108 лет назад, в 1908 году, в Сибири, недалеко от реки Подкаменная Тунгуска, произошло событие, которое до сих пор волнует учёных всего мира.

Взрыв огромного огненного шара в воздухе, позже оцененный в 40-50 мегатонн (что соответствует энергии самой мощной водородной бомбы), получил широкую известность как Тунгусский феномен.

Избежать больших человеческих жертв помогла лишь низкая плотность населения, но произошла самая настоящая экологическая катастрофа, хоть и в миниатюре. В радиусе нескольких километров от эпицентра взрыва погибли животные, лес был повален и сметён мощной взрывной волной, зафиксированной обсерваториями по всему миру, в том числе в Западном полушарии. В течение нескольких дней на территории от Атлантики до центральной Сибири наблюдалось интенсивное свечение неба и светящиеся облака.

По прошествии почти целого века наука так не могла дать однозначного объяснения этому странному явлению. Мы предлагаем вашему вниманию несколько интересных фактов о происшествии на Подкаменной Тунгуске.

1. В 1908 году французский астроном Феликс де Руа высказал предположение, что 30 июня Земля столкнулась с облаком космической пыли. Эту версию в 1932 году поддержал знаменитый академик Владимир Вернадский, добавив, что движение космической пыли сквозь атмосферу вызвало мощное развитие серебристых облаков с 30 июня по 2 июля 1908 года. Позже, в 1961 году, томский биофизик и энтузиаст изучения Тунгусского феномена Геннадий Плеханов предложил более развёрнутую схему, согласно которой Земля пересекла межзвёздное облако космической пыли, одним из крупных конгломератов которого было то, что впоследствии получило название "Тунгусский метеорит". Тот же Плеханов выдвинул юмористическую версию, согласно которой на месте происшествия собралась туча комаров объёмом не менее 5 кубических километров, вследствие чего произошёл объёмный тепловой взрыв.

2. В 1930 году астрофизик Харлоу Шепли обнаружил главную проблему, которая мучила исследователей вплоть до недавнего времени – отсутствие кратера на месте падения космического объекта. Тогда он выдвинул идею, что Тунгусский метеорит на деле представлял собой вовсе не метеорит, а комету – то есть, небесное тело, в основном состоящее изо льда.

3. В начале сороковых Владимир Роянский из американского Юнион-колледжа в Скенектеди предположил, что Тунгусский метеорит состоял из антиматерии. Впоследствии эта идея была развита несколькими американскими учёными, в том числе лауреатами Нобелевской премии Уиллардом Либби и Клайдом Коуэном. Либби, создатель знаменитого радиоуглеродного метода, позволяющего с высокой точностью определять возраст останков динозавров, пришел к выводу, что космическое тело из антиматерии не достигло Земли, но аннигилировало от контакта с плотными слоями атмосферы. Нашлись и аргументы против этой идеи – детекторы гамма-лучей, расположенные на первых спутниках, никоим образом не свидетельствовали о каких-либо случаях аннигиляции антиматерии в ближнем космосе.

4. В 1973 году два физика и Техасского университета предположили, что Тунгусский метеорит представлял собой миниатюрную черную дыру, прошедшую сквозь Землю. Знаменитый физик Стивен Хокинг считал такие дыры одним из возможных последствий Большого взрыва. Схожая гипотеза выдвигалась в 1989 году - речь в ней шла о небольшой комете, состоящей из дейтерия (радиоактивного изотопа водорода), которая при соприкосновении с Землей превратилась в водородную бомбу.

5. Огромной популярностью у исследователей пользуется простая теория о том, что на деле никакого метеорита не было, а было небольшое землетрясение, способствующее выбросу и взрыву огромного количества природного газа, образовавшего гигантский светящийся столб, вызывающий ощущение жара на расстоянии множества километров.

6. Некоторые учёные полагают, что если бы Тунгусский метеорит падал на четыре часа позже, то его жертвами могли бы стать Выборг и Санкт-Петербург.

7. В 2013 году в журнале Planetary and Space Science были опубликованы результаты исследования, проведенного группой украинских, немецких и американских ученых, в котором сообщалось, что в микроскопических образцах, обнаруженных Николаем Ковалыхом в 1978 году в районе Подкаменной тунгуски, выявлено наличие лонсдейлита, троилита, таенита и шейберсита — минералов характерных для алмазосодержащих метеоритов. В то же время сотрудник австралийского Университета Кертин Фил Бленд обратил внимание, что в исследованных образцах отмечается подозрительно низкая концентрация иридия (что нехарактерно для метеоритов), а также, что торф, где были найдены образцы, не был датирован 1908 годом, а значит найденные камни могли попасть на Землю раньше или позже знаменитого взрыва.

8. В романе Станислава Лема "Астронавты" Тунгусский феномен был представлен как корабль-разведчик, направленный воинственными жителями Венеры на Землю с целью захвата, но не осуществившими его из-за глобальной войны и всеобщей гибели. Братья Стругацкие в своей знаменитой повести "Понедельник начинается в субботу" немного посмеялись над этим, предложив свою версию, заключающуюся в том, что корабль был не просто инопланетный, а из другого пространства, в котором время относительно нашего идёт задом наперёд. Т.е. корабль прилетел, устроил пожар и благополучно удалился в прошлое. Тунгусский феномен неоднократно упоминался Киром Булычёвым, в том числе как результат неудачных испытаний машины времени. Популярность темы у писателей-фантастов привела к тому, что в 1980-х годах журнал "Уральский следопыт" в числе требований, предъявляемых к предлагаемым для публикации фантастическим произведениям, упомянул: "Не рассматриваются произведения, в которых раскрывается тайна Тунгусского метеорита".

9. В клипе группы Metallica "All Nightmare Long" рассказана история нахождения на месте взрыва метеорита инопланетных спор, с помощью которых СССР захватывает власть над миром.

10. Имеются сообщения о событии, подобном Тунгусской катастрофе, которое произошло в Бразилии 13 августа 1930 года и получившем название "Бразильская Тунгуска". Событие является практически неизученным, поскольку произошло в труднодоступном для экспедиций районе.