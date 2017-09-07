Истоки нацистского оккультизма

Третий рейх всегда был где-то рядом с мистикой и оккультизмом. Многие исследователи полагают, что сама философия нацизма выросла из теории тайных обществ, считающих, что на Земле сохранились остатки некоей высшей цивилизации. Ей были доступны все тайны мироздания, и эти высшие знания можно найти, а потом воссоздать сверхчеловека – потомка древних "ариев".

Древний мир. Атлантида. Юг этого континента населяют атланты – раса, достигшая высочайшего уровня цивилизации. Это были люди гигантского роста и сверхчеловеческой силы, вооруженные магическим знанием. Но постепенно атланты деградируют, магия становится неуправляемой. В этот критический момент на севере Атлантиды в суровом климате ее горных районов появляется новое племя, которому предстоит стать во главе цивилизации на древнем континенте.

Эти люди называют себя арийцами. Арийцы решают сражаться с вырождающимися атлантами. Их магической силе они противопоставляют холодный разум и железную дисциплину. И, в конечном итоге, доказывают свое превосходство. Позже арийцы покинут Атлантиду. Они пересекут всю Европу, Азию и, достигнув Тибета, создадут там страну Шамбалу – средоточие духовного и магического мира планеты.

Нацисты верили, что именно они являются потомками этой мифической расы, скрытой от всего остального мира и живущей в труднодоступных местах Гималаев. Они искали ее. Вот почему в 30-е годы были отправлены три экспедиции, состоящие только из сотрудников СС.

Легенда об Атлантиде сильно повлияла на молодого Гитлера. Он с юности интересовался всем таинственным и непостижимым, охотно изучал черную магию, восточные учения и тайные обряды. Кто мог предположить, что пройдут годы и этот человек заявит свои права на весь мир? В 20-м веке легенда об арийцах станет основной расовой доктриной немецких нацистов. Мир содрогнется – сверхраса, сверхлюди, арийцы Германии.

1909 год. В Вене кипит столичная жизнь. 20-летний Адольф Гитлер часами стоит напротив Копья Лонгина в замке Хофбург, и словно впадает в транс. По преданию, именно эти оружием римский центурион Гай Кассий пронзил Иисуса Христа, распятого на кресте, чтобы убедиться в его смерти. Реликвией обладали многие правители – Карл Великий, Фридрих II и другие монархи. Считалось, что владелец Копья Судьбы обретает власть над миром. Будущий фюрер мечтает об этом уже тогда, и свято верит, что власть можно получить с помощью магических сил.

Он вступает в тайное влиятельное общество «Туле», которое проповедовало крайний национализм, расовый мистицизм, оккультизм и антисемитизм. Общество «Туле» продолжило воспитание Гитлера в духе мистики. Отныне этот суеверный юнец превращается из теоретика в практика. Тогда же новые знания ложатся в основу оккультной философии Третьего рейха. Эти мысли появляются не без помощи наркотиков. Личный врач Гитлера Теодор Моррель свидетельствует, что на протяжении всей своей жизни Гитлер принимал различные психотропные препараты. Таким образом, он впадал в столь нужный ему мистический транс.

Выступления Гитлера тщательно планировались. Продумывалось все, вплоть до позы вождя. Известно, что Гитлер применял магические способы воздействия на психику аудитории. На некоторых, особенно ответственных выступлениях, Гитлер делал характерный жест – скрещивал руки на груди под прямым углом. Именно так выглядит ритуальный жест великих магистров. Кто же стоял за человеком, которого позже назовут Миссией Темных сил? Кто реально оказал на него влияние, и почему Гитлер был выбран для этой страшной роли? Ответить на этот вопрос можно, если посмотреть на тех людей, которые составляли ядро оккультного Рейха.

Известно, что искусству воздействия на массы Гитлера научил Эрик Ян Хануссен, которого называли берлинским магом и предсказателем. Этот чрезвычайно умный и знающий человек преподал будущему фюреру тонкости драматического и ораторского искусства. Еще в начале 20-х годов Гитлер брал у него уроки. С 30-х годов, уже будучи членом партии, Хануссен проводил модные тогда среди элиты рейха телепатические сеансы, проходившие в так называемом Дворце оккультизма. Позже он был застрелен при загадочных обстоятельствах в лесу под Берлином.

