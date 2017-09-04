Тридцать пять прекрасных еврейских пословиц

1. С деньгами не так хорошо, как без них плохо.

2. Адам — первый счастливчик, потому что не имел тёщи.

3. Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы.

4. Бог дал человеку два уха и один рот, чтобы он больше слушал и меньше говорил.

5. Да убережет тебя Бог от дурных женщин, от хороших спасайся сам!

6. Вошло вино — вышла тайна.

7. Бог не может быть везде одновременно — поэтому он создал матерей.

8. Не будь сладок — иначе тебя съедят. Не будь горек — иначе тебя выплюнут.

9. Бойся козла спереди, коня — сзади, дурака — со всех сторон.

10. Гость и рыба через три дня начинают попахивать.

11. Знания много места не занимают.

12. Лучше еврей без бороды, чем борода без еврея.

13. Человек должен жить хотя бы ради любопытства.

14. Глухой слышал, как немой рассказывал, что слепой видел, как хромой быстро-быстро бежал.

15. Бог защищает бедняков, по крайней мере, от грехов дорогостоящих.

16. Если бы благотворительность ничего не стоила — все бы были филантропами.

17. Когда старая дева выходит замуж, она тут же превращается в молодую жену.

18. Родители учат детей разговаривать, дети родителей учат молчать.

19. Издали все люди неплохие.

20. Может быть, яйца намного умнее кур, но они быстро протухают.

21. Мужчины больше бы сделали, если бы женщины меньше говорили.

22. Хорошо молчать труднее, чем хорошо говорить.

23. Плохая жена — хуже дождя: дождь загоняет в дом, а плохая жена из него выгоняет.

24. Мир исчезнет не оттого, что много людей, а оттого, что много нелюдей.

25. Господи! Помоги мне встать на ноги — упасть я могу и сам.

26. Если жизнь не меняется к лучшему, подожди — она изменится к худшему.

27. Какой бы сладкой ни была любовь, компота из нее не сваришь.

28. Когда нечего делать, берутся за великие дела.

29. Выбирая из двух зол, пессимист выберет оба.

30. Все жалуются на отсутствие денег, а на отсутствие ума — никто.

31. Кто детей не имеет, хорошо их воспитывает.

32. Лучше умереть от смеха, чем от страха.

33. Опыт — это слово, которым люди называют свои ошибки.

34. Седина — признак старости, а не мудрости.

35. Старея, человек видит хуже, но больше.