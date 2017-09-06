Деревья обладают магическими свойствами

БЕРЕЗА Береза символизирует рост и силу жизни. Считается деревом, хранящим в себе животворящую силу Солнца, и была посвящена ныне почти повсеместно забытому женскому аспекту Солнца. Плакучая береза - любимое место игр славянских русалок, поэтому в дни их игр (Троица) на березу вяжут цветные ленты и лоскуты - русалкам косы заплетать. Поскольку береза - дерево жизни и возрождения, ее ветвями украшают дом и одежду на Ночь Костров. Венички из березовых веток используются в обрядах очищения. Живое дерево обладает способностью "вытягивать" из человека болезнь и несильное колдовство - для этого нужно обнять дерево и попросить о помощи. Больного сажают, прислонив к стволу, у корней. Вещь больного, которого нельзя привести, или принести, к дереву, вешают на ветку березы с просьбой о помощи. Ветка березы, сросшаяся с дубовой, используется в любовной магии. Корни березы используются для причинения вреда, наведения порчи. Тонкие ветки плакучих берез используются для вязания "узлов" - формы чарования. На бересте пишут чернилами из дубовых орешков и пером из крыла ворона рунические заклинания. Практически все части дерева используются в целительстве.

ОСИНА Осина - дерево колдовское. Обладая колдовской силой, древесина этого дерева блокирует силу колдуна-человека (но бессильна против Мага). Из осины клали нижние венцы и делали кровли бань, поскольку в бане человек очищается и рожают у большинства народов тоже в бане - чтобы избежать наговора и порчи. Опытные ведьмы умеют использовать (модулировать) собственную силу дерева, создавая заговоры и заклинания на осиновых ветвях. Из древесины осины делают ларцы для хранения колдовских и магических инструментов - древесина блокирует как силу инструмента, так и любую попытку "дотянуться" до него извне, лучше шелка. Таким образом можно спрятать что-то ценное от "видящих". Еще осина - "язык" Леса. Слушая шелест осиновой листвы, колдуны получают у Зеленого Человека ответы на свои вопросы. В целительстве используется кора и молодые ветки дерева.

ЯБЛОНЯ Яблоня – первое дерево в гороскопе друидов. В европейской символике яблоня считается деревом возрождения к вечной жизни. Греки оставили нам в наследство предание о золотых яблоках Гесперид, скандинавы - о богине Идунн и яблоках бессмертия, кельтский эпос повествует о блаженном Острове Яблок Авалоне, у славян - это сказочные "молодильные яблоки". Яблоня - одно из первых окультуренных деревьев и потому в эзотерическом учении ассоциируется с сознательным выбором. Будучи связана с выбором и, вероятно, с гаданием, яблоня оказывает немалую помощь в предсказаниях, а кроме того, ее древесина издавна использовалась в любовной и исцеляющей магии. Это дерево женской силы, женской сексуальности, пробуждает в женщине чувственную сторону натуры. Если вы хотите испытать прилив эротических сил, то ложитесь спать летом под яблоней, правда, она охотнее делится своими силами с молодыми девушками. Под влиянием энергии яблони девушка может представить себе образ идеального подходящего ей мужчины, а во сне увидеть суженого. Но надо опасаться соблазнов, которыми вас может окружить это дерево. Для энергии яблони не существует моральных правил, она руководствуется только зовом природы. Дерево Матери-Земли, Кибелы (дикая яблоня и ее плоды). Одно из Деревьев-Вождей древних ирландцев - за недозволенную вырубку яблони полагалась смертная казнь. Из плотной древесины изготавливаются сосуды для хранения лекарственных смесей и мазей (в целительстве), т.к. считается, что свойство яблони - усиливать целебные свойства препаратов. Древесина используется также для ритуальных костров. Вино из плодов используется в ритуалах плодородия, посвященных Матери. Плоды и тонкие корни используются в любовной магии.

