День города в Москве: что, где, когда

Полная программа праздничных мероприятий к Дню города размещена на сайте московского правительства. Тут есть чем поживиться и взрослым, и детям, и технарям, и гуманитариям, и творческим людям, и любителям релакса.

Отдельным удовольствием в эти выходные станет прогулка по центру столицы - тут ожидается много выставок, выступлений и развлечений. Вот, например:

Не упускайте из виду, что День города 10 сентября совпал с еще одной знаменательной датой: первую годовщину со дня запуска отмечает МЦК (Московское центральное кольцо). Праздник пройдет на "Лужниках", продлится весь день, включает в себя встречу с экипажем МКС и андроидом Метрошей, а также - ВНИМАНИЕ! - раздачу каких-то особых проездных карт "Тройка".

Кстати, о проездных. Медиагруппа "Россия сегодня" разыгрывает два бесплатных годовых проездных в московское метро для пассажиров старше 18 лет - если предложение вас манит, до 10 сентября сделайте селфи в вагоне тематического поезда "Москва-870" на кольцевой линии и выложите к себе в соцсети с хэштегом #РИА_Москва870. Победителей - по одному в Instagram и "ВКонтакте " - определит программа-рандомайзер.

Для тех, кто не ищет халяву, а сам готов потратить деньги, на 11 станциях подземки откроют киоски с сувенирной продукцией - футболками и магнитами с надписями "I love Moscow" и "Москва 1147".

И в довершение транспортной темы: ознакомьтесь с изменениями в расписании движения автобусов, троллейбусов, трамваев и иже с ними (напоминаем, что в этом году впервые КРУГЛОСУТОЧНО работает МЕТРО, а наземный транспорт - до 03:00).

Теперь об искусстве. Традиционно московские власти предлагают посетить ряд концертов , приуроченных к празднику и (как правило) бесплатных. Площадок много, артистов тоже - по данным "Ведомостей", 24 группы и исполнителя.

Кстати, недавно СМИ раскопали информацию о том, что на гонорары музыкантам уйдет в общей сложности 22 млн рублей (из них больше всего - 3,3 млн рублей - получит Валерий Меладзе за два мини-концерта продолжительностью 20 минут каждый). Еще в списке звезд - Тамара Гвердцители, Елена Темникова и Бьянка (гонорары якобы составят по 1,76 млн рублей).

Кого смотреть и слушать - дорогих или прикольных - решать вам, программа уже составлена.

А мы передаем вам совет от Telegram-канала about #Moscow , который выбрал пять лучших музыкальных площадок ко Дню города :

- в Музеоне выступят группы из Венгрии, Польши, Словакии и Чехии;

- в Измайловском парке можно послушать "Ундервуд", Чичерину и старичков 7Б;

- в Коломенском дают концерт с этническим акцентом - там будут Пелагея и другие музыканты этнического жанра из Грузии, Узбекистана, Сербии, Израиля и России;

- в парке Фили привалит счастье поклонникам группы "Калинов мост ";

- и, наконец, в "Лужниках" (см. выше про день рождения МЦК) для любителей музыкальных масс-трендов будут петь - точнее, читать - Макс Корж, Каста, Noize MC и другие рэперы.

Сводную карту всех площадок можно посмотреть вот тут .

Если ваша душа просит чего-то этакого, а запросы не ограничены бесплатными концертами, но бюджет скуден (а дороговизна , судя по опросам, потеснила дураков и дороги в топе главных бед страны), то ловите ценный совет от Gurov Weekly .

Дело в том, что сейчас идет Moscow Music Week , в рамках которой на выходных запланировано несколько выступлений новых инди-групп с названиями типа "Хипстер съел медведя" . Вот кое-что интересное:

1. Первоклассный ночной фестиваль "Абстрасенция" для любителей интеллигентной электронной музыки в "16 тоннах" (400 рублей).

2. Милейшая укулеле-девочка Анна Ворфоломеева сыграет вам, соответственно, на укулеле - сначала в Bobo за деньги, потом в Парке ремесел на ВДНХ бесплатно.

3. Если вы инфернальный и дикий - то в добрый путь на "Ионотеку " в "Китайский летчик Джао Да" (9 сентября, 400 рублей).

И, наконец, о высоком. В московском небе к празднику ожидается традиционный салют - но в этом году, говорят, сделают совсем красиво: залпы распустятся хризантемами, вспыхнут звездами и всё такое. Не забудьте - 9 сентября, 21:00 , а вот карта мест, откуда запускают фейерверки и где лучше всего смотреть . Напомним: в этом году по просьбам москвичей шоу перенесли на 21:00, чтобы все успели добраться до смотровых площадок на общественном транспорте.

Если не получится посмотреть салют, не отчаивайтесь: для опоздавших и пропустивших природа устроит свое световое шоу - малобюджетное, но эффектное. 10 сентября (в ночь с субботы на воскресенье) над Москвой будет полыхать СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ . Последний раз такое деялось в столице в 2003 году. Правда, увидеть его можно только при ясной погоде - но ведь запланирован разгон облаков!