"Матильда" как тест на безумие

Кадр из фильма "Матильда". Фото: rockfilm.ru

Продолжается агрессивная PR -кампания фильма Алексея Учителя "Матильда". Первым промоутером киноленты выступила бывший прокурор Крыма Наталья Поклонская. В прошлом году она причислила Николая II к героям Великой Отечественной войны, выйдя на акцию "Бессмертный полк" с иконой Новомученика . Не молчит она и сегодня. Начатую ею "раскрутку" фильма подхватили активисты движения "Царский крест", собравшие около 100 тысяч подписей за запрет проката. Глава Синодального отдела по связям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда заявил, что считает этот сбор "ошибкой ", но официальный спикер Церкви рекламщикам не указ .

После того как министерство культуры России выдало "Матильде" прокатное удостоверение, против показа выступили также власти Чечни и Дагестана. Впрочем, Рамзан Кадыров вскоре написал в Instagram, что запрещать показ не будет, поскольку "в Чечне и так не станут тратить время на просмотр безнравственного, бездуховного и аморального по отношению к своей Родине фильма. Единственный кинопрокатчик Ингушетии отверг "Матильду" добровольно, сам.

В последний день августа неизвестные закидали здание студии режиссера "Матильды" бутылками с горючей смесью. Вряд ли мы когда-нибудь узнаем имена этих доброхотов, но свою лепту в рекламу фильма они внесли.

Не исключено, что поджигатели имеют какое-то отношение к организации "Христианское государство - Святая Русь", отправившей в кинотеатры Москвы более тысячи писем с требованием отказаться от проката. Вот фрагмент письма - следите за орфографией:

"Очевидно, если завтра выйдет фильм "Матильда", кинотеатры начнут гореть, может даже пострадают люди, и действия эти, от безвыходности, начнутся со стороны тех, кто Любит Бога и свой народ, настолько Любит, что готов идти хоть в тюрьму, хоть на смерть".

Не знаю, как насчет тюрьмы и смерти, но на таран один уже пошел : в первых числах сентября под покровом ночи мужчина за рулем УАЗа протаранил парадный вход екатеринбургского кинотеатра "Космос", после чего поджег машину, в которой, по некоторым данным, находились газовые баллоны. Подозреваемый - житель Свердловской области, он получил серьезные ожоги и находится в больнице. По словам мэра Екатеринбурга, мститель таким образом протестовал против показа фильма "Матильда". Местные журналисты выяснили, что он состоит на учете у психиатра, кроме того, соседи героя рассказали, что он "верующий человек, но в последнее время попал в какую-то секту".

Я, кажется, догадываюсь, в какую. Рабочее название этой секты - "Анти-Матильда". Хочу особо отметить, что отрицательные отзывы о фильме звучат и из уст авторитетных церковных иерархов. Однако будучи здоровыми людьми, не ищущими дешевой популярности, иерархи не призывают ни запрещать фильм, ни пускать красного петуха в кинотеатрах, они просто выражают свое мнение о произведении искусства.

Что же касается секты "Анти-Матильда", то, возможно, именно благодаря ей фильм задолго до появления на экранах обрел мировую славу и уже попал в список основных претендентов от России на "Оскар".

Имей я какое-нибудь отношение к создателям фильма, я бы поклонился в пояс Наталье Поклонской и ее единомышленникам. Но к ним я отношения не имею, зато имею прямое отношение к тем 7-10% россиян, которые периодически посещают храм, исповедуются, причащаются, соблюдают посты и отмечают церковные праздники. Из этого я не делаю секрета, и поэтому когда очередные ревнители устраивают очередной психосеанс, мне становится неуютно: вдруг люди, которые знают меня недостаточно хорошо, подумают, что я такой же больной? Я ревнителей об этом не просил, я вообще с ними не знаком, и могу лишь сказать, что прихожане подмосковного храма, который я посещаю, им не аплодируют.

