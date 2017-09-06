Никола Тесла и его космический интернет

10 июля 1856 года в маленьком сербском селе Смилян родился Никола Тесла - величайший учёный и изобретатель ХХ века. По мнению ряда исследователей, Тесла является одним из двух учёных-гениев за всю историю человечества (второй - Леонардо Да Винчи), опередивших своими открытиями современные технические достижения на сотни лет.

Идеи Теслы легли в основу таких изобретений, как радио, интернет, телефон, торпеды, самолёты, ракеты, летающие тарелки, лазеры, системы ПВО. Он открыл переменный ток, флюоресцентный свет, беспроводную передачу энергии, построил первые электрические часы, турбину, двигатель на солнечной энергии, он предсказал возможность лечения больных током высокой частоты, появление электропечей, люминесцентных ламп, электронного микроскопа. Тесла - автор более 800 изобретений, хотя запатентовал он лишь 300. Имя Теслы стало одним из самых загадочных в истории науке. Его идеи были настолько невероятны, фантастичны, что казалось они пришли из далекого будущего. Одна из таких – его теория ионосферы, которая, являясь гигантским энергетическим резервуаром, одновременно содержит огромный всеобъемлющий информационный ресурс. И похоже, что Тесла стал первым пользователем этого космического интернета

Тесла родился в семье православного священника. С 1862 по 1874 годы он посещал начальную и среднюю школу в Смиляне и Госпице, а затем высшую школу в Карловах. С 1875 по 1878 годы он обучался в Передовой Технической Школе в Граце и закончил свое обучение в Университете в Праге. После его окончания работал в телеграфной компании в Будапеште, затем в парижском отделении Континентальной компании Эдисона, но в 1884 году он уволился, поскольку ожидаемой премии за ряд полезных нововведений ему не выплатили. Тогда же он придумал, как можно использовать явление вращающегося магнитного поля. В 1885 году Эдисон предложил Тесле 50 000 долларов за совершенствование электрических машин постоянного тока. Тесла представил 24 варианта решения, но Эдисон снова не выплатил премию, заявив, что это была просто шутка, и Тесла покинул компанию. В 1888 году он продал американскому промышленнику Джорджу Вестингхаусу 40 своих патентов, каждый примерно по 25 000 долларов, оборудовал собственную лабораторию для исследования высоких частот и магнитных полей и получил множество патентов, в частности, построил радио-управляемую модель корабля. Так была заложена основа беспроводной телемеханики. В 1899 году он переехал в Колорадо Спрингс, который впоследствии стал знаменитым, благодаря его экспериментам. Его спонсором стал владелец отеля ''Уолдорф-Астория'', выделивший на исследования 30 000 долларов. Май 1899 года хорошо помнят местные жители. Гром от высвобождаемой энергии был слышен за 15 миль. Люди, идущие по улицам наблюдали искры, скачущие между их ногами и землей, и электрические огоньки выпрыгивающие из крана, когда кто-нибудь откручивал его для того чтобы напиться воды. Шар света в пределах 100 футов вокруг экспериментальной башни пылал. Лошади получили шоковые электро-удары через металлические подковы. Первый запуск эксперимента прервался из-за сгоревшего генератора на электростанции в Колорадо Спрингс, который был источником тока для первичной обмотки ''усиливающего передатчика''. Тесла вынужден был прекратить эксперименты. Через несколько десятилетий этот эффект был подробно исследован и позднее стал известен как, ''Резонанс Шумана''. Это был первый в истории опыт передачи электроэнергии без проводов на большие расстояния. Устройство позволило ему генерировать стоячие волны, которые сферически распространялись от передатчика, а затем с возрастающей интенсивностью сходились в диаметрально противоположной точке земного шара, где-то около островов Амстердам и Сен-Поль в Индийском океане.

15 июня 1903 года, ровно в полночь по местному времени, жители Нью-Йорка стали свидетелями возникновения рукотворных молний, которые зажигались над океаном и достигали длины более 100 миль! Газета ''Нью-Йорк Сан'' написала на следующее утро: ''Живущие вблизи лаборатории Теслы на Лонг-Айленде больше чем заинтересованы его опытами с беспроволочным переносом энергии. Прошлой ночью мы были свидетелями странных феноменов - многокрасочных молний, собственноручно испускаемых Теслой, затем воспламенения слоев атмосферы на разной высоте и на большой территории, так что ночь моментально превращалась в день. ...Весь воздух на несколько минут был наполнен свечением, сосредоточенным по краям человеческого тела, и все присутствовавшие излучали светло-голубое мистическое пламя. Сами себе мы казались призраками''. Тесла смог питать током, извлекаемым из Земли во время работы гигантского вибратора, 200 электрических лампочек накаливания, расположенных на расстоянии 42 километров от его места расположения.

