая, что сказка – многовековая народная мудрость.
Для тех родителей, которые еще сомневаются в эффективности методики воспитания ребенка сказкой, скажем, что это уникальная возможность сохранить с ребенком близкие, доверительные отношения, не омраченные нудными лекциями, которые вызывают у ребенка лишь отрицательные эмоции.
Вы хорошо знаете, что каждая сказка чему-то учит малыша. Сказка заставляет ребенка плакать и смеяться, переживать и надеяться, одним словом – чувствовать. А ведь тонко чувствующий человек сам способен на творчество. И поэтому сказки нужно не просто читать малышам, а вместе с ним осмысливать прочитанное, воспитывать и развивать в нем определенные качества.
Для успешного решения вопросов воспитания и развития сказкой после каждой прочитанной сказки надо научиться ставить ряд вопросов о прочитанном и творческих заданий, вместе с ребенком пробовать анализировать сказку, задумываться о честности, доброжелательности или, наоборот, о подлости ее героев.
Задания, вопросы к сказкам побуждают ребенка и взрослого к совместному размышлению о жизненном опыте, отношениях с окружающими; помогают решать детям свои насущные проблемы общения со сверстниками, понимания в семье; формируют позитивную самооценку. Таким образом, между ребенком и взрослым возникает более тесный диалог, который и сближает и помогает процессу воспитания, развития. Основным моментом в этой методике является необходимость развития в ребенке желания и умения творчески мыслить, анализировать окружающий мир, изучать себя с позиций добра, справедливости, любви.
В сказках можно найти материал, который поможет детям стать увереннее, терпеливее, научит слушать и слышать окружающих, принимать противоречивость
и многообразие мира, ведь сказки – пища для подсознания. Слова забываются -ощущения остаются.
И это не просто ощущения, а переживания, которые прочно связаны с определенным способом поведения героев сказки в соответствующей ситуации. Сказка не оставляет ребенка равнодушным воспитуемым, а делает его активным участником происходящего, переживающим вместе с героями каждую неудачу и каждую победу.
У ребенка с помощью сказки можно воспитать:
Волю – сложное и многогранное качество личности. Веру в себя – умение противостоять неудачам. Смелость – самообладание, бесстрашие, умение вести себя достойно в критических ситуациях. Трудолюбие – нежелание сидеть без дела, стремление к полезному труду. Настойчивость – терпение и выдержку при достижении цели. Обязательность – умение держать слово. Оптимизм – веру в успех, увлеченность, душевный подъем. Целеустремленность – умение определять цель и настойчиво добиваться ее достижения. Доброту и честность. Сказка преподает урок нравственности, учит хорошим человеческим качествам, но делает это без скучных наставлений, просто показывает, что может произойти, если человек поступает плохо, не по совести.
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