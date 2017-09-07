Главные заблуждения об автомате Калашникова

Автомат Калашникова — один из самых массовых образцов стрелкового оружия в мире, символ простоты и надежности. "Калаш" нам почти родной, но при этом о нем до сих пор ходит много заблуждений.

АК-47 - копия «Штурмгевера»

Иногда указывается, что основой для создания автомата послужила немецкая штурмовая винтовка G-44 («Штурмгевер»). Но это далеко не так. Вопрос о создании комплекса стрелкового вооружения (автомат, карабин, пулемет) под промежуточный патрон был впервые поднят в СССР ещё в июле 1943 года, после взятия в качестве трофея изучения немецкого карабина Mkb-42(H).

Позднее советским конструкторам была поставлена задача создания автоматического оружия под промежуточной патрон образца 1943 года. В итоге на состоявшемся в 1944 году конкурсе победил автомат Судаева (АС-44). С учетом указанных замечаний и предложений было принято решение доработать и принять на вооружение автомат Судаева. Но в 1946 году Судаев умирает в возрасте 34 лет. И заканчивать данную работу, к сожалению, оказалось некому.

Вопрос о создании автомата остался открытым. Поэтому был объявлен новый конкурс где техническое задание было основано прежде всего на характеристиках уже прошедшего испытания автомата Судаева, а не немецкого "Штурмгевера" (Stg-44) ( который, впрочем, использовался для сравнительных стрельб). Позже после целого ряда сложных и длительных конкурсных испытаний на вооружение был принят «7,62-миллиметровый автомат Калашникова (АК)» или АК-47.

АК-47 появился в 1947 году

Часто встречается мнение о том, что автомат Калашникова появился в армии в 1947 году. Но год принятия на вооружение, начало массового производства и время, когда данный образец реально оказывается в войсках нередко очень разнятся. Такова история ППШ-41, СКС-45 и многих других образцов стрелкового оружия. Автомат Калашникова в данном случае не исключение. Несмотря на обозначение «автомат Калашникова образца 1947 года», принятие его на вооружение, массовое производство данного образца и, соответственно, его появление в войсках отмечено лишь в 1949 году. Первое боевое применение АК-47 — это операция «Вихрь» в Венгрии в октябре 1956 года, а впервые перед широкой публикой автомат Калашникова предстал годом раньше, в советской кинокомедии «Максим Перепелица».

"Калаш" полюбился из-за простоты сборки

Часто, говоря о достоинствах автомата Калашникова, упоминают простоту и надежность оружия. И это действительно так. Но достигнуто это было далеко не сразу. Реальным воплощением данного образа стал лишь принятый в 1959 году автомат Калашникова модернизированный или АКМ. Проблема состояла в том, что АК-47 оказался чрезвычайно сложным и дорогим в производстве, когда от штамповки пришлось вернуться к более сложной в производстве фрезерованной ствольной коробке. Выпуск автомата шел с перебоями, и нехватку стрелкового оружия в армии восполняли за счет карабина Симонова.

Требовалось упростить выпуск автомата Калашникова, для чего были использованы новые сорта стали и технологии производства. В конструкцию оружия был внесен ряд изменений. Была уменьшена на 600 грамм масса автомата, введен впервые вместо штыка клинкового штык типа «штык-нож». Одним из главных достоинств в сравнении с АК-47 стала высокая технологичность и относительно невысокая себестоимость в производстве оружия. Известный советский конструктор, создатель пистолета ТТ и СВТ-40 Фёдор Токарев дал АКМ следующую характеристику: «Этот образец отличается надежностью в работе, высокой меткостью и точностью стрельбы, относительно небольшим весом».

АКМ выпускался с 1960 года по 1976 год и, вероятно, стал самой массовой модификацией автомата Калашникова в Советской Армии. До наших дней АКМ остается на вооружение воздушно-десантных войск в качестве бесшумного оружия (устанавливается глушитель, с установкой которого на АК-74 было немало проблем).

"Калаш" уникален

Существовали ли образцы стрелкового оружия в других странах, подобные автомату Калашникова, но не являющиеся его копией? Такой образец был создан в послевоенной Чехословакии. Дело в том, что иногда страны Варшавского договора принимали вооружение разработанное не только в СССР, но и свои собственные образцы. В этом смысле Чехословакия, имевшая богатые традиции создания и производства стрелкового вооружения, не стала исключением.

Так, в 1958 году на вооружении чехословацкой армии был принят автомат Чермака CZ SA Vz.58, внешне очень схожий с автоматом Калашникова, но значительно отличавшийся по своей конструкции. Автомат отличало высокое качество производства, хотя по надежности он все же уступал автомату Калашникова.

АКС74У — оружие десанта

Нередко говорится о том, что АКС74У, имеющий укороченный вдвое ствол и складной приклад предназначался для вооружения десантных войск. Но это не так. Изначально это образец разрабатывался для вооружения экипажей боевых машин, артиллеристов, частей связи - то есть тех военнослужащих, которым в силу специфики службы не приходилось длительное время находиться на линии огня. В этом смысле более компактный образец был в полной мере оправдан. Но случилось так, что для испытания нового автомата в боевой обстановке АКС74У был передан в 1982-83 годах в десантные войска, которые вели боевые действия в Афганистане. И все нелестные отзывы и достаточно малоприятные прозвища, которые данный образец получил, связаны как раз с попыткой использовать автомат в частях, ведущих интенсивные боевые действия.

Тут сказались главные недостатки укороченной модели: невысокая кучность огня, меньшая прицельная дальность и быстрый перегрев ствола. После вывода советских войск из Афганистана в 1989 году были сделаны соответствующие выводы: АКС74У был снят с вооружения, сдан на склады, а затем передан в связи с обострившейся криминогенной обстановкой личному составу МВД, где до сих пор его можно видеть и в наши дни. Это был единственный вариант автомата Калашникова, который выпускался в Туле; производство остальных модификаций было сосредоточено в Ижевске.