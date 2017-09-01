Шигирский идол оказался древнее египетских пирамид

"В 2 раза старше египетских пирамид": немецкие учёные, распилившие Шигирского идола, доказали, что это самая древняя деревянная скульптура в мире.

Сегодня генеральный директор Свердловского областного краеведческого музея Наталья Ветрова озвучила результаты экспертизы, которую проводили в октябре 2014 года немецкие учёные. Как выяснилось, Шигирский идол древнее, чем считалось.

– Получено 7 радиоуглеродных дат, подтверждающих ранее определённый календарный возраст – 11 000 лет. Подтверждается факт того, что это самая древняя скульптура в мире. Это один из выдающихся шедевров наследия Евразии, – заявила Наталья Ветрова. – Зачем исследования: у нас не было международного признания, мы мечтали узнать точную дату, чтобы экспонат признали самым древним.

Напомним, первая научная попытка определения его возраста была сделана в 1997 году. Первые радиоуглеродные даты указывали, что возраст идола около 9 500 календарных лет, с чем многие учёные были не согласны.

– Идол в два раза древнее египетских пирамид, – пояснил ведущий сотрудник Института археологии Российской академии наук Михаил Жилин. – Искусство охотников-рыболовов Урала такое же древнее, как искусство земледельцев Древнего Востока.

– Теперь идол получит огромное международное признание, можно сказать, что быстрое развитие искусства древнего мира шло не только на Ближнем Востоке (как считалось раньше), но и на Урале, – согласился с ним немецкий ученый Томас Тербергер, проводивший исследования.

Помимо установления возраста, ученые сделали и еще одно открытие.

– Мы также исследовали поверхность идола под микроскопом. Выяснили, что он был выровнен шлифованными каменными теслами, а орнамент был нанесен каменными стамесками. Мы смогли открыть еще одно изображение на идоле (то есть восьмое по счету): оно находится в верхней части, – рассказала главный научный сотрудник отдела древней истории народов Урала Свердловского областного краеведческого музея Светлана Савченко.

При этом глава Краеведческого музея подчеркнула, что никакого ущерба скульптуре исследования не нанесли.

– Было взято менее 2 граммов образцов древесины и отправлено в лабораторию Германии. Приказом министра культуры был создан расширенный реставрационный совет, который должен был провести исследования и определить состояние памятника после того, как мы его распилили. Было определено, что такой способ взятия проб не ведёт к разрушению памятника. Идол уже доставался фрагментами из болота, он не был цельным, – уточнила Наталья Ветрова.

По её словам, исследования проводились в соответствии с федеральным законом N 54 "О музейном фонде и музеях", который обязывает проводить научные исследования с экспонатами. Тем не менее заместитель директора по науке Института истории и археологии Уральского отделения Российской академии наук Наталья Чаиркина попросила Ветрову впредь согласовывать такие исследования с Министерством культуры.

Свердловский министр культуры Павел Креков не стал пока комментировать ситуацию с уголовным делом, которое возбудили после исследований, однако заметил, что "факт мирового признания приведёт к повышению рейтинга Краеведческого музея и повышению количества туристов". Изображение Шигирского идола готовы печатать на сувенирах (например, на майках, говорит Ветрова), кроме того, его можно будет возить на выставки в другие города (в 2002 году он уже экспонировался в Эрмитаже, например).

Напомним, Большой Шигирский идол считается древнейшей сохранившейся деревянной скульптурой в мире. Хранится в Свердловском областном краеведческом музее. Идол был найден 24 января 1890 года при разработке Шигирского торфяника на глубине четырёх метров.

В октябре 2014 года ценнейший артефакт вновь положили под нож, чтобы более точно определить время его происхождения. Учёные из Германии, которых специально пригласили для проведения исследования, отпилили от него семь щепочек. Операцию по распилу Шигирского идола проводили открыто, на исследования даже приглашали СМИ. О том, как всё происходило, читайте в нашем материале.

Впоследствии выяснилось, что Министерство культуры не давало никаких санкций на подобные действия, однако в возбуждении дела полиция отказала. Областная прокуратура вернула материалы в работу следователям СК, а следователи возбудили уголовное дело.

"В 2 раза старше египетских пирамид": немецкие учёные, распилившие Шигирского идола, доказали, что это самая древняя деревянная скульптура в мире Для исследования взяли всего 2 грамма древесины, и памятнику это не повредило. Шигирский идол от распила не пострадал, говорят в музее.

