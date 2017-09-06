О фундаментальном различии между СССР и Россией

Сейчас наступило время, когда абсолютно разные люди (вне зависимости от возраста и места в обществе) – начинают рассказывать, вспоминать, или даже домысливать (если лично не застали) – разные, безусловно, положительные вещи, существовавшие при СССР. Вот только наброски у них получаются слишком однобокими и хаотичными. Сами того не желая, все они описывают Советский Союз – как царство глобальной «халявы».

Бесплатное жильё и образование, бесплатная медицина и путёвки на море, копеечные цены на ЖКХ, транспорт и продукты… и так далее и тому подобное. Некоторые заходят так далеко, что пытаются пересчитать всё это на современные деньги, и получают огромные цифры.

Правда ли всё вышеперечисленное, или это выдумки? Правда. Вот только это не вся правда.

Более того – это вообще мишура, на фоне той части «айсберга», что сокрыта под всем перечисленным. И о чем принципиально умалчивают те кто «в теме», а остальные упорствуют в своем нежелании докопаться до сути. Так что я возьму этот труд на себя.

Разница между социализмом в СССР и капитализмом в России – примерно такая же, как между Закрытым акционерным обществом и Обществом с ограниченной ответственностью. Где у ООО Россия, есть несколько ключевых собственников (получающих дивиденды от прибыли «компании», в зависимости от количества своих «акций»), а у ЗАО СССР – каждый гражданин являлся акционером (с равным пакетом акций» (и равными правами на дивиденды – которые прямо зависели от роста «капитализации» общего ЗАО СССР) ).

Базовое равенство советских людей состояло в том, что и вы (директор завода или простой водитель), и колхозник, и Генсек, и учитель, и геолог – равны в своём праве на «дивиденды», которые формируются благодаря отточенной работе всего государства.

И это было фундаментальное, неотчуждаемое право каждого гражданина Советского Союза. Право – получаемое им при рождении.

Все современные воспоминания и переживания, о том, как тогда хорошо жилось и какие были «соцпакеты» – это лишь следствия, а вовсе не наоборот. Сперва вы получаете право, по которому становитесь «акционером» – а лишь затем – «преференции» от вашего положения.

И если похожие «бонусы», уже в наши дни, вдруг выплачивают просто так, дескать «государство помогает жителям» – то это подачка, а вовсе не реализация вашего права. Права у вас нет.

Форма, в которой проводились «выплаты дивидендов», была выбрана такой, о которой сейчас как раз и вспоминают (всевозможные «бесплатности и соцпакет»). Причина того, что «выплаты» делались косвенно, а не живыми деньгами на личный счёт – в том, что косвенные выплаты стимулируют реинвестирование в свою же страну.

Если собираешься возводить детские сады – то нужно, сперва, заиметь заводы, на которых будут производиться материалы (а это, в свою очередь, новые рабочие места и возможности). Если инвестируешь в медицину и спорт – то это дает, на выходе, более здоровых и крепких людей; если вкладываешься в науку – то растут производительные силы всего общества, и так далее.

И при этом важно понимать, что если вчера людям требовалось одно – то завтра, форма выплат дивидендов могла стать уже иной, более подходящей моменту. Потому, что важна не конкретная форма «выплат», в конкретный момент, а само базовое право – по которому граждане имеют возможность получить эти самые «дивиденды», в том виде, который наиболее точно отвечает текущим потребностям.

Ладно, продолжу. Советская парт-номенклатура и тогдашняя «элита», имели лишь одну возможность разорвать путы народовластия и отсутствия социальных перегородок (когда я, весь такой красивый и в белом, получаю «всего лишь» столько же благ и возможностей, сколько и «зачуханый слесарь» из ЖЭКа).

Выход был найден: необходимо было быстро «монетизировать» выгоды и «бонусы», получаемые от занимаемых ими мест в социальной пирамиде, и получить возможность передавать нажитое (власть, положение в обществе, государственное имущество и т.п.) по наследству.

