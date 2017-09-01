Как воспитывать мальчика, чтобы он вырос мужчиной

«Зайчик, не трогай, это грязное, зайчик, не лезь – упадешь, не ходи туда там скользко, не лазь – высоко, не играй с ним – он дерется…» - я слышу и вижу это каждый день.

Когда «зайчику» 2 года, это понятно, но когда ему 5 – он уже не зайчик. Ему уже пора учиться решать задачи мужского типа: достичь, забраться, проверить на прочность… Нельзя ругать мальчика за то, что он испачкался. Мужская обязанность достигать. «Вижу цель, не вижу препятствий!» Если он будет отвлекаться на дорогие джинсики, которые мама еле-еле отстирала, он не доберется до цели. Не покупайте мальчикам дорогую одежду. Она им не нужна. Это ваше желание кому-то что-то доказать, и это желание делает их слабыми.

Нужно создавать мальчишкам контролируемые сложности. И лучше, если это будут делать папы. Или тренера. Пусть учатся побеждать свой страх. Пусть учатся защищать девочек, маму и «ботаников»)). Пусть учатся побеждать, не доводя ситуацию до драки. Пусть помнят, для кого они побеждают. Показывайте им пример. Окружите мальчишек достойными сильными учителями. Потратьте на их поиски время, вы не пожалеете. Отключите у себя интернет, и время найдется. Не позволяйте им драться с девчонками. Лучше бы им вообще поменьше пересекаться, насколько это возможно.

Мамы, не наказывайте. Пусть наказывают отцы (или дед, или тренер). Когда мужчина (мальчик) видит, что женщина насилие над ним совершает, у него рождается желание сопротивляться любой ценой. И он начинает просто звереть.

И когда это мать с ним делает, он потом садистом становится, издевается над женщинами всю жизнь.

До 5-ти лет ребенка можно просто отвлечь. Раз-раз, и он уже не занимается тем, чем не надо, потому что его привлекли к другому. Но в каком-то возрасте мальчик начинает уже пользоваться тем, что он рядом с матерью, и наглеть. Это означает, что в этот момент его надо от себя оторвать и отдать на воспитание отцу.