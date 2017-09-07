Подвесная люлька - доказательство мудрости предков

Почему практически все народы воспитывали младенца в подвесной качающейся люльке? Последние исследования показывают, что это не просто дань традиции, а важнейший элемент, который, наряду с материнской колыбельной песней, делает ребёнка здоровым и гармоничным…

Ещё до «наката» технической цивилизации русские, украинцы, белорусы, чуваши, башкиры, татары, горцы, народы коми, чукчи, ханты, манси, нганасане, долгане и другие – на крайнем севере, хакасы и монголы – в центральной Азии, а также египтяне, марокканцы, эфиопы и другие народы в Африке, китайцы, вьетнамцы, корейцы, камбоджийцы и другие – в юго-восточной Азии и так по всей земле воспитывали младенца в подвесной качающейся люльке. Значит, пребывание ребенка в грудничковом периоде в подвесной качающейся люльке несет в себе некую неосознанную нами сообразную природе ребенка выработанную тысячелетиями культуру его вочеловечивания.

И, как это ни парадоксально, но наука данный прием культуры не только не изучила, а, как и многое другое, что было в народной воспитательной педагогике, просто отвергла. А ведь истина здесь буквально лежит на поверхности.

Известно: 9-ти месячный период внутриутробного развития ребенка по биологическому (генетическому) времени намного длиннее всей последующей жизни. Именно за эти 9 месяцев из 2-х клеток оформляется готовый маленький человечек. И весь этот этап развития проходит в жидкой среде. Среде, которая поддерживает процесс развития ребенка фактически в невесомости. А теперь представьте: из невесомости ребенок вдруг попадает в среду огромного гравитационного давления, в т.ч. «тяжелых» (по перепадам давления) гравитационных ритмов.

Вот почему для младенца, вышедшего из материнской утробы, характерны генерализованные, разлитые по телу напряжения, мышечная скованность и судорожность движений. И снимется она только при сонастройке телесных ритмов, в т.ч. произвольно-волевых с ритмами земными (гравитационными). Но для такой сонастройки требуется продолжительный период времени и рукотворная помощь.

Подвесная люлька как раз и переводит вектор статического гравитационного давления в колебательно-волновой гравитационный ритм. В процессе качания младенец в ритмическом режиме испытывает своеобразные моменты невесомости (когда люлька достигает максимальной высоты и как бы на миг «замирает») и моменты воздействия наиболее высоких гравитационных сил (когда люлька проходит через низшую к земле точку). Следовательно, с помощью подвесной качающейся люльки вектор однонаправленного гравитационного пресса «разворачивается» в адаптационную к земным условиям гравитационную жизнетворную волну.

Более того, оказалось, что вся человеческая жизнь – это иерархия взаимоподчиненных, взаимосинхронизированных (по кратности) алгоритмов: от сверх высоких генетических ритмов до сверх низких – осмысленных произвольно-волевых действий. Подвесная люлька – это особая технология, абсолютно необходимая для постепенного эффективного нетравматичного вхождения и адаптации ребенка к гравитационной среде земли, в т.ч. для запуска гравитационных ритмов жизни.

В 80-ые годы ХХ столетия под нашим руководством на базе НИИ медицинских проблем Севера СО РАМН был выполнен следующий эксперимент (Н. Ф. Казачкова). Одна группа матерей воспитывала младенцев в подвесной люльке, другая в обычной кроватке. При этом обнаружилось, что младенцы из первой группы лучше спали, меньше плакали, лучше сосали материнскую грудь. У них быстрее стала расслабляться сжимающая тело гравитационно-мышечная напряженность, уменьшаться мышечная судорожность. Заметно меньше у них был выражен нистагм глаз. В итоге их глаза быстрее стали фиксировать объекты, т.е. у них быстрее стал появляться осмысленный взгляд.

В среднем на 2-3 месяца раньше у них появилось гуление и первые членораздельные слова. Меньше у таких детей была скованность и страх. На 1,5 – 2 месяца раньше дети стали вставать на ножки и ходить по земле. При развитии же целенаправленных ручных действий у них в меньшей степени проявлялись мышечная скованность (судорожность).

Оформленность внутреннего гравитационного ритма – это оформленность не только внутренних вегетативных ритмов, но и духовной стойки, оформленность их устойчивости к различным неблагоприятным факторам внешней среды.

