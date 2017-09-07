Зольная кукла - загадочный смысл России

Русская традиционная кукла считается одним из самых загадочных символов России. Её нельзя воспринимать как просто детскую игрушку - это неотъемлемый атрибут древних обрядов.

С незапамятных времен мастерами было освоено искусство изготовления кукол, вбиравших в себя культурные традиции и обычаи. В каждой местности они имеют свои отличительные особенности в формах и образах. «Воронежское подворье» предлагает вниманию читателей материал об изготовлении старинной «зольной» куклы села Шубное Острогожского района Воронежской области.

В Осторогожском районе Воронежской области и сегодня живут мастерицы, хранящие в памяти секреты изготовления старинной «зольной» куклы, основным наполняющим компонентом которой, является древесная зола. В 2012 году зольная кукла была изучена сотрудниками Воронежского областного центра народного творчества, по результатам исследования уникальная технология её изготовления вошла в Каталог нематериального культурного наследия народов России. Во время фольклорной экспедиции мастерица из села Шубное К.К. Лахина научила сотрудниц ВОЦНТ забытым приёмам изготовления старинной куклы.

Восьмидесятишестилетняя Ксения Кирилловна делилась своими детскими воспоминаниями на самобытном местном диалекте: «Тады ж голые, босые и голодные были. Это сейчас дети балованные, а в те времена кукол берягли чуть не унукам. Раньше кукол шили из старых тряпок. Кто ж тебе новые дасть, дадуть что негожа - рубаха порвётся, юбка - так собирали». И действительно, в старину кукол не шили из новых тканей, материалом служили фрагменты обветшалой одежды родителей, таким образом, готовая кукла хранила тепло и образ семьи, связывала ребёнка с миром взрослых. ...И вот на наших глазах рождается сказка. Мастерица достала золу из печи, насыпала её на тряпочку, взбрызнула несколько раз водой. Зола размякла и стала податливая и мягкая, как глина. Ксения Кирилловна начала «лепить» голову куклы. Завернув ком золы в небольшой кусочек ткани, сформировала его в форме шара и зафиксировала в районе шеи полоской тряпицы (рис. 1). Потом она подсушила влажную голову в тёплом и сухом месте.

Бабушка разорвала старую сорочку и достаточно большой кусок ткани начала обматывать вокруг шеи, как бы пеленая -получилось туловище. На вопрос: что же и в старые времена, так много ткани на туловище уходило, - мастерица отвечала: «Раньше шили мешочек, а туды хлопья от конопи (конопли), вот и получалась туша (туловище) куклы». Тёмную, пропитанную золой голову, Ксения Кирилловна обернула сверху светлым миткалём, чтобы личико было чистым, после чего стала изготавливать грудь. Завернула в маленькие кусочки ткани плотно свёрнутую вату так, чтобы грудь получилась упругая, под-ложила их под белый лоскут ткани, которым накрывала голову, а затем туго зафиксировала полоской ткани крест-накрест (рис. 2).

«Теперь надо носок искать и унизу зашьём его», - продолжала объяснять мастерица. Сотрудницы ВОЦНТ поинтересовались: «А что же делали, когда носков не было?». «Мешок делають, надо ж все эти лохмотья спрятать», - прозвучало в ответ. Из плотной ткани мы помогли Ксении Кирилловне сшить мешочек прямоугольной формы. И стали дальше слушать наставления: «Оберни куклу, и чтоб она была, как у обтяжку. И мы туды запхнем её». Мастерица туго обернула верхнюю часть ткани, формирующую туловище, подогнула её нижние концы и спрятала в сшитый мешочек, который для более сильной фиксации пришила к верхней части туловища (рис. 3).

Ранние исследования, посвящённые культурной традиции села Шубное, содержат описания зольной куклы, не имеющей рук, прорисованного лица, волос и головного убора. Этот своеобразный архаичный образ разительно отличается от современного. На вопрос: могли ли раньше делать куклу без рук, - К.К. Лахина удивилась: «Это как жа без рук! Руки скатывали из материи. Вот тут по-ядрёньше, тут потоньше - как рука. А могли хоть сумочки сшить и туды конопи напхать. И прошьють тут, как будто пальцы». Для изготовления рук мастерица от куска плотной ткани отрезала две прямоугольные детали, скрутила их и пришила в верхней части корпуса. «А как же наряжали куклу раньше?» - продолжали разговор исследователи.«Как я ж оделась, так и куклу надо», - Ксения Кирилловна показала на свой традиционный костюм. Мастерица на наших глазах начала изготавливать одежду, повторяющую все основные элементы традиционного костюма села Шубное. Из светлой ткани выкроила рубашку по типу «распашонки», сметала боковые швы и пришила «брыжжи» из красной ленты. Из прямоугольного куска шерсти Ксения Кирилловна изготовила прямую юбку, присборив её у пояса; выкроила фартук (завеску) и украсила его цветными лентами и белым кружевом. Нарядив куклу, она стянула на рукавах брыжжи так, чтобы руки не выглядывали из-под одежды, присборила ворот рубахи и повязала синюю ленту на месте стыка головы и туловища (рис 4). Завершая работу, умелица скрутила прямоугольный кусочек ткани в жгут, своеобразную имитацию косы, приложила к голове и накрыла сверху красным платком (рис.5).

«Раньше куклам и косы делали, - задумывается Ксения Кирилловна. - У лошадей гриву обрежут. С овцы она какая будя? А надо ж подлиньше, чтоб ленту подвязать». «Мужичку делали волас, - продолжала рассказывать мастерица, - как будто у него голова, как у шапки. Маленькие игнята чёрные умирали, а с них постригут кучерявчи-ки, а тады дадуть клочок. А сколькя там на куклу надо? И пришивали, как будто на нём волосы. Карандашом глаза, бровки, нос делали, а уж поболе кто - вышивали». «Ксения Кирилловна, а почему сейчас таких кукол не делают?» - поинтересовались исследователи. Ответ был прост: «Никто не хочет хомутаться (работать). Молодёжь эта не умея, да она и не видела этого. Нас учили ж старшие кукол делать. Все гуртом садились, как сейчас: одна шье, другая режа». «А сколько кукол могло быть у одной девочки?» - продолжали расспрашивать сотрудники ВОЦНТ. «Штуки три было, - погружается в воспоминания мастерица.- Надо ж маму, надо ж папу, надо ж ещё лялькю. Как жа, мать есть, - а детей ня будя? Один вот поменьше, другой поболе». По мнению современных исследователей, во время игры с куклами ребенок постигал мир, примеряя на себя разные роли, усваивая модель поведения взрослых. В детских забавах проигрывались различные жизненные ситуации, многообразные праздничные обрядовые дей-ствия. Через кукольный мир ребенок постепенно входил в жизнь полноправным членом общества. Ксения Кирилловна вспоминала: «Маленьких куклят в лапоть посодють и катают по избе. А если поболее кукла, так снопы из травы нарвём, подвяжем - куклы везут молотить. Что старые делали, то и сабе». Традиционно зольная кукла участвовала и во взрослых обрядах. В старину в селе Шубное во время свадебного обеда невесте вручали подарок. Она должна была его «принародно» посмотреть. Подарок был закутан, завёрнут, а в нём - зольная кукла, как символ домашнего очага и хорошего здорового потомства.