Интересные факты о Николае Втором

1. В молодости будущий император часто посещал Японию, и там с ним произошло две интересных истории: — Будучи не совсем трезвым, молодой Николай, проезжая по одному из городов Японии и не согласился с тем что творил полицейский: избивал мужчину, когда тот лежал и закрывался руками и ногами на земле. Цесаревич сразу кинулся защищать лежащего человека и нанес пару ударов саблей полицейскому. В итоге местный защитник правопорядка, т.е. этот полицейский был приговорен к заключению, а всю ситуацию изобразили в виде покушения Николая, как на будущего Императора Всероссийского. — Второй случай произошел когда молодой господин решил сделать себе будучи в Японии татуировку: дракон на правой руке. Местные жители были удивлены этим, ведь такое себе кололи исключительно преступники, разбойники или люди с низким достатком. Однако, он требовал этого и ему накололи тату в виде разноцветного дракона.

2. Интересен факт о том, что во время его правления в 1913 г., в результате успешного экспорта сливочного масла за границу, в казну заработали примерно столько же средств, сколько за торговлю добытым золотом.

3. Нефтяная продукция Российской Империи во время правления Николая II была самой дешевой и считалась самой качественной во всем мире. Внутри государства переработка нефти достигала 95% от общего показателя.

4.Скорость развития экономики в 1912 г. в Российской Империи считалась самой высокой во всем мире. С 1890 г. по 1913 г. ВВП страны вырос в 4 раза. Во время мирового экономического кризиса 1911-1912 годов, Российская Империя оказалась на подъеме, в отличии от многих других развивающихся экономик.

5. Очень интересно, что накануне первой мировой войны ведущими странами в мире по производству хлеба считались Америка, Аргентина и Канада. Но Россия во главе с императором Николаем Александровичем по объемам производства этого продукта превзошла все эти три страны вместе взятые!!!

6. За годы его правления улучшилось благосостояние народа, за счет этого население страны увеличилось на шестьдесят миллионов человек!

7. Он знал 5 иностранных языков.

8. Однажды, император лично проверил новое снаряжение пехоты при марше в сорок верст. А во время Первой Мировой войны часто был на фронте и бывало вместе с сыном.

9. Интересно, что к 1914 г. на правах аренды и собственности крестьянам принадлежали все пахотные земли в азиатской части России, Сибири и 90 процентов в европейской части империи. В Сибири власть даже открыла склады сельхоз-оборудования, которые снабжали крестьян земледельческими машинами. Налоги в 1913 г. в России были фактически в два раза меньше, чем во Франции и Германии. Считается, что в тот период население страны стабильно богатело. Заработки русских рабочих были даже выше заработков европейских, а цены ниже…

10. Николай II — в 1908 г. ввел обязательное начальное образование. В итоге к 1916 г., грамотных в Российской Империи стало не менее 85 %. Накануне революции в стране было примерно сто вузов и сто пятьдесят тысяч студентов. Расходы на образовательную систему выросли на 628%. Перед революцией был принят закон о бесплатном образовании, причем не только лишь обучения, но и жизни в период обучения. Семинарию можно было окончить за казенный счет, то есть учащегося содержали и кормили.

11. Николай Александрович от престола так и не отрекся, его убили вместе с семьей, хотя он мог сбежать с семьей за границу. Считается, что манифест об отречении поддельный.