Положительное влияние подвесной люльки сказывалось практически на всех последующих этапах онтогенеза. Например, в последующем у таких детей меньше была внутренняя напряженность при письме. В итоге, они меньше склонялись над тетрадью при письме. Кроме того, у них был совершеннее почерк, рисунок и даже музыкальный слух! Свободнее и осмысленнее у них была речь. Меньше у таких детей был страх. На более высоком уровне у таких детей была нервно-психическая устойчивость к стрессам.

Поэтому исчезновение подвесных люлек из воспитательного арсенала привело к ухудшению развития у детей телесно-координаторных способностей, разнообразных произвольно-моторных функций, в т.ч. речевых и ручных. Привело к понижению функциональных возможностей базовых систем жизнеподдержания (сердечно-сосудистой, дыхательной, желудочно-кишечного тракта, выделения и др.)

В широком плане это привело к понижению телесно-функционального и духовно – психического потенциала на уровне целого народа. Все это позволило по-новому взглянуть на величие народно-воспитательных культур, в т.ч. на особую развивающую роль русских качелей.

Колыбельная

Колыбельная песня — это та духовная сила, которая вырывает младенца из «цепкой» хватки инстинктивного страха и возвышает его чувства в пространство «звучащей» охранительной материнской любви. Слово колыбельной песни — это единственное изреченное слово, которое в полной мере соединяет в себе дух образа и душу любви. Наши исследования показали, что среди тех детей, которым матери не пели колыбельных песен, страх и агрессия (в рисунках) встречались в 4 раза чаще по сравнению с теми, кто хоть изредка пел младенцу колыбельные песни. А ведь страх — один из самых сильных животных инстинктов, с которым «сцеплены» в нераздельной связке все остальные инстинкты.

Наши работы убедили, что без постоянного пения матерью колыбельных песен (желательно в ритме качания подвесной люльки) ребенок не сможет в должной мере вочеловечиваться в душевно-духовную, цельную, свободную отстрахов и психокомплексов личность.

Сегодня колыбельные песни стали записывать на электронные носители хоть и профессиональным, но не материнским голосом. Ясно, что такие записи в первую очередь предназначены для будущих и настоящих матерей, но не для младенцев. Безусловно, их можно использовать в детских дошкольных учреждениях, в том числе для сирот, а также детей, находящихся на воспитании в различных специализированных учреждениях и т.д.

Младенцу, как воздух, как грудное материнское молоко, необходима колыбельная песня, озвучиваемая материнским сердцем.

Еще раз напомним: за 9 месяцев внутриутробной жизни ребенок глубоко запечатлел в памяти чувств единственно близкий и родной голос — голос матери. И только он и никакой другой голос может передать ребенку чувство любви, защищенности и счастья. Вот почему колыбельные песни должна петь только сама мама. Я часто слышу от молодых мам: как же я буду петь, если я не знаю ни слов, ни мелодии колыбельных песен? А это и есть последствия глубокого отчуждения матери от детей на этапе их раннего детства.

Поэтому мы с 1979 г. настойчиво рекомендуем в детских дошкольных учреждениях воспитывать девочек отдельно от мальчиков. Танки, пушки, машины, автоматы несовместимы с куклами и колыбельными песнями.

И только в детских дошкольных учреждениях настоятельно рекомендуем, чтобы девочки вместе с мамами, бабушками (если это возможно), с воспитателями своими руками изготавливали мягкие куклы, сами сочиняли колыбельные песни и регулярно их пели.

В качестве примера ниже приведем колыбельные песни, сочиненные детьми вместе с мамами и бабушками в начале 90-х годов в детских садах г. Воскресенска.

Я\С №39 Баю-баю, баиньки, Спи, сыночек маленький. Пусть тебе приснится сон, Самым добрым будет он. Спи, мой мальчик маленький, Мой цветочек аленький. (Лапоногова М. – мама)

Баю-бай, баю-бай, Моя кукла засыпай. Пусть моей красавице Ее сны понравятся. Пусть приснится ей лиса, Ведь в лесу она краса. Пусть приснится зайка, Зайка – побегайка. Спи, усни, моё дитя, Черноглазая краса. (Пчелкина Р. – воспитатель)

Ночь пришла, Ночь пришла, Все вокруг затихло. Звери спят, птицы спят Взрослые и дети. Все темно, все темно, Ничего не слышно. Ночь наступит Надо спать ложится. Песенку пою, Баю- баюшки, баю. (Хашинова Таня, 6 лет)

Д\С № 57 Баю, баюшки, баю Баю девочку мою Баю сладенькую И хорошенькую Баю маленькую Распрегоженькую. Смотрит заинька в окно На дворе давно темно Спи мой сладенький, усни Долгий сон к себе мани. Баю, баю, баю – бай Поскорее засыпай. (Седнева Т.Н. – воспитатель)

Спи, усни мой голубок! На полях лежит снежок. Всю он травушку закрыл И цветочек завалил. Скоро солнышко взойдет И все снова зацветет! Ты за зиму подрастешь И гулять с мамой пойдешь.