СОСНА Сосна любит людей и желает им добра. Кроме того, это дерево очень тонко чувствует накапливающееся зло и бросает всю свою немалую силу, чтобы его рассеять. Именно поэтому сосны с большим трудом выживают в городах - слишком уж много там недоброй энергии, а это дерево всегда "принимает огонь на себя". Если у вас есть возможность выбора, всегда выбирайте сосну. Сосновые доски, сосновая мебель всегда будет хорошей зашитой от недобрых сил. А сосновые ветки с шишками должны украшать любой дом, особенно зимой, когда ослабленное солнце не успевает отогнать порождения тьмы от человеческого жилища. Особенно Сосна покровительствует Львам.

Сосна благотворно влияет на золото. Если на свежесрезанную сосновую ветку в первую четверть Луны повесить золотую цепочку и снять в полдень в день, следующий за полнолунием, вы получите хороший оберег против ищущих легкую добычу злых сил (чтобы отвести удар, нацеленный конкретно против вас, этот талисман не годится).

Связь с огнем прозрения прослеживается с присутствующим почти у всех северных народов ритуалом сожжения сосновой шишки. Этот смолистый плод символизирует кладезь мудрости, которая удерживает в целостности весь материальный мир. Сосна – дерево спокойствия и высоты духа. Если в вашей жизни настал важный момент, решается ваша судьба и необходимо в спокойной обстановке ответить себе на ряд серьезных вопросов, без общения с сосной не обойтись. Аура этого дерева очень сильна, она поможет обратившемуся к нему человеку подняться на небывалую высоту духовного озарения, творческого взлета. При прямом контакте сила сосны унесет раздражение и досаду, которые ежедневно накапливаются в вашей душе.

Энергия сосны поможет вам избавиться от нервных расстройств, стресса. Ни один невроз не устоит под ее влиянием.

Сосна – милосердное дерево. К нему необходимо обращаться с открытой душой. Сосна способна очистить ауру человека от постороннего воздействия, частично снять порчу. В старину считалось, что запах сосны способствует избавлению от чувства вины.

РЯБИНА Рябина астрологически связана с Ураном, с которым связана и сила молний. Считается, что рябине молния не страшна, и поэтому, в качестве защиты этими деревьями обсаживали все поселения, а также храмы. Дух рябины представляет хранителя тайных истин - секретов, связанных с бессмертием и личной свободой богов. В кельтской мифологии рябина считалась магическим деревом, а ее ярко-красные ягоды - "пищей богов", которую охраняет зеленый дракон. Ягоды рябины повсеместно используются в качестве амулета, защищающего от злых духов и колдовства. Древесина рябины используется для священного огня Бригитты. Точно так же из древесины рябины могут делаться талисманы, охраняющие от искушений на пути духовного развития. На древесине рябины обычно резали защитные руны, поскольку рябина была известна своей способностью оберегать от колдовства. Кроме того, считалось, что рябина может защитить от сглаза и порчи, от злой воли, поэтому гроздья рябины развешивали на жерди у входа в загоны для скота и помещали их у дверной притолоки. Считается, что рябина обостряет восприятие и развивает дар предвидения. В прошлом священные рябиновые рощи росли на неприкосновенных местах святилищ древних богов, поскольку рябина обеспечивала магическую защиту и способствовала предсказаниям. Кроме того, с рябиной связывали такие навыки, как умение контролировать свои чувства и уберегаться от чужих чар. Рябина – самый лучший союзник для женщин, которые находят истинное наслаждение в физической стороне любви. Прямой контакт с рябиной способен разбудить дремлющую в женщине сексуальность. Для рябины излюбленный женский возраст около 40 лет. Таким женщинам она дарит в любви особенно теплую осень, полную сил.

