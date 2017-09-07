Музыкальные инструменты в культуре Славян и Народов России

Фуяра (слов. fujara) — традиционный словацкий духовой деревянный обертонный музыкальный инструмент.

Фуяра — абсолютно уникальная обертонная язычковая флейта, на звучание которой не похоже звучание какого-либо другого инструмента. Родиной фуяры является маленький регион центральной Словакии — Podpolanie. Устройство Флейта фуяра имеет 3 игровых отверстия, хотя на высоту тона влияет главным образом сила вдыхаемого воздуха, создающего раличные обертоны. Длина фуяры колеблется примерно от 120 до 210 см. Фуяра поражает своими фантастическими характеристиками: диапазон в 2,5 октавы с 11 обертональными «уровнями», очень широкий динамический диапазон, естественная техника игры, обертональная насыщенность, надолго западающий в душу голос инструмента. В тоже время, фуяра — уникальное творение искусства. Традиционная фуяра изготавливается мастером руками из старого дерева (обычно из клёна или робинии), которое сушится в течение одного месяца, чтобы звучание фуяры было правильным. Игра на фуяре Фуяра предназначена для исполнения высоких обертонных мелодий, так же как и для низких басовых партий.

Обертональные мелодии фуяры в гармонии с дыханием исполнителя могут способствовать очень глубокому медитативному состоянию. Даже для начинающих процесс обучения игре на фуяре весьма интересен и прост. Обертоны фуяры просто не позволят играть плохо. Принцып игры «как дышу, так и играю» позволяет сделать звучание фуяры красивым и завораживающим даже новичку.