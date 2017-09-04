"КВ-2" - кошмар Вермахта

Когда об этой машине впервые доложили немецким генералам, они отказались верить в ее существование.

Еще бы, гигант весом в 52 тонны, вооруженный 152-мм гаубицей (до конца войны ни один танк не получил орудия большего калибра), закованный в толстую броню, которую не брала ни одна пушка! Кстати, бронебойных снарядов к «КВ-2» было мало, однако танкистов это не смущало, и они пользовались бетонобойными… в принципе результат был один и тот же — после попадания из 152-мм гаубицы обр. 1938/40 гг. (М-10Т) любой немецкий танк разваливался на части. Поэтому отчеты немцев с поля боя с КВ-2 больше походили на откровения из книги Апокалипсиса.

Командир 41-го танкового корпуса вермахта генерал Рейнгардт вспоминал:

"…. С трех сторон мы вели огонь по железным монстрам русских — все было тщетно… После долгого боя нам пришлось отступить, чтобы избежать полного разгрома… Они подходили все ближе и ближе…Один из них приблизился к нашему танку, увязшему в пруду… КВ-2 безо всякого колебания проехал прямо по танку, вдавив его в грязь, в этот момент прибыла 150 мм гаубица (представьте себе размер). Наши артиллеристы открыли огонь прямой наводкой и добились попадания — как будто молния ударила… Танк остановился …вдруг солдат из расчета орудия истошно завопил «Смотрите!!! Он поехал!!!!» Танк начал приближаться к орудию и вдавил гаубицу, как игрушку, гусеницами в землю…."

При боевом столкновении «Russische Kolloss» и его экипаж часто оказывал жестокое сопротивление. Так, «КВ-2» из 2-й танковой дивизии в одиночку в течение суток сдерживал продвижение 6-й немецкой танковой дивизии в районе города Рассеная. Танк был обездвижен немецкой 105-мм гаубицей (снаряд сорвал гусеницу), но продолжал бой.

Зачастую для немцев уничтожение «КВ-2» было возможно только с привлечением тяжелой полевой артиллерии или в ближнем бою специальными штурмовыми группами. Однако подобраться к танку было непросто: кроме гаубицы, танк «КВ-2» был вооружен еще и тремя 7,62-мм танковыми пулеметами ДТ (спаренный с гаубицей; в шаровой опоре в кормовой стенке башни; в лобовом листе подбашенной коробки слева от механика-водителя), что превращало «КВ-2» в небольшую крепость на гусеницах. Боекомплект танка состоял из 36 артиллерийских выстрелов раздельного заряжания и 3087 патронов к пулеметам ДТ (49 магазинов).

Бронирование танка состояло из броневых катаных листов толщиной 75 мм (лобовая часть, борта и башня), 60 мм (кормовая часть), 40 мм (днище) и 30 мм (крыша), соединяемых электросваркой. В 1941-м такую броню не пробивала ни одна противотанковая пушка немцев! Некоторые «Russische Kolloss» получали более 100 попаданий, но оставались в строю. Бороться с «КВ-2» могли лишь тяжелая зенитка 88-мм зFlak 18/36/37 и пикирующий бомбардировщик Ju 87 «Штука».

Изначально «КВ-2» создавался для уничтожения полевых укреплений: несколько танков «КВ-2» в середине февраля 1940 года проходили испытания при прорыве линии Маннергейма. С помощью своих мощных пушек ими были сделаны проходы в гранитных надолбах и разрушены с близкого расстояния доты, мешавшие продвижению стрелковых подразделений. Финны пытались подбить танки, но без толку: один из танков получил 48 вмятин от попадания снарядов и остался в строю.

Однако полностью реализовать свое преимущество над врагом советские тяжелые танки в начальный период не смогли: малообученные экипажи гробили технику, к тому же невысокая подвижность «КВ-2» не соответствовала очень мобильному характеру боевых действий, навязанных Красной армии в ходе операции «Барбаросса».

Например, 6 июля 1941 года в 41-й танковой дивизии оставалось только 9 из первоначально имевшихся здесь 32 танков «КВ-2». Пять были уничтожены в бою с немецкими войсками, 12 брошены экипажами из-за поломок, и 5 требовали крупного ремонта.