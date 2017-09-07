Шесть самых невероятных подвигов русских десантников, покоривших весь мир

"Расплескалась синева, расплескалась, по тельняшкам разлилась, по беретам". Голубые береты, тельняшки, парашюты и голубое небо – это все незаменимые атрибуты бойцов уже ставших элитными войск – воздушно-десантных.

1. Бой псковских десантников в Аргунском ущелье

Говоря о подвигах русского десанта, невозможно не вспомнить невероятно трагический и настолько же героический бой псковских десантников в Аргунском ущелье в Чечне. 29 февраля - 1 марта 2000 года бойцы 6-й роты 2-го батальона 104-го гвардейского парашютно-десантного полка Псковской дивизии вели тяжелый бой с боевиками под командованием Хаттаба у высоты 776 в окрестностях города Аргун в центральной части Чечни. Двум с половиной тысячам боевиков противостояли 90 десантников, 84 из которых героически пали в бою.В живых осталось шестеро солдат. Рота загородила путь чеченским боевикам, пытавшимся прорваться из Аргунского ущелья в Дагестан.Информация о гибели целой роты долгое время держалась в секрете.

О том, что пришлось пережить военнослужащим в этом страшном бою, можно только догадываться. Бойцы подрывали себя, уже раненные они бросались на боевиков, не желая сдаваться. "Лучше ведь умереть, чем сдаться", - говорили солдаты роты.

Это следует из протокольных записей: "Когда кончались боеприпасы, десантники шли в рукопашный бой и подрывали себя гранатами в толпе боевиков".

Один из таких примеров – старший лейтенант Алексей Воробьев, уничтоживший полевого командира Идриса. Воробьеву осколками мин перебило ноги, одна пуля попала в живот, другая - в грудь, но он бился до последнего. Известно, что, когда утром 2 марта 1-я рота прорвалась на высоту, тело лейтенанта было еще теплым.

За победу наши ребята заплатили большую цену, но им удалось остановить врага, который так и не смог вырваться из ущелья. Из 2500 боевиков в живых остались только 500

22 бойца роты получили звание Героя России, 21 из них - посмертно, остальные стали кавалерами ордена Мужества.

2. Можайский десант

Примером величайшего мужества и доблести российского десанта может служить подвиг сибирских солдат, погибших в 1941 году под Можайском в неравной битве с фашистскими войсками.

Дело было холодной зимой 1941 года. Совершавший разведывательный полет советский летчик увидел, что к Москве двигается колонна бронетехники противника, а на ее пути не было ни заградотрядов, ни противотанковых средств. Советское командование приняло решение выбросить перед танками десант.

Когда командир пришел к десантной роте сибиряков, которых привезли на ближайший аэродром, им предложили прыгать с самолетов прямо в снег. Причем прыгать надо было без парашютов на бреющем полете. Примечательно, что это был не приказ, а просьба, но шаг вперед сделали все военнослужащие.

Немецкие солдаты были неприятно удивлены, увидев низколетящие самолеты, а затем и вовсе поддались панике, когда из них один за другим посыпались люди в белых полушубках. И этому потоку не было конца. Когда казалось, что немцы уничтожили уже всех, появлялись новые самолеты с новыми бойцами.

Автор романа "Княжий остров" Юрий Сергеев так описывает эти события. "Русских не было видно в снегу, они словно вырастали из самой земли: бесстрашные, яростные и святые в своем возмездии, неудержимые никаким оружием. Бой кипел и клокотал на шоссе. Немцы перебили почти всех и уже радовались победе, увидев догнавшую их новую колонну танков и мотопехоты, когда опять волна самолетов выползла из леса и из них хлынул белый водопад свежих бойцов, еще в падении поражая врага…

Немецкие колонны были уничтожены, только несколько броневиков и машин вырвались из этого ада и помчались назад, неся смертный ужас и мистический страх перед бесстрашием, волей и духом русского солдата. После выяснилось, что при падении в снег погибло всего двенадцать процентов десанта.

Остальные приняли неравный бой".

Документальных подтверждений этой истории нет. Многие полагают, что она, по каким-то причинам засекречена до сих пор, а другие считают ее красивой легендой о подвиге десантников. Однако, когда скептики спросили об этой истории известного советского разведчика и десантника, рекордсмена по числу прыжков с парашютом Ивана Старчака, он не поставил под сомнение реальность этой истории. Дело в том, что и он сам со своими бойцами так же высаживался под Москвой, чтобы остановить моторизованную колонну противников.