Им аплодируют другие. В современной России действует еще одна крикливая секта - клуб идейных ненавистников Церкви, проявляющих бешеную активность по любому поводу и без. У меня есть знакомые из этого лагеря, они никогда не смирятся с тем, что более четверти века назад верующих уравняли с ними в правах, отняв монополию на истину. Они видят наступление клерикализма уже в том, что русских верующих сегодня не расстреливают сотнями на Бутовском полигоне, как в 1930-е годы, и не устанавливают запреты на профессии, как в 1970-е. Скандалу вокруг еще не вышедшего на экраны фильма "Матильда" каждый из них радуется как щенок мячику. Поклонская подарила им праздник.

Кроме того, именно в стане воинствующих безбожников можно встретить самых искрометных безумцев, их движение стихийно сложилось сразу после того, как атеизм перестал быть официальной религией страны. "" (Псалом 13:1). Градус безумия здесь такой, что радикальным ревнителям не стоит даже соревноваться.

На память приходит одна из первых акций постсоветских богоборцев. Дело было почти четверть века назад. На площадке, где было запланировано возведение Храма Христа Спасителя, отважный акционист (фамилию помню, но кто он такой, чтобы лишний раз ее упоминать?) развернул фотовыставку с изображением актов зоофилии и публично мастурбировал в окружении почитателей и фотокамер.

Можно вспомнить и нашумевшую выставку "Осторожно, религия" - изрубленные иконы, оклады, украшенные сосисками, рекламой пепси-колы, и другие творческие порывы, подтверждающие наблюдение: то, что устраивают художники-акционисты, далеко не всегда имеет отношение к искусству. Ту выставку, кстати, разгромили добровольцы-ревнители, которых, в отличие от сегодняшних борцов с "Матильдой", я в основном поддерживал, потому что прилюдную рубку икон может назвать искусством только душевнобольной.

И, конечно, близкий по времени "панк-молебен" в Храме Христа Спасителя. Я был категорически против того, чтобы скандалистки получили тюремные сроки и мировую славу мучениц за атеизм. Но стоит напомнить, что незадолго до того лидер группы выложила в интернет видео с другого шоу - группового секса в Зоологическом музее, в котором она участвовала на последних месяцах беременности.

Гонителям "Матильды" эту девушку при всем желании не догнать. Однако было бы неверным считать, что церковные стены являются такой преградой, сквозь которую из внешнего мира не просачивается безумие. Если в мире существуют душевнобольные, то найдутся они и среди богоборцев, и среди богомольцев, хотя среди последних их намного меньше - это все-таки Церковь.

Церковь причислила последнего российского монарха и его семью к Собору новомучеников и исповедников Церкви Русской. За что? На этот вопрос со страниц православного журнала "Фома" отвечает член Синодальной комиссии по канонизации святых Русской Православной Церкви протоиерей Георгий Митрофанов: "Семья Николая II прославлена в чине страстотерпчества, характерном именно для Русской Церкви ". И далее: "Именно последний период жизни членов царской семьи, проведенный в заточении, и обстоятельства их гибели содержат серьезные основания для прославления их в лике страстотерпцев. Они все более и более осознавали, что смерть неизбежна, но сумели сохранить в сердце духовный мир и в момент мученической кончины обрели способность простить своих палачей ".

Обратите внимание: речь идет только о "последнем периоде" жизни монарха. Диакон Андрей Кураев в недавнем радиоинтервью подчеркивал, что страстотерпцы нередко являются "святыми последних минут жизни", приводя в качестве хрестоматийного примера прощенного Иисусом Христом евангельского разбойника (Евангелие от Луки 23:43). Одним словом, воплощенный в киноленте эпизод из жизни Николая II вовсе не бросает на него тень как на страстотерпца - но этого упорно не хотят понять те, кто требуют запретить фильм.

Был ли в жизни последнего российского монарха роман с балериной Кшесинской, мне, честно говоря, все равно. Да и фильм "Матильда" я вряд ли посмотрел бы. Но теперь уже просто обязан это сделать - гонители во главе с элегантным депутатом Государственной думы Натальей Поклонской не оставили выбора.

Автор: Станислав Варыханов