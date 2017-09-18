Выразительное молчание русских "ягнят"

Верховная рада Украины внесла изменения в закон "Об образовании". Согласно ему, с 2018 года классы с преподаванием предметов на языках национальных меньшинств (в т.ч. и русском) сохранятся только в младшей школе, а в пятом и выше - отменяются. А с 2020 среднее образование в Украине будет исключительно украиноязычным.

"Все прежние акты украинской власти, связанные с ограничением сферы использования русского языка, введением языковых квот в СМИ, сносом памятников, переименованием улиц и городов, запретом российских медиа, книг, фильмов, музыки и прочее, были лишь прелюдией к тому, что произошло на этой неделе", - расстроился московский журналист Искандер Хисамов.

Тут надо бы в нескольких фразах представить автора статьи. Уроженец Ташкента работал шеф-редактором аналитических телепрограмм Владимира Познера, в 2004-2009 руководил журналом "Эксперт-Украина", возглавлял экспертную группу в штабе Сергея Тигипко на президентских выборах. Далее по чуть-чуть работал на руководящих должностях во многих украинских СМИ. В феврале 2016 главный редактор интернет-издания "Страна.ua" Игорь Гужва пригласил нашего героя в свои заместители, но уже через два месяца Хисамов сорвался с места и переехал в Москву, где стал главным редактором сайта "Украина.ру". Кстати: как только он стал руководителем этого подразделения МИА "Россия сегодня", так сразу уволил всех работавших там граждан Украины.

Далее главред в своей статье нагнетает ситуацию до черты "Всё пропало!" Мол, до сих пор русскоязычные жители Украины занимались самообманом: ведь можем смотреть и читать в интернете так, как нам удобно, и всё, что хотим, да и Киев остаётся по-прежнему русскоязычным.

"Почему автор считает русскоязычную половину населения страны идиотами? Никто из русскодумающих людей и вменяемых украиноговорящих не самообманывался, - комментирует политолог Александр Дудчак.- Большинство понимало сразу, какая чума пришла на территорию Украины. Могли ли что-то сделать? А могли ли что-то сделать те, кто жил после военных переворотов в Чили, Бразилии, Аргентине, после свержения законных властей в Сербии, Ираке, Ливии? Скажете, там была война? А у нас не война? Смена власти произошла в результате военного переворота, последовавшего после очередной "цветной революции". И тот майдан зимы 2013-14 можно назвать пиком технологий "мягкой силы" и "цветных революций".

"Теперь этот обыватель впервые попал в ситуацию отсутствия самого важного личного выбора, выбора языка обучения для собственного ребёнка. Это попросту значит, что ребёнка у него забирают, что ребёнок вырастет совсем не таким, каким он мечтал и планировал", - бьёт тревогу далёкий радетель украинцев.

Ну что тут можно сказать? Хотя у самого Искандера четверо дочерей, но в воспитании детей он, видимо, не очень разбирается. Лично я знаю очень много семей из Украины, в которых дети учились в украинских школах, но, во-первых, эти дети прекрасно владеют и русским языком; а во-вторых, родители грамотно вели разъяснительную работу среди своих чад, чтобы они могли отделять истину от пропаганды, которой пытались забить юные умы школа и СМИ. И было им счастье.

"Хотелось бы обратиться к русским товарищам, особенно проживающим в Москве. Чтобы они не вешали ярлыки на жителей города Киева, - пишет в Facebook Оля Серг. - В 2014 не все киевляне поддерживали майдан, не все киевляне сторонники фашизма. И не все киевляне орут про москаляку. Навешивание необоснованных ярлыков на Киев оскорбляет лично меня как жительницу этого города".

В чём могу согласиться с коллегой, так в том, что закон в нынешнем виде противоречит конституционным нормам и нарушает права национальных меньшинств. А вот дальнейшие выводы господина Хисамова, мягко говоря, удивили. Он напоминает, что под Верховной радой проходили протестные акции владельцев завезённых из-за границы подержанных иномарок, за которые они не хотят платить пошлины. "Проходят пикеты обманутых вкладчиков и несчастных заёмщиков. Даже голая девка из Femen что-то продемонстрировала. Короче, полная свобода и демократия. Только вот про русский язык никто ни гу-гу", - недоумевает Искандер Аминович.