5 октября 1941 года наша советская разведка обнаружила 25-километровую немецкую моторизированную колонну, которая полным ходом двигалась по Варшавскому шоссе в направлении Юхнова. 200 танков, 20 тысяч пехоты на автомашинах в сопровождении авиации и артиллерии представляли смертельную угрозу для Москвы, до которой оставалось 198 километров. Советских войск на этом пути не было. Лишь в Подольске имелось два военных училища: пехотное и артиллерийское.

Для того, чтобы дать им время занять оборону, был сброшен небольшой авиадесант под командованием капитана Старчака. Из 430 человек только 80 были опытными парашютистами, еще 200 – из фронтовых авиачастей и 150 – недавно прибывшее пополнение комсомольцев, и все без орудий, пулеметов и танков.

Десантники заняли оборону на реке Угре, минировали и взрывали дорожное полотно и мосты на пути следования немцев, устраивая засады. Известен случай, когда одна из групп совершила нападение на захваченный немцами аэродром, два самолета ТБ-3 сожгла, а третий увела в Москву. Его вел десантник Петр Балашов, который до этого ни разу не управлял такими самолетами. Он благополучно приземлился в Москве с пятой попытки.

Но силы были не равны, к немцам пришло подкрепление. Уже через три дня из 430 человек в живых остались только 29, в том числе и Иван Старчак. Позже к советским военным пришла подмога. Погибли почти все, но не дали фашистам прорваться к Москве. Все были представлены к ордену Красного Знамени, а Старчак – к Ордену Ленина. Буденный, командующий фронтом, назвал Старчака "отчаянным командиром".

Потом Старчак неоднократно вступал в бой в годы Великой Отечественной, был несколько раз ранен, но остался жив.

Когда один из британских коллег спросил его, почему русские не сдаются даже перед лицом смерти, хотя иногда это и проще, он ответил:

"По-вашему, это фанатизм, а по-нашему, любовь к земле, на которой вырос и которую возвеличил трудом. Любовь к стране, где ты - полный хозяин. И то, что советские бойцы бьются за Родину до последнего патрона, до последней капли крови, мы считаем самой высокой воинской и гражданской доблестью".

Позже Старчак написал автобиографическую повесть "С неба – в бой", в которой рассказал об этих событиях. Старчак умер в 1981 году в возрасте 76 лет, оставив после себя бессмертный подвиг, достойный легенд.

3. Лучше смерть, чем плен

Другой известный эпизод в истории советского и российского десанта – это бой в Старом городе Герата во время войны в Афганистане. Когда 11 июля 1985 года советский бронетранспортер подорвался на мине, в живых остались всего четыре человека во главе с младшим сержантом В.Шиманским. Они заняли круговую оборону и решили ни при каких условиях не сдаваться в плен, в то время как противник хотел захватить советских солдат.

Окруженные солдаты приняли неравный бой. У них уже закончились патроны, неприятель сжимал в тесное кольцо, а подкрепления все не было. Тогда, чтобы не попасть в руки врагов, командир приказал бойцам застрелиться.

Они собрались под горящим БТРом, обнялись, попрощались и потом каждый выстрелил из автомата в себя. Последним стрелял командир. Когда прибыло советское подкрепление, четверо убитых военнослужащих лежали рядом с бронетранспортером, куда их вытащил неприятель. Удивление советских солдат было велико, когда они увидели, что один из них оказался жив. У пулеметчика Теплюка четыре пули прошли в нескольких сантиметрах выше сердца. Именно он потом и рассказал о последних минутах жизни героического экипажа.

4. Гибель Мараварской роты

Гибель так называемой Мараварской роты во время войны в Афганистане 21 апреля 1985 года – это еще один трагический и героический эпизод в истории отечественного десанта.

1-я рота советского спецназа под командованием капитана Цебрука попала в окружение в Мараварском ущелье в провинции Кунар и была уничтожена противником.

Известно, что рота осуществляла учебный выход в кишлак Сангам, расположенный в начале Мараварского ущелья. В кишлаке противника не оказалось, однако в глубине ущелья были замечены моджахеды. Когда бойцы роты начали преследовать неприятеля, они попали в засаду. Рота разделилась на четыре группы и начала углубляться в ущелье.

Увидевшие противника душманы вошли в тыл 1-й роты перекрыли путь бойцам к Даридаму, где располагались 2-я и 3-я рота, они выставили посты, вооруженные крупнокалиберными пулеметами ДШК. Силы были не равны, а боекомплекта, который спецназовцы взяли с собой на учебный выход, хватило только на несколько минут боя.

