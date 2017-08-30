Украинский костер зальют водой из голубых касок

В мирном урегулировании конфликта на юго-востоке Украины намечается поворот, который некоторые аналитики считают принципиальным. Владимир Путин предложил ввести в зону конфликта миротворческие силы ООН.

До сих пор с подобными предложениями выступала Украина, а Россия относилась к ним без энтузиазма. Но роли поменялись: российские официальные лица говорят о перехвате инициативы, ведь именно президент Украины готовился выступить с предложением о вводе в зону конфликта "голубых касок" на Генеральной ассамблее ООН.

Теперь Совет безопасности будет вначале обсуждать российский проект резолюции. Настороженная реакция Киева на предложение Москвы была ожидаемой, зато Германия оценила его положительно. Принесут ли "голубые каски" мир на Украину?

Прежде чем попытаться ответить на этот вопрос, стоит отметить, что было бы неверно рассуждать о принципиальном изменении позиции Москвы.

До сих пор Россия высказывалась против участия миротворцев ООН в урегулировании, ссылаясь на отсутствие необходимого для этого пункта в минских соглашениях. Но российские официальные лица допускали, что дополнительные соглашения могут быть подписаны, если Киев вступит в прямой диалог с ДНР и ЛНР. Для него это условие было неприемлемым всегда, хотя главный принцип миротворческих операций ООН гласит, что ввод "голубых касок" должен быть одобрен всеми сторонами конфликта.

Украинский МИД в специальном заявлении подчеркивает, что "Россия как государство-агрессор постоянно саботировала предложения Украины, отказываясь рассматривать наше обращение о размещении в Донбассе международных миротворцев в Совете безопасности ООН".

Зато реакция Германии - одного из государств "нормандской четверки" - была, как уже говорилось, оптимистичной. Глава ее внешнеполитического ведомства Зигмар Габриэль заявил, что инициатива России о размещении в Донбассе "голубых касок" должна побудить Европу к "новой разрядке с Москвой".

"Россия изменила свою политику на Украине. Мы не должны этот момент проморгать", - сказал министр, добавив, что отправка миротворцев в Донбасс может стать первым шагом на пути к отмене санкций против России.

Его оптимизм не отменяет главного вопроса - о способности миротворцев ООН погасить тлеющий огонь на юго-востоке Украины. Поиски ответа на него заставляют вспомнить миротворческую миссию ООН на Балканах и оценку, данную ей постфактум главным обвинителем Военного трибунала ООН Карлой Дель Понте.

Давайте помолодеем на 20 лет и вспомним, как Организация объединенных наций выступала в качестве миротворческой силы в военных конфликтах на Балканах в середине 1990-х - начале 2000-х годов. По окончании конфликтов ООН учредила Международный военный трибунал по Югославии, призванный наказать военных преступников. Каких?

Во время войны в Косово западные страны единодушно поддержали Армию освобождения Косово (KLA), воевавшую с сербскими войсками. Одержать победу ей помогли натовские бомбардировки сербских позиций. При этом Армия освобождения Косово совершала многочисленные военные преступления и систематически нарушала права человека.

Дель Понте долгие годы добивалась наказания виновных, однако ее усилия успехом не увенчались. Ее расследование содержит свидетельства преступлений, совершенных обеими сторонами конфликта.

"Доказано, что многие акты KLA были преступлениями против сербов, цыган, мусульманских славян, представителей других этнических групп, равно как и албанцев, уличенных в нелояльности Армии освобождения Косово", - пишет она в книге "Мадам обвинитель" (2009). - Тысячи людей пропали без вести, к их похищениям и казням напрямую причастны лидеры KLA".

Читаем дальше: "Армия освобождения Косово обладала признаками террористической группы. В 1990-х годах Усама бен Ладен организовал тренировочные лагеря террористов в городе Тропоже, а некоторые рекруты KLA проходили школу боевых наук в Афганистане. В феврале 1998 года верховный представитель США в зоне балканского конфликта Роберт Джелбард назвал KLA "террористической группировкой".

Сам он утверждает: "Преступный характер KLA и сегодня накладывает отпечаток на жизнь независимого Косово. Уничтожаются этнические меньшинства, торжествуют насилие и беззаконие, экономика края завязана на контрабанде оружия и наркотиков. Страну контролируют бывшие бойцы KLA и криминальные бароны. Мафии есть во многих странах, однако в Косово мафии принадлежит государство".

А Карла Дель Понте подчеркивала, что расширяющиеся связи лидеров Косово с запрещенной в РФ террористической организацией "Аль-Каида" создавали угрозу международной безопасности. "Все это стало возможным благодаря поддержке албанских повстанцев со стороны ООН и Запада в ходе войны", - говорится в ее книге.

Рассказывая о злодеяниях косовских албанцев, Дель Понте писала, что расследование деятельности KLA было для Военного трибунала самым сложным во всей югославской войне. Многие очевидцы преступлений были слишком напуганы, чтобы давать официальные показания. Многие нуждающиеся в усиленной защите ее не получили - как не получили они и политического убежища на Западе.

Здание МТБЮ в Гааге

"США с помощью авиационных подразделений войск НАТО обеспечили военную победу KLA. Я уверена, что, несмотря на заявления о готовности помочь работе Военного трибунала, Вашингтон не желал наказать лидеров KLA. Другие западные страны оказались не лучше. Мы обращались к правительству Великобритании с просьбой поделиться имеющейся у него информацией о структуре Армии освобождения Косово, но наша просьба была фактически проигнорирована", - писала Карла Дель Понте.

Она утверждала, что и после окончания войны большую роль в политической жизни Косово играли подпольные миллионеры, чье влияние простирается далеко за пределы независимого государства и ставит под удар тех, кто отважился участвовать в объективном расследовании преступлений косовских террористов.

Одним из таких преступлений была поставленная на конвейер торговля человеческими органами. Карла Дель Понте собрала свидетельства похищения боевиками KLA трех сотен сербов, которых вывезли в Албанию. Органы этих несчастных стали предметом контрабанды, при этом никакое наказание торговцев не постигло.

Символично, что книги "Мадам обвинитель" и "Охота: я и военные преступники" Дель Понте издала только после ухода с поста главного обвинителя Военного трибунала ООН по Югославии. Ее главным выводом является то, что миротворцы организации не всегда выступают в роли беспристрастных арбитров и приносят мир. Иногда они не препятствуют - и даже помогают - торжеству зла.

Автор: Станислав Варыханов