* Наступает ночка. Ты устала, дочка. Ножки бегали с утра Глазкам спать давно пора. Ждет тебя кроватка. Спи, дочурка, сладко! Крепкий сон тебя возьми, Пусть во сне увидишь ты Маму, папу и цветы! (Будылкина Н.Ф. – воспитатель)

Д\С №31 Баю-баюшки- баю Баю, деточку мою. Спи, сыночек, засыпай, Мирно глазки закрывай.

В колыбельку уложу, Складну песенку сложу. Складну песенку сложу, Дрему в гости приглашу.

Дрема по дому брела, К колыбельке подошла. К колыбельке подошла Тихо песню завела.

Баю-баюшки-баю Не ложися на краю, А ложись ты в серединку На пуховую перинку.

Баю-баюшки-баю, Баю деточку мою, Спи глазочек, спи другой Спи, сыночек, дорогой. (Макеева Г., воспитатель)

Баю, баю, бай Спи, мой мальчик, засыпай. Спи скорей, усни дружок Выйдет солнце на лужок. Будет ярко нам светить, Будут гнезда птицы вить. Много света и тепла Принесет во сне весна.

* Ой, люлень, да люлень По горам идет олень. На рогах он дрему носит В каждый дом её заносит. В люльку дрему он кладет, Тихо песенку поет.

* Соловей поет в лесочке, Ай лю, лю, ей лю, лю. Пусть притихнут все листочки Баюшки, баю.

Спи, сынок, мой голубочек, Вырастишь большой. Вон на небе темном месяц Светит золотой.

Устилает землю снегом Словно серебром. Видишь: собралися сказки За твоим окном.

Вот и поезд дальний едет. В нем игрушки спят. И пекут ватрушки мамы Для своих ребят.

Спи, сыночек, мой прекрасный, Баюшки, баю. Пусть приходит к тебе дрема В колыбель твою.

* Баю- баюшки, баю, Сыну песенку спою, Как мой милый будет спать, Буду я его качать.

Ты, мой милый, дорогой, Быстро глазоньки закрой. А закроешь, сон придет, Свою сказку принесет.

В ней и заинька живет. Он морковку там грызет. А лисичка любит петь И на елочку глядеть. Вот уж ночка на дворе. Спит собачка в конуре. Спят и птички, и волчок. Ляг скорее на бочок.

Баю – баюшки, баю, Сыну песенку спою. Как мой милый будет спать. Буду я его качать. (Гавриш Д. – воспитатель)

Я\С №5 Баю –баю, баю – баю! Нашу дочку я качаю. Спи, девчушка, засыпай! Баю –баю, баю – бай!

Спят игрушки и зверушки, И жучки и паучки. Тишина стоит кругом, Давай, доченька, уснем! (Тетеркина С.А. – воспитатель)

Спят игрушки в уголке, Спят на полке сказки. И моя дочурка спит, Закрывайтесь глазки!

Ты играла целый день. Ты устала очень. Поскорее засыпай, И спокойной ночи!

Завтра будет новый день, Снова, как награда! Баю, баю, баю, бай, Спи моя отрада!

* Баю, баю, баиньки Прискакали заиньки. Песню запевали, Ванечку качали.

Баю, баю, баиньки Засыпай наш маленький. Подрастешь немножко, Поскачешь по дорожке. (Скокова В.И. – зав. я\с №5)

Опыт убеждает: постоянное нежное общение девочек с рукотворными мягкими куклами, пение им колыбельных песен – это базовая ступень в привитии материнских чувств на так называемом экстрасенсорном этапе, т.е. на этапе преображения и одухотворения первичных чувств.

Дорого заплатят матери, преждевременно отлучившие детей от своей любви, от груди, от колыбельных песен и любвеобильных «словоизлияний». И чем быстрее мы сегодня научим петь колыбельные песни 4-6 летних девочек, тем более доброе, любвеобильное материнство мы получим завтра.﻿

#НАША_РУСЬ