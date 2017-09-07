Билли Миллиган: Двадцать четыре личности в одном теле

Полное имя это уникального человека Уильям Стэнли Миллиган. Он родился в 1955 и через некоторое время попал во все учебники психиатрии. Раздвоение личности предполагает, что человек как бы делится на две личности внутри одного тела и не может сам с собой договориться. В той или иной степени это есть у каждого человека, но самые крайние случаи, конечно же, обзывают сложными психиатрическими терминами.

Билли Миллиган даже в крайние случаи не попадает. Внутри него собралось 24 личности, которые были очевидны для окружающих. Обычно люди свои внутренние споры придерживают при себе, многие из нас даже не осознают их, но у этого человека каждая отдельная личность жила своей особенной жизнью. Казалось, что просто несколько отдельных душ поселились в одном теле как в коммуналке.

Из 24 личностей Билли Миллигана 10 были основными, а остальные жестко подавлялись за какое-нибудь аморальное поведение. Ученым была оказана огромная честь познакомиться с жителями страны "Билли Миллиган":

- Собственно сам Билли, который был ключевой личностью и постоянно стремился покончить жизнь самоубийством. В 16 лет он пытался спрыгнуть с крыши, но остальные личности ему этого не дали и усыпили его на 6 лет, лишь изредка позволяя "выйти на свет". Каждое такое пробуждение было для Билли шоком, ведь он считал, что мертв;

Артур — утончённый, образованный англичанин. Эксперт в науке и медицине, с уклоном на гематологию. С помощью логики и дедукции выяснил, что он не один в теле Миллигана, и выявил остальных личностей. Наряду с Рейдженом взял на себя ответственность за общее тело — за исключением опасных ситуаций, в которых контроль осуществляет Рейджен. Установил правила поведения для остальных «членов семьи» — личностей Миллигана.

Рейджен Вадасковинич — югослав, говорит со славянским акцентом, пишет и говорит на сербохорватском языке. Является «хранителем ненависти». Коммунист, эксперт в оружии и боеприпасах, отвечает за физическую форму. Обладает чрезвычайной силой, благодаря тому, что Артур научил его, как управлять его потоком адреналина. Слабое место Рейджена — женщины и дети, он не смущается помогать им, если они в беде, вплоть до кражи еды и вещей для них. Он управляет базовыми действиями в опасных ситуациях и, наряду с Артуром, может классифицировать личностей как «нежелательных».

Аллен — 18 лет, мошенник, манипулятор, обладает прекрасным красноречием. Наиболее часто общается с внешним миром. Рисует портреты, играет на барабанах. Единственный правша и единственный, кто курит сигареты.

Томми — «хранитель спасения». По собственным словам, его часто путают с Алленом. Самостоятельно разобрался в электричестве, принципах работы электрических и механических устройств, замков. Научился управлять мышцами и суставами, освобождаться от наручников. Играет на саксофоне, рисует пейзажи.

Денни — испуганный 14-летний мальчик, боится людей, особенно мужчин. Рисует только натюрморты, потому что боится земли в любом виде.

Чэлмер — некогда заставил его вырыть могилу и закопал в ней, оставив только отверстие для дыхания.

Дэвид — 8 лет, «хранитель боли». Он занимает сознание, чтобы взять боль других.

Кристин — 3-летняя англичанка, одна из первых проявившихся личностей Билли и первая, узнавшая о существовании кого-то ещё. Стояла в углу в школе и дома, если «Билли» напроказил, поскольку в отличие от других личностей делала это спокойно. У неё дислексия, но Артур учит её читать и писать. Рейджен испытывает к ней особенную привязанность. Любимица «семьи».

Кристофер — брат Кристин, 13 лет, играет на гармонике.

Адалана — 19-летняя активная лесбиянка. Обладает способностью занять тело по собственному желанию. Готовит, наводит порядок в «семье», пишет стихи. Занимает тело в ситуациях, когда дело доходит до того, чтобы быть «джентельменом», нежна с женщинами. Именно она занималась изнасилованиями.

