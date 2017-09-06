Зверобой - трава от девяносто девяти болезней

ЗВЕРОБОЙ - ТРАВА ОТ 99 БОЛЕЗНЕЙ В народе говорили: «Как нельзя испечь хлеба без муки, так и не вылечить человека без зверобоя».

С давних пор это уникальное лекарственное растение было знаменито своими противовоспалительными, болеутоляющими, вяжущими и ранозаживающими действиями. Его упоминали в каждом травнике и включали в лекарственные сборы от самых разных болезней. Фармакологические действия зверобоя проявляются также как диуретические, антисептические, спазмолитические.

Для применения в лечебных целях используют верхнюю часть зверобоя (верхние 15-20 см), содержащую аскорбиновую кислоту, каротин, эфирные масла, дубильные и смолистые вещества, а также флавоноиды. Сбор начинают в начале цветения или когда только начинают появляться бутоны. Период цветения зверобоя продолжается с июня по август. Предпочитает расти на открытых сухих склонах, в степи, на опушках лесов или среди кустарников. Сушат траву под навесом или на чердаке, обязательно в тени! Можно подвешивать пучками, а можно разложить на ткани или картоне (полиэтилен использовать нельзя!).

НА РУСИ ПИЛИ НАСТОЙ ЗВЕРОБОЯ, ЧТОБЫ СОХРАНИТЬ ЗДОРОВЬЕ И БОДРОСТЬ, применяли так же при ушибах. Именно по этой причине настои из зверобоя рекомендовали тем людям, которые быстро уставали на изнурительной работе.

В армии настои и отвары из зверобоя давали солдатам, которые совершали длительные походы пешком.

Бросая веточки зверобоя в воду, которую набирали из не проверенных источников, люди избавлялись от вероятности заболеть дизентерией. Для удаления неприятного запаха изо рта зверобой жевали, но не дольше нескольких минут.

Современные доктора твердят, что отвары, настои и экстракты из зверобоя, ПРИ ПОПАДАНИИ В ОРГАНИЗМ ЧЕЛОВЕКА ЗАПУСКАЮТ В НЕМ ЦЕЛУЮ ЦЕПОЧКУ ЖИЗНЕННО ВАЖНЫХ ПРОЦЕССОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПОДДЕРЖАНИЯ ЗДОРОВЬЯ. Некоторые из процессов невозможны без применения веществ, которые содержатся в зверобое.

✔ Он лечит головную боль и улучшает процессы обмена.

✔ Чай со зверобоем урегулирует работу желудка и кишечника, а так же стимулирует функцию внутренней секреции.

Химический состав включает в себя флавоноиды, эфирные масла, смолистые составы, дубильные вещества, следы алкалоидов, каротин, аскорбиновая и никотиновая кислоты, горькие экстрактивные вещества, фитонциды, микроэлементы (никель, молибден, марганец).

✔ Зверобой — идеальное средство для укрепления нервной системы, является природным антидепрессантом.. В кризисных жизненных ситуациях полезно принимать от трех до шести чашек чая из зверобоя.

✔ При чувствительности к смене погоды чаи из зверобоя поможет нормализовать вегетативные колебания. При гормонально обусловленных колебаниях настроения во время климакса также рекомендуется чай из зверобоя или из смеси в равных пропорциях зверобоя и шишек хмеля. Детям и взрослым, которые не могут сосредоточиться и сконцентрировать внимание, поможет чай из зверобоя и мелиссы. Эта смесь, приятная на вкус, является идеальным чаем к завтраку, перед занятиями или экзаменом.

✔ Траву зверобоя применяют внутрь при хроническом гастрите, энтероколите, функциональной диарее, хроническом пиелонефрите, гломерулонефритах, циститах, и воспалениях предстательной железы, при артритах и радикулитах.

✔ Очень эффективно помогает зверобой при язвенной болезни желудка и 12-перстной кишки, язвенном колите, заболеваниях печени и желчного пузыря (дискенезиях желчного пузыря, холецистите, желчнокаменной болезни, остром и. хроническом гепатите.)

✔ Им также лечат женские болезни: воспаление придатков, аменорее, обильных менструациях, а также аллергического диатеза у детей.

✔ Корни растения используют при туберкулёзе костей и дизентерии.

✔ Применяется он в виде отваров, настоев, настоек при астеническом состоянии, неврозах и неврастении, судорогах, головных болях и бессоннице, при малокровии и эндокардитах.

✔ Наружно применяют при катаральной ангине, стоматитах, гингивитах, пародонтозе, ранах, трофических язвах, ожогах, простом остром вагините, гнойном среднем отите.

РЕЦЕПТЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ:

-Зверобой прекрасно помогает при ушибах, для этого щепотку зверобоя травы прокипятить в 0.5 литрах воды. Остудите, на ночь накладывать чистую хлопчатобумажную салфетку на больное место. Сверху положите целлофан и утеплите теплым платком. Выздоровление наступит быстро.

-В сочетании с пустырником зверобой вылечивает сильный стресс, депрессию, и их последствия. Для этого пьют чай из зверобоя с медом.

- 1 ст ложку зверобоя (сухой травы) на один стакан кипятка. Настаивать пол часа, процедить. Используют при стоматитах, гингивитах, парадонтозе, а так же поласкать полость рта и горла.

- Залить 1 ст. ложку измельченного зверобоя стаканом кипятка, кипятить в течение 15 минут на медленном огне, процедить. Данный отвар пьют по 1/4 стакана 3 раза в день при лечении различных заболеваний желудочно-кишечного тракта.

- При язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки, а также при стоматитах, ожогах, незаживающих длительное время ранах используют масло из зверобоя. Готовят его следующим образом: 20-25 гр. свежих цветков и листьев зверобоя заливают 200-250 гр. масла (лучше оливковым, но можно брать и подсолнечное, и льняное), и настаивают в теплом месте в течение 3-4 недель, иногда встряхивая. Затем настой процеживают через несколько слоев марли. Хранить настои нужно в темной емкости.

- Как вспомогательное средство при сердцебиении: зверобой – 4 ст. л., тысячелистник – 2 ст. л., валериана – 2 ст. л., мелисса – 2 ст. л. Чтобы приготовить этот настой, возьмите 1 ст. л. смеси и залейте ее 2 стаканами кипятка. Настаивайте 2–2,5 ч. Готовый настой процедите. Вот теперь его можно и принимать. Советуем вам делать это 1 раз в день, принимая по в количестве 1/2 стакана. Эффект целебного сбора со зверобоем повысится в том случае, если вы будете пить его мелкими глотками.

ВНИМАНИЕ! ЗВЕРОБОЙ ИМЕЕТ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ!

- Он запрещен болеющим гипертонией и беременным. - Слишком крепкий чай из зверобоя может вызывать боль в желудке. - Не следует принимать зверобой длительное время - растение слаботоксичное. Длительное приминение может вызвать боль в печени, крапивницу и противный привкус во рту. - Так же при длительном применении у мужчин могут возникнуть проблемы с потенцией, но при прекращении принятия травы потенция приходит в норму, в течении нескольких недель. - Длительное употребление зверобоя так же приводит к повышению чувствительности человеческой кожи к ультрафиолетовому излучению.