Ночью у печально известного ТЦ "Москва" едва не произошло побоище: по разным данным, от 100 до 250 мигрантов собирались драться с охранниками торгового центра, которых обвинили в избиении грузчика-таджика. ЧОПовцев спасла полиция, задержавшая несколько десятков человек. Инцидент она трактует как бытовой конфликт. И, в общем, права — такова московская жизнь, причем уже давно и надолго.

Перед вами фото газеты "Работай рядом с домом", подобранной автором этого материала в центре по трудоустройству города Дмитров. В выходных данных указано, что газета распространяется на севере Москвы и области тиражом 128 600 экземпляров.

На второй фотографии вы видите одно из объявлений в газете, адресованное "дорогим соотечественникам" и частично изложенное на узбекском языке.

Когда ваш корреспондент учился на факультете журналистики МГУ, профессор, преподававший теорию журналистики, рассказывал о заголовке в газете "Правда" начала 1930-х, гласившем: "С московской биржи труда ушел последний безработный". Этот короткий заголовок содержал message исторического масштаба: в СССР больше нет безработицы.

Двуязычное объявление в подмосковной газете — явление похожее, оно иллюстрирует грозный исторический процесс, масштабы которого шире Московской области и России в целом.

Ничего не имею против узбеков и таджиков. Мне кажется, что среди других иммигрантов неславянской национальности они являются теми народами, которые по своей ментальности хорошо встраивается в русскую среду. С русскими они легко сходятся, становятся товарищами по работе, по соседству. Выпить не дураки...

Да и историческая Москва, в отличие от большинства европейских столиц, может служить образцом того, что сегодня называется английским словом multiculturalism. У нас есть улицы Большая и Малая Грузинская, есть два Татарских переулка (тоже Большой и Малый), есть Армянский переулок, улица Черкесская, в Википедии читаем, что уже в XVII веке в Москве насчитывалось около 150 слобод, восемь из которых были поселками иностранцев. В дальнейшем этнический состав русской столицы становился еще более пестрым, и это нормально.

Ненормально то, что в течение последней четверти века Москва утрачивала и продолжает утрачивать черты русского города. Столица и Подмосковье являются чемпионами страны по "миграционному перегреву", мы уже не можем представить наши улицы и дворы без "дворника-таджика", и если по взмаху волшебной палочки все эти люди растворятся в воздухе, мы утонем в мусоре. Вместо этого мы тонем в потоке легальных и нелегальных трудовых мигрантов, чья высадка на наших просторах приобретает форму нашествия. В московской школе 1 сентября отменили линейку — школе повезло быть расположенной рядом с Соборной мечетью, а Дню знаний — совпасть с праздником Курбан-Байрам. Нам уже не хватает места на всех.

Слабым утешением является то, что в этом мы не одиноки. Вот что пишет консервативный американский политик Патрик Джозеф Бьюкенен: "Европеец под угрозой как биологический вид. Он вымирает. К 2050 году Россия, бывшая в 1950-м наиболее многочисленной нацией, будет находиться по этому показателю на 15-м месте, уступив Египту и намного — Конго и Танзании. В период с 1914 года все великие европейские империи — Британская, Французская, Германская, Российская, Итальянская — распадались. Все экс-метрополии подвергались нашествию африканских, азиатских и ближневосточных народов, населяющих бывшие колонии. И практически все коренные европейские нации стареют, вымирают, уходят с лица земли".

Бьюкенен делает мрачные выводы, ссылаясь на недавно опубликованный доклад ООН "Население мира" с прогнозами роста или снижения населения каждой страны и каждого континента до 2050 года. Если верить этому докладу, пишет советник президентов Никсона и Форда, то к 2050 году Украина потеряет четвертую часть нынешнего населения, 11-12 миллионов украинцев исчезнут с лица земли, это больше, чем потери от Голодомора 1932-33 годов. Россия потеряет 22 миллиона, ее население снизится до 121 миллиона человек.

"Эти республики были ядром Советского Союза. К середине нынешнего столетия Россия, Украина и Беларусь в целом потеряют 35 миллионов человек — цифра, сопоставимая с потерями в четырехлетней войне Сталина с Гитлером и с потерями за 70 лет большевистской власти", — утверждает Патрик Бьюкенен.

И еще одна цитата, самая тревожная: "Тем, кто считает, что действия Путина направлены на восстановление Советского Союза, стоит еще раз посмотреть на цифру неизбежных потерь населения России к 2050 году — 22 миллиона. В то же время население бывших советских республик Казахстана, Киргизстана, Узбекистана, Таджикистана и Туркменистана за этот же период суммарно прибавит те же 22 миллиона".

Сколько из этих 22 миллионов людей решат обосноваться среди березок средней полосы, предположить трудно. Но можно напомнить, что в течение последних лет Россия стабильно выходила на призовые места по количеству мигрантов, уступая в этом разве что Соединенным Штатам Америки. При этом аналитики считают, что в обозримые десятилетия тренд не поменяется. Это значит, что при сохранении нынешней миграционной политики следующим этапом станет появление в крупных российских городах национальных анклавов, в которых коренное население окажется в меньшинстве.

Такое сегодня происходит в разных уголках Европы, теракты в которых провоцируют всплески животного злорадства со стороны некоторых пользователей российских социальных сетей. Этим добрым ребятам хочется сказать: да успокойтесь вы, в России в отношении мигрантов "все как у людей" — смотрите статистику выше. Единственное, что вселяет надежду, — это то, что узбекское объявление в подмосковной газете все-таки продублировано по-русски.

Может, не все потеряно?

Автор: Станислав Варыханов