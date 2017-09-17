Эволюция лондонского Тауэра

Лондонский Тауэр — один из самых больших средневековых замков Англии. На протяжении своей долгой и яркой истории он был свидетелем убийств, местом свадебных церемоний, являлся оружейным арсеналом, монетным двором, музеем и даже зверинцем. Но, как сказал герцог Эдинбургский, Тауэр всегда будут помнить как «символ королевской власти, крепость монархии и тюрьму для врагов монарха".

Лондонский Тауэр был основан в 1066 году как часть нормандского завоевания Англии. Белую башню (White Tower), которая и дала название всей крепости, построил Вильгельм Завоеватель в 1078 году. Замок использовался в качестве тюрьмы, хотя это не было его основным назначением. Большую часть времени дворец служил королевской резиденцией.

На протяжении веков Лондонский Тауэр являлся центром управления страной. Это был мощный и надежный штаб в средневековый период. В Белой башне располагалась оружейная палата, казначейство, зверинец, королевский монетный двор и государственные архивы. С Тауэра начиналось торжественное шествие в Вестминстерское аббатство во время коронации монархов.

За свою тысячелетнюю историю Тауэр не раз перестраивался и расширялся многими королями. Главные изменения были внесены при правлении короля Ричарда Львиное Сердце, Генриха III и Эдуарда I в XII-XIII веках. Нынешний облик замок получил к концу XIII века.

К концу XV века крепость уже не могла соответствовать требованиям для борьбы с артиллерией, не смотря на капитальный ремонт и новые укрепления. Поэтому в правление Тюдоров замок перестал использоваться как королевская резиденция и служил тюрьмой.

В Лондонском Тауэре содержались многие деятели, которые попали в опалу. Сюда заточили Елизавету I, прежде чем она стала королевой, а также Джейн Грей, которая пробыла королевой всего девять дней. Здесь же казнили двоих сыновей Эдуарда IV после тринадцатилетнего заключения.

Тауэр, завоевавший репутацию места пыток и смерти, прозвали Кровавой башней. Ходят слухи, что в темницах и сегодня бродят призраки жертв, которые были здесь обезглавлены. Самым известным из них является призрак Анны Болейн, второй жены Генриха VIII. Другая популярная история рассказывает о призраке Екатерины Говард, пятой жены Генриха, которую обвинили в изменах мужу и обезглавили вместе с любовниками.

После Второй мировой войны Тауэр был отремонтирован и открыт для публики. Сегодня замок является одной из самых популярных достопримечательностей Англии и занесен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.