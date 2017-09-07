Кулачные бои на Руси: в чем смысл

Кулачные бои на Руси.

Словосочетание “кулачные бои” вызывает множество ассоциаций. Плотные ряды бородатых мужиков на замёрзшей глади озера или реки, нарастающее напряжение перед дракой, страх в сердцах тех, кто пришёл биться в первый раз, готовность к бою и желание показать себя перед бывалыми бойцами. Так чем же на самом деле являлись кулачные бои? Диким обычаем, военной подготовкой или, может, неотъемлемой частью праздников? Давайте попробуем вместе и по порядку со всем разобраться.

Итак, речь в статье пойдёт о кулачных боях, а точнее, о кулачных боях на Руси. Этот обычай имеет глубокие корни в русской истории и представляет собой большое значение для нашего народа. Возможно именно поэтому эта исконная традиция, пусть и в видоизмененной форме, и сегодня пользуется такой популярностью. Однако обратимся к прошлому. Хорошо известно, что бои были частью языческих праздников, таких, как Красная горка или же всем известная Масленица (Комоедица). Есть все основания предполагать, что изначально бои составляли часть ритуалов в честь языческих богов – покровителей воинов.

Однако это не единственная их функция, известны случаи, когда кулачные бои были “судебным средством” и помогали подтвердить свою правоту. Впрочем в таких делах предпочтение чаще отдавалось поединкам с оружием. Труды летописца Нестора говорят о существовании боёв ещё в далёком X веке, в Англии же, к примеру, первая письменная информация об английском боксе появляется лишь в начале XIII века. Оно и понятно – на земле наших предков войны шли одна за другой, и иметь навыки боя было осознанной необходимостью.

У нас существовали три разновидности кулачного боя: “один на один”, “сцеплялка” и “стенка на стенку”. Как такового свода правил боёв не существовало. Основным правилом было взаимное уважение и желание, в первую очередь, проявить Дух Воина и показать молодецкую удаль, а не выместить злобу на своём одноплеменнике. На руки бойцы надевали меховые варежки или голицы (кожаные рукавицы без подкладки), которые смягчали удар. Сброшенные с рук, они означали, что бой перестал быть состязанием и превратился в драку – стало некого беречь от кулаков. Лежачих или присевших на корточки не били (“не бей лежачего”), в кулаки ничего не зажимали, ниже пояса удары не наносились, ногами не дрались. Так что, популярные нынче добивания, равно как и удары ногами в голову, вряд ли были бы высоко оценены. Кстати, в партере тоже не бились. Когда бой заканчивался, все весело расходились по домам, прощались по-дружески. Ну, почти все – кто-то отлёживался после удара “под микитки” (под рёбра, по почкам и печени), некоторые стирали снегом кровь с лица, приходя в себя. Тем не менее, жалобы и стоны чаще заглушались дружным смехом с обеих сторон. Чаще всего бои проводились зимой, летом они случались редко, и то – по приглашению бояр.

Один на один – название говорит само за себя. Самые почётные бои. В них зачастую участвовали дворяне, а поражение не считалось бесчестием. Редкой разновидностью боя “один на один” был поединок “удар на удар”. Один из таких боёв описал М.Ю. Лермонтов в своей известной Песне “Про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца Калашникова”. Сам поединок заключался в поочерёдном обмене ударами, от которых нельзя было уклоняться. Разрешалось лишь закрывать руками наиболее уязвимые места. Кому принадлежало право нанести удар первым – решал жребий. Так продолжалось до тех пор, пока один из соперников не признавал себя побеждённым или не падал.

“Сцеплялка” – сцепная драка. Каждый бился сам за себя и, соответственно, против всех. Боец старался выбрать себе равного по силе противника и не отступал до полной победы, после чего “сцеплялся” с другим. Проводились “сцеплялки” редко и особой популярностью не пользовались.

