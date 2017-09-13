Старинные загадки – это отличный инструмент для воспитания в ребенке патриотизма

Ведь, в старинных загадках воспевалась земля русская, русский народ, русские традиции. В старину очень любили загадывать загадки - это была и игра, и обучение, и просто времяпровождение.

Сегодня загадки можно использовать для ознакомления ребенка с, так сказать, народной культурой и своим родом. А старинные, родные загадки и вовсе несут положительный смысл!

Они не только прививают любовь к родному слову, но и помогают расширить словарный запас ребенка. Ведь в них очень много устаревших слов. Вот некоторые интересные загадки, которые сохранились до наших дней.

У семерых братьев по одной сестрице. Много ли всех? (Одна)

Ты да я, да мы с тобой. Много ли их стало? (Двое)

Пришел мельник на мельницу, на мельнице четыре угла, в каждом углу по четыре мешка, на каждом мешке по четыре кошки, у каждой кошки, по четыре котенка. Сколько ног? (Две)

Шел муж с женой, да брат с сестрой, да шурин с зятем. Много ли всех? (Трое)

Сидят три кошки; против каждой кошки две кошки. Много ль всех? (Три)

Шли гурьбой: Теща с зятем Да муж с женой, Мать с дочерью, Да мать с дочерью, Да бабушка со внучкой, Да дочь с отцом. Много ли всех? (Четверо)

Шли две матери с дочерью, да бабушка с внучкой; нашли полтора пирога. По многу ль досталось? (По половинке)

Жал молодец с девицей; им навстречу барин на тройке. «Молодец! Тебе не довлеет с девицей жать поздно вечером». А что же нам не жать? Мы, говорит, родные! «Да как вы родные» да моя-то, говорит, мать да его матери родная свекровь. (Отец и дочь)

Шуринов племянник как зятю родня? (Сын)

Шел я по дорожке и увидел: сидит дитя и говорит: «Есть у меня отец и мать, а я им не сын». (Дочь)

Мальчик милостыню подавал; спрашивают его: «По ком?» Да она, говорит, мне не мать и не мачеха, а отцу законна жена? (Сын мачехи и первая жена)

Старик с мальчиком шел, мальчика спросили «Какая тебе родня старик?» Он отвечал: «Его матушка моей матери свекровь». Какая это родня? (Дядя)

Сын отца моего, а мне не брат? (Я сам)

Сидит тихо, говорит лихо: «Тихо, погляди в окно нейдет ли кто?» Идет кортя, ведет вортю. «Бери чилим, полезай в Адам, в Адаме есть ли душа?» (Сноха, свекровь, свекор, жбан, погрев и пиво)

Что милее ста рублей? (Двести)

Волк съест козу, коза съест сено (капусту), а перевезти через реку можно только по одному. Как их перевезти? (Два раза козу перевез)

У нас скота много было, был один баран. Не хватило у нас соли, послал жену на базар. «Поди, продай барана, купи соли, а барана назад привези; барана заколи да в стадо отгони; кума в гости позови, купи полштоф вина». Кум ел да похваливал. (Шepсть продали, а барана выложили)

Заметили, что это загадки уже для подросших деток? Еще с помощью этих загадок можно изучить всех своих родственников в родовом древе)))