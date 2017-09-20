Символ круга в славянской обрядности

Круг - один из наиболее значимых мифопоэтических символов, отражающий представления о циклическом времени ("круг жизни", "годовой круг") и об основных формах структурирования пространства (деление на "свое" и "чужое", где круг выступает как граница замкнутого, охраняемого пространства). Сохранились свидетельства о том, что при закладке села предварительно опахивали место, окружая таким образом "свое" пространство и отделяя его от "чужого".

Идея круга реализуется в ряде обрядовых действий при помощи круговых движений и предметов, имеющих форму круга. Это обходы дома, хозяйственных построек, села, полей на Рождество, Чистый четверг, Пасху, Юрьев день, перед началом сева или в экстремальных ситуациях (засуха, эпидемия и т.п.), опахивание селения, оползание храма или опоясывание, обвязывание предметов и частей человеческого тела, пролезание или пронимание через круглые отверстия. Ритуальное доение овец на Юрьев день производится через кольцо, браслет, калач с отверстием посередине, камень с круглым отверстием (ю.-слав.). Перед первой дойкой овцы должны пройти сквозь венок (серб.). Чтобы куры не разбегались и неслись у себя во дворе, чтобы уберечь их от хищных птиц, на Рождество их кормили в обруче, в очерченном или сделанным из соломы, веревки, вожжей в круге (в.-слав., серб.); в Словении практиковалось ритуальное кормление домашней птицы и свиней "в кругу" на масленицу и в Страстную пятницу.

Движению по кругу придается особый магический смысл: после свадьбы свекровь и молодая, войдя в дом, трижды обходят вокруг очага (макед.); роженицу обводят вокруг стола для облегчения мучений (в.-слав., з.-слав.); если хочешь что-то забыть, нужно обнаженным три раза обежать вокруг дома (Закарпатье). Для защиты от ведьм, отнимающих у коров молоко, гуцулы катали деревянный обруч, обвязанный сеном. Если в канун Рождества человек, раздевшись догола, трижды обежит вокруг своего дома, а потом заглянет в окно, он увидит судьбу каждого из домочадцев в будущем году (Закарпатье).

Круговое движение является важной составляющей народных медицинских практик. Например, больного обводят вокруг дерева (ю.-слав., в.-слав.), знахари обводят больное место рукой, во время приступа лихорадки больной бегает вокруг церкви, могильных или придорожных крестов (бел.). По кругу исполняются обрядовые танцы (хоровод, коло, хоро), при этом значимым является направление круговых движений (слева направо - "по солнцу" и справа налево - "против солнца"). Сербский хороводный танец "коло" обычно движется "против солнца"; поминальный "танец для мертвых" исполняется в обратном направлении. В то же время круговое движение характерно для нечистой силы: человека "закручивает" вихрь, водит по кругу леший, круги остаются на месте танцев вил и самодив ("вилино коло") и т.п. Пересечение такого круга опасно для человека, грозит ему болезнью или смертью. Очерчивание магического круга на земле железным предметом (ножом, косой, топором), мелом, углем, красной краской, осыпание священным маком, круговое окуривание, сопровождаемые произнесением заговоров, защищают человека от нечистой силы, ходячих покойников, ведьм. Круг служит защитой от демонов при ночлеге в лесу, в поле и т.п. - вне "своего", культурно освоенного пространства. Гадающий становится в центр круга, обеспечивая свою безопасность при контакте с потусторонними силами (русский приговор во время девичьих гаданий на святки: "Бог - в кругу, бес - по-за кругу").

Круглые предметы значимы при исполнении магических ритуалов. В Сербии для вызывания дождя бросали в реку круг, сделанный из свитого прута и предварительно"испеченный" вместе с хлебом. Особое значение придавалось смотрению сквозь отверстия в круглых предметах при гаданиях, во вредоносной магии. У сербов целый комплекс действий, связанный с кругом, совершался, если в семье умирали дети: через кольцо, сделанное из цепи, сливали освященную воду и купали в ней ребенка; делали круг из соломы, на которой родился ребенок, и поджигали ее.

В народном орнаменте круг связан с солярной и женской символикой. Апотропейное значение придается изображению концентрических кругов, креста в круге, звезды, вписанной в круг (например, так называемая trutamora у словенцев или Соломоново слово у сербов, изображавшееся на колыбелях).