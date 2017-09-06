Вторая мировая война существенно повлияла на развитие стрелкового оружия, оставшегося самым массовым видом вооружения. Доля боевых потерь от него составила 28-30%, что является достаточно впечатляющим показателем, если учесть массовое применение авиации, артиллерии и танков.

Война показала, что с созданием самых современных средств вооруженной борьбы роль стрелкового оружия не уменьшилась, а внимание, которое ему уделяли в воюющих государствах в эти годы, значительно возросло. Накопленный в годы войны опыт использования оружия не устарел и сегодня, став основой развития и совершенствования стрелкового вооружения.

7,62-мм винтовка образца 1891 г. системы Мосина

Винтовка разработана капитаном русской армии С.И. Мосиным и в 1891 году принята на вооружение русской армии под обозначением «7,62-мм винтовка образца 1891 г.». После модернизации в 1930 году была запущена в массовое производство и состояла на вооружении Красной Армии перед Второй мировой войной и в годы войны. Винтовка обр. 1891/1930 гг. отличалась высокой надежностью, точностью, простотой и удобством эксплуатации. Всего за годы войны было изготовлено более 12 млн. винтовок обр. 1891/1930 гг. и созданных на ее базе карабинов.

Снайперская 7,62-мм винтовка системы Мосина

От обычной винтовки снайперская отличалась наличием оптического прицела, отогнутой к низу рукояткой затвора и улучшенной обработкой канала ствола.

7,62-мм винтовка образца 1940 года системы Токарева

Винтовка разработана Ф.В. Токаревым в соответствии со стремлением военного командования и высшего политического руководства страны иметь на вооружении Красной Армии самозарядную винтовку, которая позволила бы рационально расходовать патроны и обеспечивала большую прицельную дальность огня. Массовое производство винтовок СВТ-38 было начато во второй половине 1939 года. Первые партии винтовок были направлены в части Красной Армии, задействованные в советско-финской войне 1939–1940 гг. В экстремальных условиях этой «зимней» войны выявились такие недостатки винтовки, как громоздкость, большой вес, неудобство газорегулировки, чувствительность к загрязнению и к низкой температуре. Для устранения этих недостатков винтовка была модернизирована, и уже с 1 июня 1940 г. начался выпуск ее модернизированного варианта СВТ-40.

Снайперская 7,62-мм винтовка системы Токарева

От серийных образцов снайперский вариант СВТ-40 отличался более тщательной подгонкой элементов УСМ, качественно лучшей обработкой канала ствола и специальным приливом на ствольной коробке для установки на нем кронштейна с оптическим прицелом. На снайперской винтовке СВТ-40 устанавливался специально для нее созданный прицел ПУ (прицел универсальный) 3,5-кратного увеличения. Он позволял вести огонь на дальности до 1300 метров. Масса винтовки с прицелом составляла 4,5 кг. Масса прицела - 270 г.

14,5-мм противотанковое ружье ПТРД-41

Данное ружье разработал В.А. Дегтярев в 1941 г. для борьбы с танками противника. ПТРД было мощным оружием — на дистанции до 300 м его пуля пробивала броню толщиной 35-40 мм. Высоким было и зажигательное действие пуль. Благодаря этому ружье успешно применялось в течение всей второй мировой войны. Выпуск его был прекращен лишь в январе 1945 г.

7,62-мм ручной пулемет ДП

Ручной пулемет, созданный конструктором В.А. Дегтяревым в 1926 году, стал самым мощным автоматическим оружием стрелковых отделений Красной Армии. Пулемет был принят на вооружение в феврале 1927 года под названием "7,62-мм ручной пулемет ДП" (ДП означал Дегтярев - пехотный). Небольшой (для пулемета) вес был достигнут благодаря применению схемы автоматики, основанной на принципе отвода пороховых газов через отверстие в неподвижном стволе, рациональному устройству и компоновке деталей подвижной системы, а также использованию воздушного охлаждения ствола. Прицельная дальность стрельбы из пулемета составляет 1500 м, предельная дальность полета пули - 3000 м. Из выпущенных за время Великой Отечественной войны 1515,9 тыс. пулеметов подавляющее большинство составляли именно ручные пулеметы Дегтярева.

7,62-мм пистолет-пулемет системы Дегтярева

ППД был принят на вооружение в 1935 году, став первым пистолетом-пулеметом, получившим распространение в Красной Армии. Конструировался ППД под модифицированный 7,62 патрон пистолета системы Маузер. Дальность стрельбы ППД достигала 500 метров. Спусковой механизм оружия позволял вести огонь как одиночными выстрелами, так и очередями. Существовал ряд модификаций ППД с улучшенным креплением магазина и измененной технологией производства.

7,62-мм пистолет-пулемет системы Шпагина обр. 1941 г.

ППШ (пистолет-пулемет Шпагина) был принят на вооружение Красной Армией в декабре 1940 года под названием "7,62-мм пистолет-пулемет системы Шпагина обр. 1941 г. (ППШ-41)". Главным достоинством ППШ-41 являлось то, что только его ствол нуждался в тщательной механической обработке. Все остальные металлические детали изготавливались в основном методом холодной штамповки из листа. Соединение деталей осуществлялось с помощью точечной и дуговой электросварки и заклепок. Разобрать и собрать пистолет-пулемет можно без отвертки - в нем нет ни одного винтового соединения. С первого квартала 1944 года пистолеты-пулеметы стали комплектоваться более удобными и дешевыми в производстве секторными магазинами емкостью 35 патронов. Всего было выпущено более шести миллионов ППШ.

7,62-мм пистолет системы Токарева обр. 1933 г.

Разработка пистолетов в СССР практически началась с нуля. Однако, уже в начале 1931 года пистолет системы Токарева, признанный самым надежным, легким и компактным, был принят на вооружение. В массовом производстве ТТ (Тула, Токарев) , начатом в 1933 году, были изменены детали ударно-спускового механизма, ствола и рамки. Прицельная дальность стрельбы ТТ – 50 метров, дальность полета пули – от 800 метров до 1 километра. Емкость – 8 патронов калибра 7,62-мм. Общий объем выпуска пистолетов ТТ за период с 1933 года до завершения их производства в середине 50-х годов оценивается в 1740000 штук.