Дендротерапия – это метод лечения, использующий целебные свойства деревьев

Большинство людей даже не подозревают, что практически все деревья (за исключением тополя, ольхи и дикой сирени) оказывают прямое лечебное воздействие – для чего достаточно лишь прислониться к их стволу! Деревья лечат психику, стимулируют работу сердца, активизируют обмен веществ, снимают головную боль, уменьшают последствия стресса… Может быть, именно поэтому мы так любим гулять по лесу (парку), прислушиваться к его звукам, вдыхать его запахи. Многие чувствуют себя в лесу совсем другими людьми!

Как заниматься дендротерапией?

✿ Общаться с деревом всегда нужно наедине, не торопясь и искренне.

✿ Если человек не доверяет дереву - лучше и не подходить. Все наши мысли и чувства дерево точно знает.

✿ При некоторых заболеваниях человеку нужно взять от дерева его энергетику. Для этого существуют деревья-доноры (их энергетика считается положительной): дуб, береза, сосна, акация, клен, рябина, яблоня, каштан, ясень, липа. Чтобы взять энергию от дерева, нужно приблизиться к нему на расстояние 40-60 см, встать к дереву спиной и мысленно обратиться за помощью. Затем, расслабившись, представить, как теплая волна медленно идет по телу сверху вниз. При этом нужно дышать ритмично, по схеме: вдох (4-8 секунд) – задержка дыхания (4 секунды) – выдох (4-8 секунд).

✿ Есть заболевания, при которых человеку надо, наоборот, отдать свою «плохую» энергетику. Для этого существуют деревья-«потребители». Биоэнергетика этих деревьев считается отрицательной. К таким деревьям относятся: осина, тополь, ель, пихта, можжевельник, черемуха, ива, ольха. Чтобы отдать отрицательную энергию, надо приблизиться к дереву на расстояние 20 см, встать к нему лицом и мысленно обратиться за помощью. Затем, расслабившись, представить, как теплая волна медленно идет по телу сверху вниз. При этом нужно дышать ритмично, по схеме: вдох (4-8 секунд) – задержка дыхания (4 секунды) – выдох (4-8 секунд).

Как выбирать деревья для дендротерапии?

✿ Дуб. Дуб является сильным генератором положительной энергии и способствует улучшению мозговой деятельности. Дуб также является антистрессовым средством, активизирует кровообращение и сокращает период выздоровления при болезни, пребывание в дубовых рощах нормализует давление у гипертоников.

✿ Береза – одно из наиболее почитаемых деревьев у славян. Береза может взять на себя любые болезни, отведя их от человека. Она является источником энергии и жизненных сил, помогает при гриппе и насморке, концентрирует силы и внимание. Это дерево также прекрасно ионизирует воздух.

✿ Лиственница исцеляет нервные расстройства, особенно сопровождаемые приступами меланхолии и депрессии. Ее влияние помогает увидеть лучшие стороны жизни. Кстати, в домах из лиственницы рекомендуется жить людям с болезнями дыхательных путей: бронхит, астма и др.

✿ Сосна, бук, липа, яблоня, ясень повышают общий тонус и сопротивляемость организма, снимают усталость, последствия стрессов. Продолжительное нахождение человека в сосновом бору избавляет его от кашля и насморка.

✿ Осина, ива и тополь успокаивают, дают ясность мышления, ощущение перспективы. Но не стоит слишком усердствовать с использованием их целебных свойств, поскольку они обладают и мощными вампирическими способностями, отсасывая энергию при долгих контактах.

Примечания. ✿ Стоять около дерева следует не более 2-3 минут (во избежание скачков артериального давления). ✿ Заниматься дендротерапией следует либо рано утром, либо с 16 до 18 часов, но не позднее, чем за 2-3 часа до сна, чтобы не вызвать его расстройство. ✿ Следует учесть, что зимой энергетический потенциал снижается на 50-70% у лиственных пород деревьев и на 15-25% – у вечнозеленых. Поэтому зимой можно увеличить время сеанса биоэнергетики до 5-7 минут.