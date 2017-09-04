Для чего на Руси строили «большие» или длинные дома

На территории Древней Руси «большие» или длинные дома наиболее полно изучены в Старой Ладоге. Рассмотрим постройку конца IX в., раскопанную В. И. Равдоникасом и Е. А. Рябининым в 1950 — 1981 гг.

По внешним границам постройки зафиксированы длинные и массивные бревна обноски, окружавшие с трех сторон срубное жилое помещение. Северное бревно обноски имеет на концах чашевидные вырубы, в которые уложены затесанные снизу края перпендикулярных бревен; с наружной стороны обвязка дополнительно укреплена вбитыми кольями (вспомним описание фундаментных площадок по Новгороду у Н. Н. Фараджевой).

Основу постройки составляет отапливаемое жилое помещение размером 10,7Х7,45 м (площадь 77,5 кв. м). Внутри сруба выявлены остатки столбов, расположенных в 4 ряда. В центре сруба находилось отопительное сооружение — скорее всего печь, а не открытый каменный очаг. Сохранилось основание отопительного сооружения в виде прямоугольной платформы из плотной утрамбованной глины размером 3×1,3×0,25 м. Это основание с 4-х сторон обнесено каркасом из досок. Никаких валунных камней (характерных для открытых очагов) при разборе отопительного устройства не встречено.

Пол был покрыт сплошным дощатым настилом, примыкающим вплотную к опалубке печи (доски пола сохранились в центральной и угловых частях сруба).

С южной стороны жилого сруба находился вход в постройку — он отмечен дощатым настилом, примыкавшим с наружной стороны к стене жилища. В центре этого настила у входа находилась платформа из утрамбованной необожженной глины, продолжение которой зафиксировано внутри помещения. Эта подсыпка образовывала площадку высотой до середины второго венца и служила основой для деревянного приступка у входа. Дверной проем начинался с третьего венца и находился на одной линии с топкой печи.

С севера к отапливаемому помещению примыкала пристройка, основу которой составляли западное и восточное бревна обноски. На поверхности бревен обноски сохранились многочисленные пазы и вырубки, предназначенные для установки вертикальных тесанных столбов с продольными пазами для наборных стенок. Таким образом, между бревнами обноски и жилым срубом с западной и восточной стороны были сформированы закрытые продольные боковые галереи, по которым и осуществлялся доступ к хозяйственной северной пристройке. Это был закрытый со всех сторон жилищно-хозяйственный комплекс, состоявший из жилого сруба с очагом, пристройки с фронтальным бревенчатым покрытием и боковых галерей, перекрытых общей крышей.

С боковых сторон во внешних галереях зафиксированы характерные врубки для балок, на которые опирались тетивы лестниц. На основании этого Е. А. Рябинин в своей реконструкции длинного дома предполагает наличие верхней внутренней галереи в рамках жилого сруба («второго этажа»).

Крыша, судя по всему, была не дерновая, а дощатая с гидроизоляцией из длинных лент бересты. (Рябинин, 2002. С. 15 — 30).

Таким образом, в описанном длинном доме фактически совмещены две технологии — каркасная и срубная конструкции.