Механизм «трансформации страны» был избран такой: – потребовалось превратить ЗАО СССР – в ООО Россия. То есть, целенаправленно лишить большинства граждан, их базового права «на дивиденды» (от работы государства, как единого комплекса). И перераспределить эти права – в свою пользу.

И это было блестяще проделано с ЗАО СССР в 90-ые.

Под разговоры о двухстах сортах колбасы; под байки о том, что дескать, уж «там-то» (т.е. на Западе), таким как мы, «ого-го» сколько платят; под бездумные завывания и гнилые лозунги о том, что весь мир только и ждёт пока мы освободимся от «власти комиссаров», и тотчас же закружит нас в хороводе «братских капиталистических народов»…

Под всей этой грязной вуалью из манипуляций, иллюзий и истерик – произошло коренное, фундаментальное изменение. Изменение, которое подавляющее большинство людей ощущают каждый день – но не могут выразить своими словами. А именно: произошло изменение формы собственности ЗАО Советский Союз. Отныне, простые граждане – перестали быть акционерами, и теперь – им никто ничего не должен. А элита – надёжно зафиксировала своё положение.

Современная Россия – это гигантское ООО, где есть несколько кланов «акционеров» (сидящих на «трубах» разного рода; «трубах», изначально принадлежавших всем гражданам – и позволявших тянуть дотационные сферы (школы, садики, спортивные секции и т.п.) и инвестировать в комплексное развитие своих же сограждан).

Эти «мега-акционеры» – получают прибыль со всего того, что было построено нашими предками, всего того, что отстояли в Великую Отечественную Войну, и всего того, что изначально было создано именно для граждан корпорации СССР.

Для граждан, которые имели полное право петь: «Широка страна моя родная…», – потому что де-юре и де-факто были владельцами (т.е. «акционерами») своей Родины.

С 1991-ого года, все эти «акционеры», резко превратились в сборище «наёмных работников». А такие работники – взаимозаменяемы и не представляют особой ценности. «Сломался», не можешь работать за двоих, болеешь часто, или состарился? Ну тогда – пошёл вон! Других найдем.

Люди стали вещами, как станки на заводе, или принтеры в офисе.

Отдельно подчеркну, что чем ниже зарплата работников (за которую они готовы трудиться) – тем выше прибыль у новых собственников. И из этого вытекает еще одно принципиальное отличие систем.

Если местные работники «нерентабельны» – значит, следует ввозить трудовых мигрантов, находящихся здесь в положении полурабов. А на инвестирование, переучивание или субсидирование своих же граждан – можно смело наплевать; пусть сидят на пособиях или пьют водку от безнадёги.

Если коренные жители, будут воротить нос от зарплат в 5-7 тысяч рублей (в глубине души, интуитивно «чуя», что где-то тут их на… абманывают), то вместо них – нанимают еще более обнищалых узбеков и таджиков. Прекрасно понимая, что когда собственные граждане «жрать захотят» – то и им ничего не останется, как пойти горбатиться за гроши. Это называется – демпинг в сфере трудовых ресурсов.

Но вернемся немного назад. Напомню, что в отличии от сегодняшней России, в бывшем СССР – каждый гражданин был акционером.

Из этого следует логичный вывод: каждому гражданину, становится выгодно, чтобы и у других жителей, появилось достойное место в жизни, максимально качественное образование и наиболее подходящее ему место работы – просто потому, что связь между «мной» и «им» – железная.

Чем лучше работает каждый –&rt; тем больше общий доход Корпорации СССР –&rt; и тем больше дивиденды каждого.

Т.е. условная «капитализация» всего ЗАО СССР, растет благодаря вкладу каждого гражданина –&rt; а дивиденды каждого гражданина –&rt; растут благодаря эффективной работе всего Общества в целом. А значит – все становятся нужны друг другу, вместо сегодняшнего противостояния: – «я» vs «они».