13 других личностей были объявлены Артуром и Рейдженом нежелательными за те или иные проступки (асоциальное поведение, нарушение правил и т. д.).

Нежелательные: Фил — бруклинец с ярко выраженным акцентом. Криминальный элемент, занялся торговлей наркотиками, участвовал в вооружённых ограблениях гомосексуальных пар, поджидая жертв на стоянках у шоссе.

Кевин — приятель Фила, разработал план ограбления аптеки, а затем похитил награбленное у своих товарищей по делу. Позднее в период пребывания в клинике строгого режима в Лиме в знак признательности за восстание против санитаров, избивавших пациентов клиники, Артур вычеркнул Кевина из списка нежелательных.

Уолтер — австралиец, любитель охоты. Допускался к телу, когда требовалось его умение находить нужное направление. Артур отнёс его к нежелательным за «варварство» — убийство в лесу вороны.

Эйприл — черноволосая, темноглазая, стройная девушка с бостонским акцентом. Была одержима идеей убийства отчима Билли. Объявлена нежелательной, после того, как убедила Рейджена убить Чэлмера. Артур, вызвав Кристин, смог уговорить Рейджена не совершать убийства.

Самуэль — религиозный еврей. Был признан Артуром нежелательным за то, что продал картину Аллена. Единственная религиозная личность.

Марк — «Рабочая лошадка». Он часто упоминается как зомби, потому что он ничего не делает, если ему не говорят, и уставляется в стену когда все надоедают.

Ли — шутник и остряк. Впервые стал управлять телом в Ливанской тюрьме и тогда же был объявлен нежелательным за то, что его розыгрыши заходили слишком далеко и угрожали «семье». После этого исчез из сознания совсем.

Стив — пародист, вызывался в тюрьме после изгнания Ли, поскольку умел рассмешить людей. Приводил в бешенство Рейджена, пародируя его акцент, и Артура, разговаривая на кокни. Был пойман за передразниванием тюремного начальника, в результате чего Миллигана поместили в изолятор.

Джейсон — «клапан давления». Использовался в детстве, чтобы выпустить напряжённость, но это постоянно приводило к сложным ситуациям.

Бобби — бездеятельный мечтатель. Мечтал о приключениях, видел себя актёром, путешественником, героем, но не желал делать для этого что-либо конкретное. Объявил голодовку, за что был причислен к «нежелательным» — в тюремных условиях необходимо было хорошее физическое состояние.

Шон — глухой мальчик с задержкой в развитии. Занимал сознание в детстве, когда Билли наказывали и кричали на него. Из-за своей глухоты часто жужжал, слушая, как звуки отдаются в его голове. Был отнесён к нежелательным, так как во взрослом возрасте в нём не было необходимости.

Мартин — сноб и хвастун из Нью-Йорка. Артур отнёс его к нежелательным из-за отсутствия стремления к самосовершенствованию.

Тимоти — работал в магазине торговцем цветов, пока он не столкнулся с гомосексуалистом, который флиртовал с ним. После этого он вошел в свой собственный мир.

Объединяющей личностью являлся Учитель, который впервые явно проявился во время прохождения Билли курса лечения в Афинском центре психического здоровья. Именно он помог Кизу рассказать историю Билли Миллигана, так как был способен вспоминать те эпизоды, которые не были доступны остальным членам «семьи».

Некоторые личности Билли Миллигана были одаренными художниками и музыкантами, при этом каждый специализировался на отдельном направлении в живописи/графике или музыкальном инструменте. У всех 24-х был разный коэффициент интеллекта и отличающиеся друг от друга данные ЭЭГ.

Об этом человеке узнали на судах по делам ограблений и изнасилований еще в 70-х. Из биографии американца известно, что раскол личности произошел где-то в 8 - 9 лет. Мальчик постоянно испытывал унижения и побои от отчима, который его к тому же и насиловал. Именно тогда целостная личность Билли распалась на отдельных людей.

Билли Миллигану были предъявлены обвинения в краже и изнасиловании трех женщин. В психиатрической больнице было выявлено, что кражи совершал Рейджен, а изнасилования - Адалана.