После провалившегося мюнхенского путча Гитлера, отбывающего наказание в тюрьме Ландсберг, посещает граф Карл Хаусхофер. Позже его назовут тенью Гитлера, воспитателем будущего фюрера. Именно его идеи использует Гитлер в работе над книгой «Mein Kampf», книгой, которая станет Библией нацизма. Именно Хаусхофер очаровал Гитлера идеей появления на земле сверхрасы и загадочной страной Шамбалой. Еще в начале века Хаусхофер стал одним из немногих, перед кем открылись двери буддистских монастырей в Лхасе – столице Тибета.

В то время он был военным атташе в Юго-Восточной Азии и, по свидетельству многих, был посвящен в члены некоего секретного общества. Позже по его инициативе в Берлине и Мюнхене появятся тибетские монахи и члены секты «Зеленый дракон». Они окажут огромное влияние на будущего фюрера. В 20-х годах в Берлине проживал монах – глава «Зеленых драконов». Его описывали как человека никогда не снимавшего зеленых перчаток. Когда будет формироваться СС, тибетская гвардия станет одним из его подразделений. В 1945 году эти же тибетцы будут защищать Рейхсканцелярию. В живых не останется никого.

Еще одним человеком, которого боготворил Гитлер, был Альфред Розерберг. Его назовут главным идеологом нацизма. Иммигрант из Советской России, а потом член общества «Туле» Розенберг первым призвал нацистов к гонениям на церковь. Однажды он скажет: «В день основания нашей новой церкви христианский крест должен быть снят со всех церквей и заменен единственным непобедимым символом – свастикой».

Еще один «брат» из общества «Туле» – Рудольф Гесс, был пожалуй самым суеверным человеком среди бонз Третьего Рейха. Помимо увлечения астрологией и ясновидением, он в течение шести лет разыскивал магическое питье, способное принести ему и его жене наследника. Когда же они преуспели в этом, Гесс положил под колыбель ребенка частицы земли, привезенные из разных концов Германии, и совершил над ним древний магический ритуал.

Одним из главных носителей оккультных идей в Третьем Рейхе был Генрих Гиммлер. Став рейхсфюрером СС в 28 лет, он принялся за реализацию своей тайной мечты – создание новой арийской элиты. Подразделения СС были не просто полицейским войском. Это был Черный Орден, созданный по образцу средневековых Орденов. Отбор кандидатов проводился по принципу чистоты крови. Туда брали высоких мускулистых блондинов. Планировалось даже менее чем за сто лет вывести особый тип населения Германии.

Со временем Черный Орден все больше погружался в мистицизм. Покров тайн лежал на его деятельности и никому, даже членам партии не позволялось знать, чем занимается СС. Праздники здесь отмечались по руническому зодиакальному кругу. Главный праздник – День летнего солнцестояния, основной ритуал – поклонение огню. Кроме того, существовал храм внутри храма. Это был внутренний круг посвященных,Черное Солнце, элита СС. По некоторым данным, на этих собраниях никто уже не вспоминал о Третьем рейхе. Речь шла только о магическом приготовлении к приходу человека-бога.

Многие ритуалы проходили в новой штаб-квартире СС – замке Вевельсбург, который специально для этих целей был восстановлен из руин. Это место рекомендовал Карл Мария Вилигут, человек, которого называли Распутиным Гиммлера. Считалось, что он вел свое происхождение от древнегерманских языческих жрецов и род его был проклят еще в средние века, но магические знания передавались в его семье из поколения в поколение. Именно он разработал таинственный атрибут СС – кольцо мертвой головы.

В Вивельсбурге, реконструкция которого обошлась казне в 14 миллионов марок,собирались люди с высокой степенью посвящения – 12 обергруппенфюреров, отобранные Гиммлером и Вилигутом. Они занимали свои места в ритуальном склепе, построенном специально для таких собраний. При этом Гиммлеру отводилась роль великого магистра.