События, произошедшие утром 30 июня 1908 года, когда над обширной территорией Центральной Сибири в междуречье Нижней Тунгуски и Лены приблизительно в северо-западном направлении пролетел гигантский шар-болид, который впоследствии назвали Тунгусским метеоритом, также связывают с экспериментами Теслы по передаче энергии на большие расстояния. Взрыв шара произошел на высоте около 5-10 километров и сопровождался землетрясением, и мощной воздушной волной. По силе его можно сравнить со взрывом водородной бомбы или с одновременным взрывом тысячи атомных бомб, аналогичных тем, которыми США полностью уничтожили японские города Хиросиму и Нагасаки. Тесла в это время ставил эксперименты специальных установок, транслирующих энергию из ионосферы планеты и её получение через специальные приемники заводами, фабриками и самолётами.

Учёный попытался на практике реализовать идею ионосферы - проводящего слоя в верхней атмосфере. Ещё в 1891 году Тесла предположил наличие космических лучей, идущих от Солнца. А спустя короткое время он понял, что эта солнечная радиация должна на больших высотах ионизировать земную атмосферу, создавая вокруг планеты электропроводящий слой. Таким образом, получалось, что земной шар вместе с высотным электропроводящим слоем подобен гигантскому сферическому конденсатору. Идея была проста и одновременно грандиозна: научиться отбирать это электричество, преобразовывать его и без проводов передавать в самые глухие уголки земного шара. Эксперименты подобного рода, а также демонстрация чудесного электромобиля, работающего на энергии из эфира вызывали шумиху вокруг имени ученого. Кроме того он и сам лично многократно демонстрировал самые невероятные опыты с электричеством и часто поражал современников точностью своих предсказаний. Однажды он категорически отказался отпускать из дома своих друзей и заставил их остаться. А утром стало известно, что вечерний поезд, на котором они намеревались уехать, потерпел крушение. То есть, Тесла был осведомлён о катастрофе заранее. В 1912 году "Титаник" собирался в первый и последний рейс. Но ещё никто не знал, что в последний. Никто, кроме Никола Тесла, который убедил своих спонсоров Джона Моргана и Джона Джейкоба Астора сдать билеты и плыть на другом пароходе. Морган, доверявший Тесле, сдал билет и остался жив. А Астор погиб на "Титанике". Но откуда Тесла мог знать о крушении поезда , о гибели "Титаника", о роботах и компьютерах, о межпланетной связи, о датах начала и завершения войн? Сам Тесла полагал, что информация идёт из космоса. "Мой мозг - только приёмное устройство", - говорил он и считал, что каждый человек есть "автомат космических сил", что он органически включен в единую систему мироздания.

Метод Теслы - прямое видение, видение невидимого посредством воображения. И это - не домыслы и не вымыслы, но нечто реальное, или - идеальный план того, чему предназначено стать действительностью. Тесла столкнулся с подобным явлением ещё в очень юном возрасте. Он просто видел различные электротехнические схемы и устройства - в деталях и в цветах. Так он впервые увидел свой индукционный мотор и нарисовал его палочкой на песке. Тесле присваивали способности ясновидца, он обладал ярко выраженным даром предчувствия. Изобретатель утверждал, что мог начисто отключать свой мозг от внешнего мира. И в этом состоянии на него нисходили "вспышки энтузиазма", "внутреннее видение" и "приступы сверхчувствительности". В эти минуты, считал учёный, сознание его проникало в загадочный тонкий мир. Тесла считал, что при доминировании определенных ритмов мозга у человека может открыться возможность подключения к иным реальностям и получения оттуда сведений. Он проводил эксперименты, подключая к своей голове специальный аппарат и пропуская через свой мозг волны, вводящие его в состояние транса. "Я не терял сознания, – сообщал учёный газете "Нью-Йорк Таймс", – однако неизменно через некоторое время после процедуры впадал в летаргический сон". В результате экспериментов он пришел к выводу, что глобальным синхронизатором всего живого на Земле является ионосфера. Тесла полагал, что, воздействуя особым родом на ионосферу Земли и меняя её резонансные характеристики, можно повысить информационную восприимчивость людей, развить у людей способность сознательного подключения к "Разумному ядру Вселенной", повысить их духовность и тем самым ускорить эволюцию цивилизации.

В предвоенные годы Тесла начал работать над секретными проектами для военно-морского ведомства США. Сюда входила и беспроводная передача энергии для поражения противника, и создание резонансного оружия, и попытки управления временем. С 1936 по 1942 год он был директором проекта "Радуга" - по технологии Стелс, в рамках которого состоялся печально известный Филадельфийский эксперимент. Тесла предвидел возможность человеческих жертв и затягивал проведение эксперимента, настаивая на переделке оборудования. Однако в условиях войны на это не хватало ни времени, ни средств, а жертвы считались неизбежными. Вскоре он ушёл из проекта. "Я не тружусь более для настоящего, я тружусь для будущего, - сказал Тесла собравшимся в Нью-Йорке журналистам более чем семь десятилетий тому назад. - Будущее принадлежит мне!".