Сегодня генеральный директор Свердловского областного краеведческого музея Наталья Ветрова озвучила результаты экспертизы, которую проводили в октябре 2014 года немецкие учёные. Как выяснилось, Шигирский идол древнее, чем считалось.

– Получено 7 радиоуглеродных дат, подтверждающих ранее определённый календарный возраст – 11 000 лет. Подтверждается факт того, что это самая древняя скульптура в мире. Это один из выдающихся шедевров наследия Евразии, – заявила Наталья Ветрова. – Зачем исследования: у нас не было международного признания, мы мечтали узнать точную дату, чтобы экспонат признали самым древним.

Напомним, первая научная попытка определения его возраста была сделана в 1997 году. Первые радиоуглеродные даты указывали, что возраст идола около 9 500 календарных лет, с чем многие учёные были не согласны.

– Идол в два раза древнее египетских пирамид, – пояснил ведущий сотрудник Института археологии Российской академии наук Михаил Жилин. – Искусство охотников-рыболовов Урала такое же древнее, как искусство земледельцев Древнего Востока.

– Теперь идол получит огромное международное признание, можно сказать, что быстрое развитие искусства древнего мира шло не только на Ближнем Востоке (как считалось раньше), но и на Урале, – согласился с ним немецкий ученый Томас Тербергер, проводивший исследования.

Помимо установления возраста, ученые сделали и еще одно открытие.

– Мы также исследовали поверхность идола под микроскопом. Выяснили, что он был выровнен шлифованными каменными теслами, а орнамент был нанесен каменными стамесками. Мы смогли открыть еще одно изображение на идоле (то есть восьмое по счету): оно находится в верхней части, – рассказала главный научный сотрудник отдела древней истории народов Урала Свердловского областного краеведческого музея Светлана Савченко.

При этом глава Краеведческого музея подчеркнула, что никакого ущерба скульптуре исследования не нанесли.

– Было взято менее 2 граммов образцов древесины и отправлено в лабораторию Германии. Приказом министра культуры был создан расширенный реставрационный совет, который должен был провести исследования и определить состояние памятника после того, как мы его распилили. Было определено, что такой способ взятия проб не ведёт к разрушению памятника. Идол уже доставался фрагментами из болота, он не был цельным, – уточнила Наталья Ветрова.

По её словам, исследования проводились в соответствии с федеральным законом N 54 "О музейном фонде и музеях", который обязывает проводить научные исследования с экспонатами. Тем не менее заместитель директора по науке Института истории и археологии Уральского отделения Российской академии наук Наталья Чаиркина попросила Ветрову впредь согласовывать такие исследования с Министерством культуры.

Свердловский министр культуры Павел Креков не стал пока комментировать ситуацию с уголовным делом, которое возбудили после исследований, однако заметил, что "факт мирового признания приведёт к повышению рейтинга Краеведческого музея и повышению количества туристов". Изображение Шигирского идола готовы печатать на сувенирах (например, на майках, говорит Ветрова), кроме того, его можно будет возить на выставки в другие города (в 2002 году он уже экспонировался в Эрмитаже, например).

Напомним, Большой Шигирский идол считается древнейшей сохранившейся деревянной скульптурой в мире. Хранится в Свердловском областном краеведческом музее. Идол был найден 24 января 1890 года при разработке Шигирского торфяника на глубине четырёх метров.

В октябре 2014 года ценнейший артефакт вновь положили под нож, чтобы более точно определить время его происхождения. Учёные из Германии, которых специально пригласили для проведения исследования, отпилили от него семь щепочек. Операцию по распилу Шигирского идола проводили открыто, на исследования даже приглашали СМИ. О том, как всё происходило, читайте в нашем материале.

Впоследствии выяснилось, что Министерство культуры не давало никаких санкций на подобные действия, однако в возбуждении дела полиция отказала. Областная прокуратура вернула материалы в работу следователям СК, а следователи возбудили уголовное дело.

Исследования Шигирского идола продолжатся: учёные намерены изучить, как он был сделан, как лёг в контекст Зауралья, какие люди его сделали, где и как он был размещён и для чего. Но эти исследования вряд ли будут связаны с необходимостью вновь распиливать идола.