Вивельсбург был частью грандиозного замысла. После покорения России должно было быть создано рыцарское государство СС, что-то вроде Нового Ватикана. Вокруг замка было задумано строительство целого города, имеющего форму копья, обращенного на север. Строительство планировали завершить к 1960 году. В этом городе должны были разместиться институты астрологии, астрономии и мифологии. Все эти замыслы планировались в организации, составляющей ядро ордена СС – Аненербе.

death-head-ring Аненербе, что в переводе означает «Наследие предков», самая таинственная из всех структур в Третьем Рейхе. Возглавлял ее бывший торговец книгами штандартнфюрер Вольфрам Зиберс. Круг задач Аненербе был огромен. Множество виднейших ученых Германии работали над всевозможными оккультными исследованиями и методиками. Нацистские археологи проводили раскопки в крепости Монсигюр на юге Франции. Искали святой Грааль – таинственную чашу, в которую, по преданию, была собрана кровь распятого Христа. Считалось, что обладание святой реликвией обеспечит легкую победу в войне.Wolfram-Sievers

И, наконец, главное – в 30-е годы Аненербе отправило три экспедиции в Гималаи для поиска таинственной Шамбалы. Руководителем экспедиции был сотрудник СС доктор Пауль Шефер. На экспедицию выделялись огромные деньги. По некоторым подсчетам, Аненербе потратило сумму, сопоставимую с бюджетом, выделенным на разработку атомной бомбы в Америке.

Одной из целей экспедиции было проникновение в подземные святилища буддизма. Туда, где согласно легендам, ждут своего часа представители древней сверхчеловеческой расы. Так нацисты представляли себе Шамбалу. Ходили слухи, что лично для Гитлера из Тибета были привезены документы такой важности, что он держал их в сейфе своего Karl-Kraftберлинского бункера. Говорили о том, что в одном из этих документов Далай Лама признает Гитлера главой всех арийских народов.

Увлечение потусторонним миром стало практикой для нацизма. Германия превратилась в Мекку для предсказателей и астрологов. Согласно их прогнозам, назначались даже даты ведения боевых действий. Личный астролог Гитлера Карл Крафт стал особо приближенным к фюреру после удачного предсказания времени и места покушения на него. Известна даже астрологическая дуэль между Крафтом и Луи де Волем, астрологом Черчилля, в вопросе по тактике ведений боевых действий. Предсказания Крафта оказались неточными. Англичане сумели обмануть немецкую разведку. Придворный немецкий астролог закончил свои дни в концлагере Бухенвальд.

История немецкого нацизма близилась к концу. Третий Рейх агонизировал, силы ШамбалыTibetans-in-SS обманули ожидания своих верных слуг. 25 апреля 1945 года в Берлине советские солдаты нашли шестерых мертвых тибетцев, лежавших по кругу. В центре находился монах, на руках которого были зеленые перчатки. Неделей позже нашли еще около тысячи трупов тибетцев, одетых в нацистскую униформу. Что же делали тибетские монахи так далеко от своей земли, кого они защищали?

Гитлер, понимая, что война проиграна, еще ждет последней помощи от тех сил, с которыми заключил свой черный договор. Он приносит в жертву 260 тысяч берлинцев, затопив городское метро. Он убивает своего личного хирурга, затем и своего шурина. Но темные силы молчат. 30 апреля 1945 года Гитлер застрелился. Из всех оставленных ему судьбой дней он выбрал именно этот – канун Вальпургиевой ночи, красного дня календаря для всех сатанистов.

Генрих Гиммлер покончил с собой, приняв ампулу с ядом. Профессор Хаусхофер убил свою жену Марту, затем вспорол себе живот ритуальным ножом, согласно традициям учителей из секты «Зеленый Дракон». Герман Герринг за два часа до своей официальной казни принял яд. И наконец, Вольфрам Зиверс, глава организации Аненербе, был приговорен Нюрнбергским трибуналом к смерти. У самой виселицы он отказался от услуг католического священника. Повернувшись к нему спиной, он встал на колени и прочитал молитву таинственного обряда, смысл которой мы теперь уже никогда не узнаем.

Shambala-2, Нацистская Германия, супердержава разваливалась на глазах. Темные силы сыграли злую шутку с теми, кто так фанатично им поклонялся. Немецкий нацизм умер как ненасытный языческий бог, в которого так верили в Германии, в пламени которого и погибли. Таков был конец людей, считавших, что силы мира затеряны в Гималаях, стране Шамбале.