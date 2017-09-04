Как варить варенье из сосновых шишек

Варенье готовится только из молодых мягких зелёных шишек размером 2-4 сантиметра. В нашей центральной части России такие шишки собирают в июне. К концу месяца они уже перерастают и становятся одеревеневшими, а значит, в варенье не годятся. На Украине шишки можно собирать уже в мае.

Варенье из шишек в кулинарных целях почти не используют, но зато это хорошее профилактическое средство от простудных заболеваний, его дают как лекарство при кашле и ангине, а также полиартрите. Если детям съедать чайную ложечку варенья, а взрослым — столовую в день, то можно хорошо себя обезопасить от простуд.

На вкус варенье кисло-сладкое, очень вкусное. Шишки целиком есть не стоит, их разрезают или разламывают и выедают сладкую и вкусную серединку. Можно, конечно, есть и целиком, но тогда во рту будет интенсивный вкус сосновой хвои, что совсем не ощущается у самого варенья и сердцевинки шишек.

Приготовление блюда. Для приготовления варенья нам нужны шишки, вода и сахар. Ориентировочно, на 1 кг шишек нужно 2,5 л воды (вода заливается просто, чтобы шишки покрыла, а в конечном итоге нужен расчет отвара и сахара).

Шаг 1

Для приготовления варенья нам нужны шишки, вода и сахар. Ориентировочно, на 1 кг шишек нужно 2,5 л воды (вода заливается просто, чтобы шишки покрыла, а в конечном итоге нужен расчет отвара и сахара)

Шаг 2

Шишки перебираем, удаляем сор и прилипшую хвою. Лучше это делать в резиновых перчатках, так как шишки могут быть со смолой. Шишки тщательно промываем и заливаем водой чуть выше уровня шишек.

Шаг 3

Ставим шишки вариться. Доводим до кипения и варим 40 минут. Оставляем шишки в отваре на 12 часов.

Шаг 4

Сливаем отвар, шишки оставляем на время. Измеряем стаканом количество отвара, берём столько же стаканов сахара и смешиваем.

Шаг 5

Варим отвар с сахаром на медленном огне около 1,5 часов до состояния густого сиропа, приобретающего сначала тёмно-янтарный, а затем тёмно-красный цвет.

Шаг 6

За 20 минут до конца варки добавляем в сироп шишки. Все шишки нам не понадобятся, на пол-литровую банку достаточно 8-10 штук.

Шаг 7

Разливать варенье можно как горячим, так и холодным. Мне удобнее пользоваться банками с завинчивающимися крышками, поэтому я разливаю горячим и банку переворачиваю на крышку, чтобы не скапливался конденсат в процессе остывания.

Шаг 8

Хранить банки можно при комнатной температуре.