Легенды Кенигсберга: таинственные подземелья

Основная идея легенды заключается в наличии под Калининградом сети разнообразных подземных сооружений — бункеров, разнообразных хранилищ, тоннелей, военных заводов и даже аэродромов. Во время штурма города советскими войсками, немцы забаррикадировали входы в подземный город и частично затопили его.

Доводы за реальность подземного Кенигсберга :

☼ Во время Второй Мировой войны, когда возникла вероятность того, что город могут активно бомбить, власти Кёнигсберга стали устраивать массовые бомбоубежища. Каждая полянка, каждый пятачок пустующей территории застраивался бомбоубежищами разных конфигураций. От Форштадта в сторону Хаберберга (ныне Ленинский проспект на отрезке от ДКМ до Дома искусств) шла одна из главных улиц Кенигсберга — Кнайпхофише Ландгассе. Ко входной двери каждого дома вело крыльцо с преддверной площадкой-террасой. На Кнайпхофише Ландгассе дома с обширными подвалами стояли плечом к плечу. С началом массового бомбоубежище-строительства меж подвалами соседних домов Кнайпхофише Ландгассе прорубили проходы, и образовался длинный подвал-бомбоубежище. В него можно было зайти в начале улицы, пройти пару километров, не выходя на поверхность, а затем выйти в совсем другом конце улицы.

☼ После войны советские переселенцы среди руин видели соединённые между собой подвалы.

☼ Под Ганза-плац проходит железнодорожный тоннель. По нему поезда, направляясь с Южного вокзала, идут дальше к морскому побережью Земландского полуострова. Пройдя по тоннелю пешком, можно увидеть несколько наглухо замурованных дверных проёмов. Объяснение лежит западнее, со стороны улицы Генделя. Тюремная КПЗ находилась там ещё при немцах, а вместо университета в здании располагался Земельный суд. И вот осуждённых-заключённых из привокзального тоннеля по подземному ходу доставляли в тюремные стены и наоборот без шокирования праздной публики. В советское время столь изощрённые средства безопасности оказались излишни, и входы в тоннели заложили.

☼ Изрядную долю в моделирование подземного Кенигсберга вносят ливневые колодцы, построенные более 100 лет назад. В те времена город претерпел радикальное расширение своей территории, сначала до Второго вального кольца, а потом и далеко за него. И новые территории требовали инженерной инфраструктуры, в том числе канализационных и ливневых коллекторов. Следует помнить, какие это были времена: технологию изготовления труб ещё не изобрели и подобные сооружения выкладывались из кирпича. Их диаметр зависел от того, насколько маленький свод может выложить вокруг себя каменщик. То есть: выкапывалась длинная канава, на дне её каменщик выкладывал трубу, вылезал, и готовый участок засыпался землёй. Соответственно, труба была примерно 90 см в ширину и 120 см в высоту. Такие коллекторы устраивались вдоль крупных дорог и эксплуатировались веками.

☼ В довоенном Кёнигсберге имелось много фирм, специализирующийся на подземном строительстве...