Но наиболее зрелищным, распространённым и самым любимым всегда считался бой “стенка на стенку”. О таких боях договаривались заранее, согласовывая место встречи и количество бойцов. Количество не всегда было равным, но разница была незначительна. Бились “деревня на деревню”, “улица на улицу”, “купцы против грузчиков” и т.д. В каждой команде выбирали предводителя (“атамана”, ”боевого старосту”). Поведение “стенки” воспроизводило построение и маневр древнего рукопашного боя. В сельской местности предпочитали плотный строй, а в городе выстраивались в одну или две шеренги. Движение происходило “широким плечом” или единым фронтом, разрыв своей линии был недопустим – за ним следовал прорыв неприятеля. Каждая команда старалась иметь резервы, своего рода засадные полки, иногда скрытые от противников и вступавшие в бой в решающий момент. (Вспомним Куликовскую Битву – сражение русских княжеств против войск Мамая, состоявшееся 8 сентября 1380 года, тогда удар именно засадного полка русских в тыл ордынцев стал решающим и принес нашим Предкам важнейшую победу). Стоит особо выделить “надежа-бойцов”, которые первоначально в схватке не участвовали, но наблюдали за ней со стороны. Они предназначались для того, чтобы разорвать строй соперника, вырывая оттуда по нескольку бойцов. Во время такого прорыва “надежа-бойцы” срывали с себя шапки и плотно зажимали их в зубы – кап в то время ещё не было. Против этих богатырей использовалась особая тактика: стенка расходилась, впуская “надежу” внутрь, где его уже встречали специально отобранные воины, которые, кстати, были мастерами боя “один на один”. Среди “надеж” было немалое количество “записных бойцов” – известных наемников, зарабатывающих себе на жизнь боями. В некоторых источниках говорится, что они иногда участвовали в охране торговцев. Всё это обязывало их уметь вести рукопашный бой против безоружного и вооружённого противника.

Кулачные бои имели огромную популярность, но и проблем с ними тоже хватало. После крещения Руси (988 год) языческий обычай оказался под запретом. Церковь называла бои “богомерзкой забавой”, а их участники наказывались отлучением, проклятьями и прочим. Но когда запреты останавливали бойцов? Естественно, бои продолжались. Широкое распространение кулачный бой вновь получил при Иване Грозном (1533-1584). Царь любил развлечь себя видом кулачных поединков. Суровый был правитель. А бои всё же запретили официально, и случилось это в середине XVII века. Но “кулачки” вновь возродились в народе, и, как следствие, это сыграло важную роль в победе русских над шведами под Полтавой летом 1709 года. Победа была одержана именно благодаря силе и умениям русских в рукопашном бою. Шведы тогда потеряли свыше 9 тысяч убитыми и свыше 18 тысяч пленными. С нашей же стороны потери составили менее полутора тысячи убитыми, и примерно в два раза больше оказалось раненых. Английский капитан Джон Перри, бывавший в России во времена правления Петра Первого, объяснял победы над шведами той закалкой и выносливостью, которые приобретал русский человек, упражняющий свои силы в кулачных боях с юных лет. Однако церковь продолжала давить и добилась своего: указом от 24 июля 1726 года Благодетельное правительство запретило бои, как “зловредную потеху”. В Европе же местные виды боёв быстро развивались и не испытывали никаких ограничений со стороны своих духовенств. На Руси дух был силён всегда, и стоит ли говорить, что, несмотря на очередной запрет, кулачные бои снова возродились и успешно продолжались? После большевистской революции 1917 года русский кулачный бой опять оказался в опале и был отнесён к “прогнившему наследию проклятого царизма”, в виду чего не нашёл своего законного места среди спортивных видов борьбы. Да и идеология кулачного боя, основанная якобы на церковно-христианской морали (хотя мы знаем, что духовенство всеми силами стремилось запретить “кулачки”), и сплочённость общины шла в разрез с коммунистической идеологией.

Впрочем, старая идея русского кулачного боя всё же нашла своё место в боевой подготовке двадцатого века. “Групповой бокс”, прообразом которого являлся бой “стенка на стенку”, практиковался в армейских частях. Схватки по правилам бокса проводились между двумя командами. В составе каждой было по 10 человек, то есть – стрелковое отделение. Нападать разрешалось только спереди и сбоку – как по одному, так и нескольким бойцам одновременно. Участник, заступивший за предел боевой площадки или сбитый на землю, выбывал из схватки. По времени бои продолжались не более десяти минут. Также большую ценность народных боевых традиций замечали такие выдающиеся спортсмены, как Харлампиев – один из основоположников САМБО. Между прочим, его дед был знаменитым смоленским кулачный бойцом.

В наше время энтузиасты пытаются возродить традиции, проводят поединки, но и мы сами в силах возродить наследие наших пращуров. Столетиями кулачный бой верно служил нашему народу. Обязательно пригодится и нам!