"Да, владельцы б/у иномарок, обманутые вкладчики и несчастные заёмщики выходят на митинги под Верховную раду. В отличие от противников языковой и национальной (точнее, националистической) политики нынешней власти. Потому, что проблемы первых не носят идеологической составляющей, а, наоборот, позволяют населению выпустить пар, побузеть, но без последствий для власти, - поясняет Дудчак. - А всё, что хоть чем-то может навредить созданной русофобской системе, жестоко подавляется, с использованием всех имеющихся возможностей силовых структур и спецслужб. Вот странно, отчего же жители занятого фашистами Киева в 1942 не выходили на демонстрации против оккупационной власти? Неуместна аналогия? Нет, в самый раз!"

Наверное, из Москвы плохо было видно, поэтому сообщу коллеге, чем закончился протест т.н. "бляхарей". Они вообразили себя равными героям "революции достоинства", и что ради того, чтобы они не платили налоги, им позволят замутить очередной майдан. За это они жестоко поплатились, наивные: правоохранители применили силу (они это умеют, когда есть команда). Одному из протестующих проломили голову, не успевших вовремя разъехаться задержали. Также ничем заканчивались и все предыдущие протесты.

Особенно возмутила москвича реакция народного депутата Сергея Кивалова, который не пошёл на баррикады ради сохранения в школах русского языка. "Между тем, этот депутат вошёл в историю как соавтор едва ли не самого знаменитого украинского закона "Об основах государственной языковой политики" Кивалова-Колесниченко, который гарантировал использование в Украине региональных языков... После революции 2014 этот закон немедленно отменили", - пишет Хисамов.

Но журналисту такой ляп непростителен - закон на сайте Верховной рады и до сих пор числится действующим. Другой вопрос, что он практически не работает - это да. "Принятием этого закона украинская власть успешно протестировала и так называемую оппозицию, и так называемую русскоязычную общину. И теперь точно доказано, что всего этого просто не существует", - льёт слёзы либеральный радетель русскоговорящих.

Хисамов сожалеет, что в Украине никто не выходит протестовать ни против неустанного повышения коммунальных тарифов, ни против языковых притеснений: "В нынешнем поведении украинского общества никакой загадки нет. Также предсказуема и реакция, то есть отсутствие реакции вышестоящего Запада на киевские безобразия. Подобное мы уже много раз наблюдали в Прибалтике, Грузии и других местах".

"Меня просто поражает эта мразотность людей, сидящих в безопасной России, которые подзуживают оставшихся в Украине бороться. Вот пусть приезжают и борются! - отреагировала на статью Ольга Шелковав Facebook. - Налицо очередное осеннее обострение мааааасквичей в связи с тем, что хохлы-холопы не восстали. Хотя и Хисамов писал об оппозиции и русских организациях. Их представители справедливо возмущены. Уж как раз они-то делают всё возможное, чтобы продолжать борьбу даже в условиях нацистской диктатуры. И тут такой плевок в их адрес!"

После принятия поправок к закону "Об образовании" Венгрия и Румыния выразили решительный протест против нового документа, который, по их мнению, "принят вопреки Конституции Украины и является беспрецедентным нарушением в отношении прав меньшинств". Венгерский МИД и вовсе назвал этот закон "стыдом и позором". Московский журналист весьма удивлён отсутствием аналогичной реакции со стороны Кремля. Так в чём дело, Искандер Аминович? Зайдите в кабинет вашего генерального директора Дмитрия Киселёва и стукните кулаком по столу - потребуйте от него использовать его связи в правительственных кругах. Или ещё лучше - возвращайтесь в хорошо знакомый вам Киев и возглавьте протестное движение.

Тот, кто осмеливается критиковать "русскоязычных ягнят", возможно, мнит себя "русскоязычным львом"? Этим вопросом задаётся Александр Дудчак. "Ну, так почему он не взялся за организацию митингов, не расклеил листовки, не бросил клич в интернете? Не барское это дело, мы стратегией занимаемся? Таких стратегов - полный диван в каждом доме. Лидеров у реальной оппозиции нет: кто погиб, кто уехал, кто в тюрьме, кто в подполье. А т.н. политическую оппозицию в ВР назвать оппозицией сложно - это подконтрольное власти изображение альтернативного мнения. И на том спасибо", - резюмирует эксперт.

В Киеве и других городах и сёлах Украины миллионы нормальных людей, не соглашающихся с тем беззаконием, который происходитв стране. Они каждый день сталкиваются с далеко не радостной окружающей реальностью, и каждый такой прожитый день - маленький подвиг. Обвинять их в том, что они "не поднялись" или не уехали, означает либо потерю совести, либо осознанную провокацию. Как говорится, не можешь помочь - не мешай.

Автор: Юрий Григорук