В то же время в Асадабаде спешно сформировали отряд, который отправился на подмогу к попавшей в засаду роте. Усиленный бронетехникой отряд не смог быстро перебраться через реку и ему пришлось идти в обход, что заняло дополнительное время. Три километра по карте превратились в 23 по напичканной минами афганской земле. Из всей бронегруппы в сторону Маравар прорвалась только одна машина. Это не помогло 1-й роте, однако спасло 2-ю и 3-ю роту, которая отбивала атаки моджахедов.

Во второй половине дня 21 апреля, когда сводная рота и бронегруппа вошли в Мараварское ущелье, навстречу им шли уцелевшие бойцы, выводя и вынося раненых товарищей. Они рассказывали об ужасной расправе взбешенных яростным отпором врагов над оставшимися на поле боя: им вспарывали животы, выкалывали глаза, жгли живьем.

Тела погибших солдат собирали два дня. Многих пришлось опознавать по наколкам и деталям одежды. Некоторые тела пришлось везти вместе с плетеными кушетками, на которых бойцов пытали. В бою в Мараварском ущелье погиб 31 советский военнослужащий.

5. 12-часовой бой 9-й роты

Подвигом отечественных десантников, увековеченным не только историей, но и кинематографом, стал бой 9-й роты 345-го гвардейского отдельного парашютно-десантного полка за господствующую высоту 3234 в городе Хост в время войны в Афганистане.

Рота десантников в составе 39 человек вступила в бой, пытаясь не пустить на свои позиции моджахедов 7 января 1988 года. Противник (по разным данным 200-400 человек) намеревался сбить сторожевое охранение с господствующей высоты и открыть себе доступ к дороге Гардез-Хост.

Неприятель открыл огонь по позициям советских войск из безоткатных орудий, минометов, стрелкового оружия и гранатометов. Всего за день до трех часов ночи моджахеды предприняли 12 атак, последняя из которых была критической. Противнику удалось приблизиться на максимально близкое расстояние, но в это время на подмогу 9-й роте пробился разведывательный взвод 3-го парашютно-десантного батальона, который доставил боеприпасы. Это и решило исход боя, моджахеды, неся серьезные потери, начали отступать. В результате двенадцатичасового боя захватить высоту не удалось.

В 9-й роте погибло 6 военнослужащих, 28 получили ранения.

6. Вяземская операция советского десанта

Ежегодно в России вспоминают подвиг советских фронтовиков-десантников. Среди них так называемая Вяземская воздушно-десантная операция. Это операция Красной Армии по высадке десанта в тыл немецких войск в ходе Ржевско-Вяземской наступательной операции, которая проводилась с 18 января по 28 февраля 1942 года с целью содействия войскам Калининского и Западного фронтов в окружении части сил немецкой группы армий "Центр".

Воздушно-десантных операций такого масштаба в годы Великой Отечественной войны никто не проводил. Для этого под Вязьму был десантирован 4-й воздушно-десантный корпус, насчитывающий более 10 тысяч человек. Командовал корпусом генерал-майор А.Ф. Левашов.

27 января передовой десантный отряд под командованием капитана М.Я. Карнаухова был выброшен за линией фронта на десятках самолетов. Затем за шесть последующих суток в тыл противника была десантирована 8-я воздушно-десантная бригада общей численностью около 2100 человек.

Однако общая обстановка на фронте для советских войск была тяжелая. Часть высаженных десантников слилась с действующими подразделениями, а высадка оставшихся бойцов была отложена.

Через несколько недель в тыл врага десантировался 4-й батальон 8-й воздушно-десантной бригады, а также части 9-й и 214-й бригад. Всего в январе-феврале 1942 года на смоленскую землю было десантировано свыше 10 тысяч человек, 320 минометов, 541 пулемет, 300 противотанковых ружей. Все это происходило при острой нехватке транспортных самолетов, в тяжелых климатических и погодных условиях, при сильном противодействии противника.

К сожалению, решить задачи, возложенные на десантников, так и не удалось, так как противник был очень силен.

Бойцам 4-го воздушно-десантного корпуса, имевшего лишь легкое вооружение и минимум продовольствия, боеприпасов, пришлось сражаться в тылу врага долгих пять месяцев.

После войны бывший гитлеровский офицер А. Гове в книге "Внимание, парашютисты!" был вынужден признать: "Высаженные русские парашютисты в течение многих дней удерживали в своих руках лес и, лежа при 38-градусном морозе на положенных прямо на снег сосновых ветках, отбивали все немецкие атаки, которые сначала носили импровизированный характер. Лишь при поддержке прибывших из Вязьмы немецких самоходных орудий и пикирующих бомбардировщиков удалось освободить дорогу от русских".

Это лишь несколько примеров подвигов российских и советских десантников, которые не только вызывают гордость у соотечественников, но и уважение врагов, которые преклоняются перед храбростью "этих русских в тельняшках".