КЛЕН Клен – дерево, которое помогает обрести душевное равновесие людям всех типов, несет успокоение, уверенность в себе. Это дерево внутренней силы и уравновешенности. Оно не обидчиво; принимает на себя все эмоциональные взрывы, освобождает от кипящих страстей. Дерево солнечно-марсианской природы. Представляет воинство Света. Во многом аналогичен ясеню, но его сила агрессивна, действенна. Поэтому клен используют для создания барьеров Тьме. Солнечный диск, вырезанный из клена и повешенный над дверью, кленовые ступени при входе в дом, косяки входной двери из этого дерева - все это защиты от недобрых сил, часто использовавшиеся в ритуальных постройках, посвященных светлым, солнечным божествам. Клен использовали при строительстве мостиков через бегущую воду. Бегущая вода является препятствием для темных сил, а клен не позволял этим силам воспользоваться и мостом. Кленовые ветки, застилающие хлев, или воткнутые в стены, защищают скот от сглаза и порчи. Каленая кленовая стрела убивает нежить. Напиток из перебродившего кленового сока - священное вино солнцепоклонников. На кленовых листьях пекут хлеб, чтобы караваю передать силу Солнца и отнять от теста возможную недобрую энергию. Клен (и его части) активно используется в целительстве.

ЕЛЬ Священное дерево Охотника в его темном, агрессивном аспекте Бога Смерти, проводника в царство Смерти. Избушка на Курьих Ножках - обиталище Яги, построена из еловых бревен и стоит в густом ельнике, что прекрасно описывает свойства этого дерева. В ельнике живут лешие. Со смертью ель связана у многих народов - из еловых стволов складывали погребальные костры, из еловых досок сколачивали гробы (но одна из пяти досок должна быть кленовой). Одновременно ель символизирует и сакральный смысл Смерти, как освобождения, очищения, таинства, противоположного рождению в Колесе Жизни. Ель (ветки) используют в качестве защиты от гнева или злобных шуток Охотника, т.е. дома - от непогоды и урагана, посевов - от града. Но использовать стволы в строительстве нельзя - Охотник разгневается и ударит в строение молнией. Точно так же нельзя использовать ель для топки печи. А вот лесной костер из елового сухостоя обеспечит милость Охотника. Под елью лучше всего устраиваться ночевать в лесу, т.к. она защитит от ночных игр духов. Но в грозу под елью лучше не прятаться. Косовище косы делают из елового стволика - возможно это связало косу со Смертью в западной традиции. В целительстве ель используется для лечения заболеваний, находящихся в ведении Охотника. Ель предлагает свою энергетическую поддержку круглый год. Она не несет в себе особенно сильных свойств, но энергия ее постоянно доступна тем, кто ощущает в себе зимой недостаток сил. Она даст вам энергии не больше, чем необходимо.

Ель помогает контролировать эмоции, настраивает на философский лад. Запах сожженной высушенной хвои – прекрасное средство для очистки жилища от вредных влияний. Ритуальное использование: В Древней Греции ель считалась символом надежды; греки использовали еловые ветви при предсказаниях. В кельтском друидическом календаре ели посвящен день 23 декабря, когда рождается божественное дитя, воплощающее дух плодородия. Рождественская ель символизирует начало годового цикла и жизни в целом. Магическое использование: Еловая шишка — символ огня жизни, начала; она восстанавливает здоровье; в ряде традиций ассоциируется с фаллосом.

ЖАСМИН Символ Луны и ночных тайн. Используется, чтобы приворожить любимого человека. Основные свойства: любовь, благосостояние

Цветы жасмина используются в мешочках с сухими травами, используемых для привлечения внимания любимого человека, а также в самых разнообразных ритуалах, предназначенных для повышения благосостояния. Жасмин привлекает чистую любовь.

Стимулирует творчество, рождение оригинальных идей. Укрепляет чувство собственного достоинства, ощущение благополучия, помогает адаптироваться к незнакомой обстановке.

Развивает экстрасенсорные и умственные способности, привлекает деньги, любовь. Ритуальное использование: В христианстве белый цвет и сладкий аромат жасмина сделали его символом Девы Марии. У этого растения есть и второстепенное значение — благородство, изящество и благожелательность. Магическое использование: Сушеные цветы жасмина добавляют в сумочки и приворотные зелья; они притягивают духовную любовь. Если цветы носить или сжигать, они вызовут деньги и будут способствовать здоровью. Если жасмин сжечь в спальне , вы увидите вещие сны. Цветы растения нюхают, чтобы вылечиться от бессоницы. Жасминовая свеча усиливает психическую защиту и оздоровляет ауру. Жасмин связан с числом 9 в нумерологии, символизирующим женственность и связанным с проявлением Материнского аспекта Вселенной.

