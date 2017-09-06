Девять игр для малышей до года

1. Ладушки Самая популярная игра с детками до годика, в которую играет уже много поколений. Произносим вслух слова «Ладушки-ладушки. Где были? У бабушки. Что ели? Кашку. Что пили? Бражку. Сели. Поели…» и хлопаем в ладоши (можно чередовать одну ладошку, вторую, потом две вместе).

Дальше идет текст: «…И полетели-полетели-полетели. На головку сели» — обхватываем голову руками. Сначала нужно направлять ручки малыша, держа их в своих ладонях. Когда кроха запомнит игру, дайте ему возможность самому повторять движения.

2. Сорока-ворона На внутренней стороне ладошки пальцем чертим кружочек: «Сорока-ворона кашу варила, деток кормила.» Затем по очереди загибаем пальчики ребенка: «Этому дала, этому дала, этому дала, этому дала, а этому не дала. Он дров не колол, воды не носил, печку не топил, кашу не варил. Не получит ничего!»

3. Пальчики-мальчики Один из вариантов обожаемой малышами пальчиковой игры: «Этот пальчик — дедушка, этот пальчик — бабушка, этот пальчик — папа, этот пальчик — мама, ну а этот пальчик я!» Произнося эти слова загибайте поочередно пальчики, пока все не сожмутся в кулачок. И завершаем игру, держа кулачок крепко: «Вместе дружная семья!»

4. Мешок с сокровищами Учимся различать разную фактуру и форму предметов. В небольшой мешочек, нужно сложить фасолинки, сушеные горошины, пуговицы, бусины разного размера и др. Затем предложить малышу поискать в мешочке что-то интересное, внимательно наблюдая, чтобы он не потянул добычу в рот.

5. Прятки, или «Ку-ку» Эту игру обожают все детки. Иногда достаточно просто закрыть руками глаза, а затем отвести руки, посмотрев в глаза малышу. Скорее всего, это вызовет веселый смех ребенка.

6. Самолет Крепко обхватив ребенка, поднимите его над своей головой, и покачайте из стороны в сторону, сопровождая гудящими звуками. Лучше делать над диваном. Игра развивает вестибулярный аппарат и прекрасно подходит для пап с малышами!

7. Мячик Посадите ребенка на пол и катите к нему мячик. Со временем кроха сообразит, что нужно толкнуть мячик обратно к маме, и очень обрадуется, когда вы будете его «ловить».

8. Тянусь-тянусь Положите погремушку на расстоянии вытянутой детской ручки или чуть дальше и попросите малыша дотянуться и взять ее.

9. Покажи, где? Сядьте перед малышом, и поочередно просите его показать где ротик, носик, глазки и т.д. Первое время нужно показывать на себе. Игра способствует развитию памяти, а также координации движений и увеличению словарного запаса.

Играйте в эти игры почаще, и вы не только получите в ответ много-много любимых улыбок, но и очень скоро перейдете к более сложным и интересным играм.