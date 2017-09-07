«Белая смерть» - снайпер, наводивший ужас на советских солдат

Во времена Советско-финской войны (1939-1940 гг.) на наших солдат наводил ужас финский снайпер Симо Хяюхя (Simo Häyhä) по прозвищу «Белая смерть». Этот стрелок был невероятно метким, хотя он даже не использовал оптический прицел. Несмотря на то, что снайпер выступал на стороне неприятеля, в армейских кругах он стал легендой.

Родился будущий снайпер в 1905 году в небольшом селении Раутьярви (недалеко от современной границы между Россией и Финляндией). Основным промыслом в семье была рыбалка и охота. По достижению 17 лет Симо Хяюхя участвовал в нескольких снайперских соревнованиях и занимал призовые места. После последовала служба в финской армии.

С началом Советско-финской войны в 1939 году Симо Хяюхя становится снайпером. Только за первый день Симо уничтожил 25 солдат, а еще через два дня счет перевалил за полсотни. Вследствие активной пропаганды слава о непобедимом финне далеко за линию фронта. Советское правительство назначило награду за голову Симо, а самого снайпера окрестили «Белой смертью».

Рост Симо Хяюхя был всего 1,61 м., что являлось преимуществом в его ремесле. Снайпер одевался во все белое, что делало его практически невидимым на фоне снега. Симо мог оставаться на позиции по несколько часов, дожидаясь противника. И это при температуре от -20 ° C до -40 ° C. Перед выстрелами Симо укатывал место засады для того, чтобы снег не разлетался в стороны во время выстрелов, выдавая его местоположение. Снайпер держал во рту снег, чтобы не было пара при выдохе. Симо находился в более выигрышной позиции, т. к. он знал местность как свои пять пальцев.

Но самое удивительное в том, что меткий стрелок не использовал оптический прицел. Во-первых, Симо считал, что блики от солнца могут его выдать, а во-вторых, при очень низких температурах стекла прицела замерзали. Оружие, которым пользовался снайпер – финская модификация Мосина М/28-30. Еще в его арсенале были пистолет-пулемет «Суоми» и автомат «Лахти салоранта М-26».

За первые 100 дней «Зимней войны» финский снайпер уничтожил более 600 человек. На поимку Симо Хяюхя был послан отряд советских элитных снайперов. 6 марта 1940 года пуля все-таки настигла финна и вышла через левую щеку. Снайпера эвакуировали. Он несколько дней был в состоянии комы, а когда пришел в себя, то раздробленную челюсть восстанавливали костью, взятой из бедра.

Симо Хяюхя просился на фронт в 1941 году, но из-за травмы ему отказали. Финский снайпер прожил долгую жизнь (96 лет). Он занимался охотой, фермерством. Когда его спрашивали о подробностях Зимней войны, то Симо говорил, что выполнял свой долг.

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