Эти важнейшие отличия СССР и РФ, никто и нигде не пытается объяснить, или вынести на всеобщее обсуждение – но положение сложилось именно такое. Если прямым текстом заявить, что от развала СССР выиграли не только «элитарии» (это всем и так понятно, и к этому давно привыкли), но еще и объяснить, в чём конкретно проиграли 99% жителей, то это вызовет крайнее озлобление на тех, кто затеял аферу и пожинает её плоды до сих пор.

Но у людей по-прежнему нет понимания того, что конкретно у них отняли. То, что я вижу – это какое-то смутное, рудиментарно-фрагментарное, поверхностно-ностальгическое переживание о том, что когда-то в стране всё было «по справедливости», и в тысячный раз слышу про: – «дешёвое ЖКХ, бесплатное жилье, медицину, образование и всё остальное».

Растерянные современники, не понимают главного, того, из чего складывалось всё вышеперечисленное.

Оно складывалось из юридически зафиксированного права на то, что страна принадлежит всем гражданам, в равной мере.

А сами они – не просто абстрактное «население», случайно забежавшее на данную территорию, а бывшие акционеры и бывшие владельцы пакета равных прав, на прибыль от деятельности мега-корпорации, под названием Советский Союз.

Владельцы – которых «кинули» так ловко, так звонко, так грамотно – что даже набив кучу шишек, они всё равно считают, что сами случайно споткнулись.

Я понимаю, что иногда, пишу достаточно сложные вещи. Но если не вникнуть в то, что же такое «подводная часть айсберга», в чём была первопричина и источник благополучия, то у ностальгирующих по СССР всё в очередной раз сведётся к «бесплатному жилью» и прочим «бонусам». А у тех, кто клянет «совок», всё наоборот сведется к лагерям и репрессиям.

Но куда важнее, чтобы обе стороны поняли, что «кинули» и тех – и других. И причина вовсе не в «хорошести» или «плохости» СССР как государства, а в том, что всех поголовно лишили фундаментального базового права.

Права – на доходы, от работы в своей собственной стране. Пусть эти доходы небольшие, пусть такие же, как и у всех остальных, пусть выражаются не цифрами на персональном счёту, а этим самым набившим оскомину «бесплатным жильем» и лучшим в мире образованием, – но всего этого уже нет; и нет у всех сразу.

И совершенно не важно – капитализм или социализм мы при этом строим. Уровень жизни граждан, обладающих «базовым правом» – будет значительно выше, независимо от политико-экономической модели в стране.

А любые лозунги, любых партий, дескать: – «Если мы победим, то завтра же всем повысим зарплаты!» – есть подачки, демагогия и отвод внимания от главного.

Мы все, по-прежнему, останемся лишены базового права, на владение частичкой богатств всей нашей необъятной Родины. Не какой-то конкретной берёзки или конкретной шахты – а небольшой доли от общего ВВП страны.

Без этого права – вы вечный наёмник, трясущийся от страха остаться без работы, без ипотечной квартиры и вообще – без средств к существованию.

Наёмному работнику можно выплатить большую зарплату, но на частичку прибыли в частной компании – он не смеет разевать рот. Это – табу.

То, что я написал в этой заметке – страшная вещь. Если каждый житель будет понимать, как реально обстоит дело и чего конкретно, массово лишались люди в 1991-ом году – то это напрочь выбивает легитимность у любых политических движений, кроме тех, что призывают вернуть гражданам это самое «базовое право». А чтобы его вернуть и зафиксировать, потребуется провести ре-национализацию пресловутых «труб» и финансовой системы.

И, между прочим, именно здесь кроется ответ на такой популярный (на постсоветском пространстве) вопрос: – «Если ты такой умный, то почему такой бедный?»

Потому, что граждане потеряли право, на причастность к богатствам своей страны. Что она процветает, что загибается – теперь безразлично (максимум, что вы сможете – это потешить своё самолюбие, ассоциируя себя и Россию во время теленовостей или спортивных соревнований).

Страна гигант, обладающая любыми видами ресурсов – не может обеспечить банальное выживание своих же граждан. Это – позор. Но позор – лежит не на совести обывателей, крутящихся как белочки в колесе, а на тех – кто загнал их в эти колёсики, 20 лет тому назад…