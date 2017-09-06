Сакральный смысл праздника Купала

Что происходит в природе в этот период? Праздник Купала – это одна из четырех главных точек годового круга, летнее солнцестояние. В это время солнце поднимается над землей выше всего и посылает на нее самые горячие, самые ярые свои лучи, согревая ее теплом и озаряя светом. Это кульминация отношений Солнца и Земли.

Людям свойственно объяснять мироздание через свои, человеческие, образы и примеры, и тут нет исключений. Отношения Солнца и Земли - это всегда отношения между Светом, то есть ярым, активным началом мира, мужским (Огонь и Ветер), и Тьмой, то есть началом женским, которое являет собой всё тайное, спокойное, холодное, как Земля, пропитанная Водами.

Отношения людей всегда отражают те же явления и процессы, которые свойственны родившей нас природе. Как говорится, как вверху, так и внизу. Кульминация в отношении мужчины и женщины заканчивается оплодотворением с дальнейшим вынашиванием плода и рождением новой жизни. Именно то же самое происходит между Солнцем и Землей в ночь Купалы – оплодотворение Земли ярой силой Солнца, и затем уже Земля тяжелеет новым зародом, вынашивает его и, наконец, плодами несет нам продолжение жизни этого мира.

Мистериальная часть, то есть как бы театрализованное проигрывание событий, происходящих в природе, является самой главной медитативной частью каждого праздника. Она в человеческих образах отражает, или объясняет, что и почему происходит в это время, когда концентрация сакральной Силы достигает предела и преобразуется в следующее природное состояние.

Участники мистерии, исполняя роли природных сил, растворяются в самой Природе, наполняясь ее благом, подстраиваются под ее естественный ритм дыхания и приводят себя к природному ладу.

Основные символы сакральной мистерии праздника Купала:

- Ярила, добрый молодец, окрепшее за весну Солнце, которое уже гораздо на мужские подвиги;

- Березка, символ женского начала;

- Крада, врата из мира бытия в мир небытия;

- Шест купальского огня – самый важный символ, он является тем самым небесным гоем, который оплодотворяет своей горячей ярью Мать сыру Землю;

- Коло, постоянный символ на всех праздниках, отмечающих кульминационные точки в отношениях Земли и Солнца; Коло символизирует и сам год (Сварогово Коло – год Сварога), и Солнце, которое катится по небосводу вместе с вращением года;

- Врач, свидетель в мире Яви, вестник случившегося;

- плакальщицы, которые должны проголосить печаль человечества об уходе Весны;

- молодцы – руки и ноги Ярилиной божественной силы, его воинство на земле;

- девицы – руки и ноги божественной силы, хранящие вечно устои родной земли; - венки, символы круга жизни.

Также во время подготовки к празднику сооружаются мостки и большие Ворота из веток, сплетенных по принципу венка. Они ставятся на пути к Капищу. По мосткам и через Ворота пройдут люди для совершения богослужения.

Мостки – это мост через реку Смородину, а Ворота – ворота в Ино, где и протекает та река Смородина, река духов.

Дело в том, что Капище, на котором до начала мистериальной части совершается общее славление Богов русской земли и Предков русского народа, почитается, как место, где единятся Правь, Явь и Навь, то есть это не мир суеты, в котором все мы живем каждый день. Проход на Капище через специальные врата помогает человеку отринуть от себя суету и мороков мира действительности.