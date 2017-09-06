Лапти - один из самых древних видов обуви. Во всяком случае, костяные кочедыки (этим устройством мастера увеличивают щель между слоями ячеек плетеного изделия для облегчения продергивания лент) археологи находят даже в раскопках неолитического периода. В лаптях условно выделяют следующие участки: пятка, «головка (головяшка)», «дол (дно, подошва)», «бочки (бока, борта, берцы)», и «проушины (отверстия)» в бочках для продевания ремней-обор.

Иногда лапти именовали по числу лыковых полос, использованных в плетении: «пятерик», «шестерик, семерик. В семь лык обычно плели зимние лапти. «Одни лапти плели в пять полос лыка, или строк, - то были пятерики; сплетенные в шесть строк - шестерики и в семь - семерики, пору изнашивал в одну неделю не меньше двух пар лаптей», - свидетельствовал известный до революции писатель и этнограф С.Максимов.

По технике плетения различают лапти прямого, косого и смешанного плетения.

ЛАПТИ ПРЯМОГО ПЛЕТЕНИЯ

К лаптям прямого плетения относятся «коверзни» (русские северные губернии), «крестовики» (Смоленская губерния), «рачки» (покосные лапти). Все они, называясь по-разному, имели одну общую форму с лаптями украинскими, белорусскими, прибалтийскими, западнославянскими.

ЛАПТИ КОСОГО ПЛЕТЕНИЯ

Лапти косого плетения изготовлялись обычно на колодках для правой и левой ноги, и плести их начинали с пятки. Этнографы выделяют несколько типов лаптей косого плетения. «Новгородские» берестяные с высоким задником. Второе название - «верзни»: «Московские» (великорусские) Для них характерны хорошо выплетенные круглые «головки», высокие берцы, и толстые задники.

ЛАПТИ СМЕШАННОГО ПЛЕТЕНИЯ

Лапти смешанного плетения (татарские, чувашские, марийские) – лапти, у которых подошва косого, а головка прямого плетения. Плелись без различия для обеих ног. Встречались у русских в Нижегородской, Вятской, Пермской, Казанской и других губерниях.

С лаптями носили обертки, которые крепились на ногах с помощью обор (завязок). Обёртки имели различные названия – «онучи», «портянки», «поголёнки», «наголенники», «обмотки», «завои», «наберцы». Они представяли собой полотнище белого холста длиной от 60 см. до 3,5 м., и шириной около 30 см. Зимой обертывали стопы и голени суконными (суконками), а летом холщевыми онучами. В зимнее время при ношении лаптей, для лучшего согревания ног, прежде чем закреплять онучи, стопы обкладывали сухим сеном.