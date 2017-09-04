Маршал Рокоссовский: немцы боялись даже его имени

120 лет назад, 21 декабря 1896 г., в Варшаве и Великих Луках родились кондитер, стоматолог, каменотёс, кавалерист, маршал Советского Союза, маршал Польши, а также выдающийся стратегический ум XX столетия. Всё это один человек — Константин Рокоссовский.

Перечисление этих профессий применительно к нашему герою никаких вопросов вызывать не должно. Всё это было до того, как молодой Рокоссовский попал на фронт Первой мировой и начал военную карьеру. В конце концов, будущий маршал Жуков как раз в 1914 г. тоже стал скорняжных дел мастером. Но как можно родиться одновременно в двух местах?

Второе место рождения варшавянин Рокоссовский обрёл уже после войны, когда ему было во второй раз присвоено звание Героя Советского Союза. На родине дважды Героя полагается ставить бюст. Варшава не подходила по соображениям политики — это же другая страна. И тогда, после долгих раздумий и наведения справок, маршал указал на Великие Луки. Рядом с этим городом действительно располагалось имение баронов Рокоссовских, с которыми предки маршала, давно утратившие дворянское звание, состояли в отдалённом родстве. Ход блестящий. Сразу становится ясно, что своё прозвище — Гений маневра — Рокоссовский приобрёл не просто так.

Культурно воевать

Аналитики, возводящие управление войсками в ранг высокого искусства, оценивают не только эффективность маневра, но ещё его изящество и красоту. Для того чтобы увидеть это в таком грязном и кровавом деле, как война, нужен по-настоящему недюжинный ум. Таким обладал Рокоссов­ский, что иной раз ставило его собеседников в тупик. Во время Битвы под Москвой писатель и военкор Александр Бек случайно услышал, как Рокоссовский распекает подчинённого: «Пока не узнал, где противник и каковы его силы, не имеешь права продвигаться! Чёрт знает что! Когда наконец научимся культурно воевать?»

В выражении «культурно воевать» — весь Рокоссовский. Он действительно обладал высочайшей военной культурой и пониманием сути большой стратегии. Причём проявил это с первых же дней войны, будучи тогда командиром 9-го механизированного корпуса, который принимал участие в крупнейшем танковом сражении в 1941 г. под Дубно, Луцком и Ровно.

А ведь Рокоссовский вообще не имел шансов туда попасть. От места его дислокации до Луцка — около 200 км. А 22 июня 1941 г. выяснилось, что у корпуса нет ни горючего, ни машин для переброски пехоты. Однако вот что вспоминает маршал Баграмян: «Рокоссов­ский в первый же день войны на свой страх и риск вскрыл центральные склады с горючим, забрал из окружного резерва все машины, посадил на них пехоту и комбинированным маршем двинул впереди корпуса… Мы не могли поверить своим глазам».

Ещё меньше могли поверить в это немцы. Лёгкая прогулка по Русской земле внезапно закончилась. Командующий танковой армией Эвальд фон Клейст издаёт весьма эмоциональный приказ: «Слухи о прорвавшихся советских танках вызывают панику. Каждого зачинщика паники — под суд. Я запрещаю использовать слова «русские танки прорвались».

В общем, Клейста можно понять — русские танки, согласно всем военным правилам, дейст­вительно не могли бы уст­роить прорыва. Однако Рокоссовский, устроивший немцам масштабное кровопускание, действовал не по правилам, а по обстановке. И импровизировал на ходу. Дело доходило до маскарада с переодеванием: «Немцы панически боялись нашей артиллерии и танков Т-34, и мы стали ежедневно менять позиции батарей, а старенькие танки, обшив фанерой и покрасив, превратили в тридцатьчетвёрки, и немцы уже не лезли напролом».

Летом 1941 г. к наградам были представлены немногие. В основном рядовые и младший комсостав, что объяснимо — генералам хвалиться было пока нечем. Однако одно исключение есть. Константин Рокоссовский получил орден Красного Знамени 23 июля 1941 г. — как раз за то сражение.

Лев степей и лесов

Английский военный теоретик Бэзил Лиддел Гарт, современник Рокоссовского, ввёл любопытное понятие — «непрямые действия». Согласно ему, выиграть должен тот, кто предпринимает обдуманные, но неожиданные ходы: «Прямая атака почти никогда не даёт результата. Победы можно достичь, если держать противника в неуверенности насчёт твоих действий, выводя его из равновесия».

Надо признать, что Рокоссовский достиг в этом деле серьёзных высот. Военным часто цитируют Сунь Цзы, древнего китайского классика стратегии, который считал: «Наилучшим же будет победить противника одним замыслом, без боя». Многим кажется, что это всё сказки и глупости. Возможно. Однако не в случае с Рокоссовским. Например, он первым перешёл в контрнаступление под Москвой. Но как именно? Вот свидетельство маршала Александра Голованова: «У генерала Голикова не ладились дела под Сухиничами. Был направлен туда вместо Голикова Рокоссовский, который открытым текстом повёл по радиосвязи разговоры о своём перемещении, рассчитывая на перехват переговоров противником. Этот расчёт оказался верным. Рокоссовский прибыл под Сухиничи, и противник, узнав об этом, немедленно оставил город без сопротивления».

Впоследствии Рокоссовский будет использовать весь арсенал непрямых действий. Маскировку и имитацию активных действий на второстепенных направлениях: «Немцы могли увидеть только то, что мы могли им показать». Неожиданный рисунок масштабного наступления — так, именно Рокоссовский настоял на том, чтобы нанести в ходе операции «Багратион» 1944 г. не один, а два главных удара: «В течение лета и осени 1944 г. немецкую армию постигло величайшее в её истории поражение, прев­зошедшее даже сталинград­ское. Немецкие полковники и подполковники срывали с себя погоны, бросали фуражки и оставались ожидать русских». Иными словами, Рокоссовский действительно стал художником войны. Вот как отзывался о русском военачальнике фельдмаршал Эрнст Буш: «Если нашего Роммеля называют лисом пустынь, то Рокоссовского можно назвать львом степей и лесов». Кстати, другой фельдмаршал, Фридрих Паулюс, попав в плен, согласился отдать своё оружие только Рокоссовскому.