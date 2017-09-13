Губернаторские выборы: неожиданные цифры и выводы

Губернаторские выборы-2017 признаны состоявшимися и даже, можно сказать, образцовыми для «новых времен». Президент встретился с избранными главами российских регионов, поздравил их, напутствовал. Впереди - работа.

Однако в свете приближающихся «больших выборов» президента России имеет смысл все-таки проанализировать цифры, результаты и организацию самого выборного процесса.

А если анализировать внимательно, то мы сразу наталкиваемся на некоторые неприятные вопросы.

Например: почему некоторые вновь избранные или подтвердившие свои полномочия главы регионов оказались поддержаны иногда значительно меньшим числом избирателей, нежели их предшественники?

Ну, например. Александр Бречалов с треском проиграл бы своему предшественнику Александру Соловьеву. За Бречалова проголосовало 322 305 удмуртских избирателей, в то время как за предыдущего главу региона отдали голоса 441 676 человек. Да и доверия к тем выборам в Удмуртии было значительно выше: число действительных бюллетеней на выборах-2017 равно 401 538, а до того их было 513363. Это при том, что разница по количеству внесенных в списки для голосования оказалась очень невелика: 1 193 685 в этом году и 1 208 494 в сентябре 2014-го. То есть поддержка Бречалова среди граждан, имеющих право выбора, составила 27%, в то время как у Соловьева она была более 36%.

Или возьмём Белгородскую область, где политик-тяжеловес Евгений Савченко подтверждал у жителей региона свои полномочия. Здесь ситуация любопытней: в регионе количество тех, кто имеет право участвовать в выборах увеличилось почти на 15 тысяч человек. А результаты упали: если в 2012 году за Савченко отдали свои голоса 554 337 избирателей, то в этом году уже - 466 971. Таким образом, если пять лет назад ему доверили 46,18% жителей региона, то в этом уже - 37,89%. Результаты, тем не менее, достаточно убедительны, согласитесь.

Узник «Лефортово» Никита Белых убедительно выиграл бы выборы у своего преемника Игоря Васильева: за нынешнего губернатора отдали свои голоса 209 402 человека, а за Белых в 2014-м - 279 739. Если ориентироваться на то, каковы проценты поддержки были от числа имеющих право голоса, то ситуация выйдет такая: Васильева поддерживают 19,45% жителей, Белых же поддержали 25,37%, то есть более четверти избирателей.

В Новгородской области сравниваем результаты ставшего главой региона Андрея Никитина (97405 голосов) с результатами предшественника Сергея Митина (169008). Процент поддержки руководителя исполнительной власти региона от числа имеющих право голоса, естественно, снизился с 32,5% до 19,27%. И это при том, что и число потенциальных избирателей в регионе снизилось на 15 м половиной тысяч.

Цифры поддержки по одному из самых перспективных губернаторов, подтвердившему свои права на руководство Калининградской областью следующие. За Антона Алиханова проголосовало 255 491 избиратель, за его предшественника Николая Цуканова в 2015-м году отдали свои голоса 218 652 человека. Алиханов победил бы Цуканова и по процентам поддержки от всех обладающих правом голоса: У Цуканова она равнялась 27,8%, а у Алиханова - 31,88%.

Победа Александра Евстифеева в Марий Эл, конечно, безоговорочна по сравнению с предшественником. За Евстифеева отдали голоса 208 855 избирателей (38,5% имеющих право голоса), в то время как за Маркелова - 131 359 (23,9% соответственно).

В Рязанской области, где избран губернатором также очень перспективный политик Николай Любимов (269078 голосов), появляются вопросы к явке избирателей на участки. При примерно равном количестве людей, внесенных в списки для голосования, на предыдущих выборах губернатора в 2012 году действительных бюллетеней было 410064, в этом - 331 159. За счет этого «размывается и уровень поддержки Любимова. У Ковалева поддержка на выборах-2012 от числа обладающих избирательным правом была на уровне 28,03%, а у Любимова - 28,97%.

В остальных регионах, где проводились губернаторские выборы, у нынешних глав регионов не было избираемых на выборах предшественников. А потому и вопросы к этим территориям другие.

За несколько дней до выборов многие эксперты говорили о том, что низкая явка избирателей - это мировая тенденция, и её надо просто принять, как она есть. Мировая тенденция - правильная ссылка, конечно, но мы ж должны сравнивать не с Европой или США, а с собственной традицией участия в выборах. И здесь мы понимаем одно: выборы главы региона для его жителей важны намного больше выборов депутатов законодательных собраний. Потому что именно от губернаторов зависит оперативная ситуация в регионах.

Здесь-то мы и наталкиваемся на то, что никакие эксперты, ссылающиеся на западный опыт, обосновать им ничего нам не смогут.

Например, почему процент активных избирателей в Карелии всего за год снизился на четверть? Действительных бюллетеней на выборах Заксобрания республики в прошлом году было 202 757, а на выборах губернатора - только 151 844.

Аналогичная ситуация в Томской области: на выборах Облдумы в 2016-м зафиксировали 254 424 действительных бюллетеня, а на выборах Сергея Жвачкина - только 194 542.

Снижение интереса к участию в выборах губернатора зафиксированы также и в Свердловской области. В прошлом году на выборах Заксобрания действительных бюллетеней было 1 363 947, а в этом - 1 229 505.

Я уж оставлю при себе то, какая явка была в Москве на выборах депутатов муниципалитетов: через такой позор столица не проходила еще ни разу.

Ну и еще на один феномен нельзя не обратить внимания, анализируя данные избиркомов. Во всех регионах зафиксировано снижение количества обладающих избирательными правами. Это понятно: на фоне естественной убыли населения сейчас мы проходим и через небольшую демографическую дыру, вызванную дефолтом 1998-го года. Но вот парадокс: везде убыль, и только в Бурятии зафиксирован рост на 69 975 избирателей, внесенных в списки для голосования...

В общем, судя по приведенным цифрам, можно смело утверждать, что нынешняя региональная избирательная кампания проведена избиркомами и политическим блоком Кремля на очень слабую «троечку».

И объяснения довольно-таки банальны: на учебе вице-губернаторов, отвечающих за внутреннюю политику в регионах, лекторы рассказывают не о том, как надо правильно организовывать избирательный процесс, а о том, что власть может быть только фиксатором общественных настроений на выборах.

Центризбирком во главе с Эллой Памфиловой, освободившись от целого ряда старых опытных кадров - людей по многу лет занимавшихся именно организацией избирательного процесса, не смог додуматься даже до организации бесплатной социальной рекламы на выборах.

Люди, отвечающие за информационную политику во внутриполитическом блоке Кремля, не додумались о размещении аналогичной социальной рекламы в социальных сетях с региональным таргетингом и рассказом о кандидатах.

Так что, по большому счету, более-менее приличные результаты избранные губернаторы показали, благодаря собственной харизме и работе, но при отсутствии какой бы то ни было вменяемой поддержки со стороны Москвы.

На фоне всех этих мыслей и стоит поговорить о том, как будут организованы президентские выборы-2018? И вопрос даже не в смыслах, из-за которых происходят сегодня споры экспертов, политологов, учёных. Вопрос - в компетенции организаторов выборов. Они способны?