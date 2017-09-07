Миф о девятой роте: чем реальный бой за высоту отличался от фильма

К 1988 году в Афганистане не насчитывалось ни одной провинции, которая была бы под стопроцентным контролем душманов. Советская армия была повсюду.

Самой спорной точкой стал пограничный город Хост, в котором тогдашние афганские оппозиционеры решили создать другое, неподконтрольное Советскому Союзу правительство и снова начать дестабилизацию страны. Афганская оппозиция называлась афганской лишь номинально - и хотя состояла она в большинстве своем из афганцев, основной контроль за планированием её «деятельности» осуществляли пакистанские и американские советники ЦРУ.

Ценность населенного пункта Хост в том, что через него на территорию Афганистана можно было проникнуть, фактически без всяких усилий.

В результате тщательно спланированной операции душманам удалось блокировать наземные подходы к Хосту, однако, воздушное снабжение пограничной территории нарушить так и не удалось, так что успеха операции достичь сходу не удалось.

После существенного перерыва в 1987 году командованием 40-й армии Вооруженных Сил Советского Союза была разработана операция по разблокированию и зачистке населенного пункта Хост с целью взятия стратегической точки под абсолютный контроль. vk.com/historylink Операцию «Магистраль» силами Советской армии осуществили довольно быстро: группировки душманов были отброшены за Джадранский хребет и трасса, служившая пограничникам «дорогой жизни», была освобождена.

Расположившийся на господствующей высоте 3234 взвод старшего лейтенанта Гагарина окопался и занял позицию, взяв под контроль значительный участок стратегически важной территории.

В 15 часов по местному времени афганские и пакистанские силы начали массированный обстрел высоты 3234, на которой 39 десантников Советской Армии держали позиции.

Виктор Гагарин, непосредственный командир третьего взвода 9-й роты, организовал оборону господствующей высоты таким образом, что в первую же свою атаку противник потерял до 40 человек убитыми, в то время как у обороняющихся был только один раненый - младший сержант Борисов. Наступившее после первой атаки затишье, казалось, длилось считанные минуты.

Десантники получили небольшую передышку вплоть до 17 часов 35 минут по местному времени: именно тогда и началась вторая атака высоты, которую противники проводили уже с другого направления. Однако, хитрый расчет противника не удался и на этот раз - с другой стороны атаку отбивал взвод старшего лейтенанта Рожкова. Спустя без малого час ожесточенного боя душманы отступили.

День уже заканчивался и к третьему взводу пришло первое подкрепление : та самая девятая рота, о которой так много говорят. Командовал ей старлей Сергей Рожков. А ночью на позиции подошли и разведчики под командованием старшего лейтенанта Смирнова. Сразу после подхода подкрепления, примерно в час ночи по местному времени, началась самая жестокая и массовая атака противника: боестолкновение было такой силы, что моджахедам удалось подойти на расстояние 30-40 метров.

Столь короткая дистанция оказалось критической для позиции десанта и разведчиков - бойцов Советской армии начали попросту забрасывать гранатами. vk.com/historylink Однако, несмотря на казалось бы стопроцентное поражение, десантникам и разведчикам удалось и в этот раз отбросить врага от позиций.

Несмотря на десятикратное превосходство в численности, фактор внезапности, и 12 яростных атак с самых разных направлений, душманам так и не удалось взять высоту. В отдельных участках атака моджахедам удалось подобраться к позициям десантников на расстояние броска гранаты, но даже эти яростные рывки не принесли желанного результата.

Бой, не утихавший до четырех часов утра, сопровождался таким количеством выпущенных моджахедами мин и выстрелов из РПГ, что казалось, разгром десантников неминуем. Однако, подошедший на подмогу разведывательный взвод практически сходу вступил в бой и окончательно разрушил все шансы моджахедов на захват стратегической высоты. На момент подхода сил поддержки в строю девятой роты осталось 5 человек. Потеряв 6 человек убитыми и еще около 30 ранеными, рота советского десанта все равно не сдала своих позиций. Избитые, раненые, едва живые и поседевшие за время боя бойцы выполнили свою задачу - высота близ населенного пункта Хост была удержана.