ИВА Ива - лунное дерево, посвящено Луне, лунным богиням и лунной магии. Если ясень - Древо Мира сотворенного, то ива - Древо Творения. Ивовым прутом Керридвен мешает напиток превращений в своем волшебном котле. В повседневных колдовских практиках иву почти не используют, т.к. ее сила плохо поддается модулированию - мощный потенциал трансформации подчиняется Мировому Закону, и очень часто вместо "что хочется" получается то, "чему должно быть". Из ивовой лозы плели клетки для жертвоприношений, т.к. ива способствовала немедленному и "правильному" возрождению духа жертвы. Ветвями ивы устилают и украшают алтарь или место, где проводится ритуалы сексуальной магии, т.к. эти ритуалы связаны с трансформацией. C ней связывают понятия цикличности, ритма, а также приливов и отливов. Ива – дерево женской магии. Она связана с Луной, всеми обрядами, посвященными земле и воде, которые исполняют женщины. Энергетику ивы нельзя назвать доброй, ей безразличны проблемы добра и зла, она служит только природе, подчиняясь законам равновесия и справедливости. Энергия ивы дает удивительную силу женщинам, способным приворожить, отворотить, навести на обидчика порчу, испортить ему судьбу. Ива чрезвычайно чувствительна, она может не захотеть общаться с вами. В западной традиции клонящаяся к воде плакучая ива стала символом несчастной любви и скорби. Ритуальное использование: Могильные холмики в Британии, часто располагающиеся около болот и озер, иногда украшались ивой из-за ее символической связи со смертью. В Китае ива — дерево бессмертия(даже из малого кусочка ивы может вырасти целое дерево). В Японии ива — дерево печали, слабости, нежности, девичьего изящества. Магическое использование: Листья ивы носят с собой или добавляют в настои для привлечения любви, а само дерево используется в качестве материала для магических булав в лунной магии. Все части дерева защищают от злых сил; их можно носить с собой или держать дома. Для отвращения зла просто постучите по дереву. Листья, кора и древесина ивы используются также в ритуалах целительства. Магические метлы, особенно колдовские, связывались веткой ивы. Целительным средством освященная верба считалась у всех славян. Ею окуривали, растертую в порошок пили вместе с можжевельником, прикладывали в примочках. На вербу переносили болезни.

ДУБ Дуб - дерево, традиционно асссоциированное с богами-громовержцами, Зевсом, Юпитером, Дагдой и т.д. Однако эта связь возникла относительно поздно в истории человечества, когда именно эти боги заняли главенствующее положение в пантеонах, т.к. очень часто именно дуб был деревом, растущим у древних алтарей. Сакральное свойство дуба почти забыто и его можно отследить только исследуя название этого дерева в разных языках. Энергия дуба (живого дерева) создает вихри, связывающие миры. Поэтому так называемые "Врата" или "Порталы" чаще всего расположены в дубовых рощах, или там, где эти рощи некогда были. И поэтому дуб - дерево мудрости и Силы, т.к. в его соседстве возможно непосредственно общаться с жителями иных миров и Богами. Обряд братания, проведенный под кронами сросшихся ветвями двух дубов (у дуба есть способность срастаться ветвями с себе подобным и некоторыми другими деревьями) связывает не на одну жизнь, а "до конца времен". Дуб является энергетическим донором. При прямом контакте с ним человек получает максимально возможное количество жизненной энергии.

Не следует, однако, забывать, что это сильное, но суровое дерево. Его аура очень мощна, она хорошо воспринимает только здоровых людей. Человеку тяжелобольному и страдающему хроническими заболеваниями лучше не общаться с этим деревом.

Общение с дубом заряжает человека активирующей энергией, успокаивает душу. Давно замечено, что прогулки по дубраве нормализуют кровяное давление, благотворно сказываются на работе сердца и нервной системы.

Дуб всегда отдает предпочтение воинам, борцам, сильным и здоровым людям. Он врачует раны, полученные в бою, лечит души воинов, делится частичкой своего долголетия.