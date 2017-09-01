Охота на ведьм в средневековом Пскове

Цитата: "На Руси случаи расправы над ведьмами имели гораздо меньшее напряжение и пыл, чем в Западной Европе, однако и здесь случаи сжигания за ведовство "богомерзких и лихих баб" не были в диковинку. Первые факты ведьминых процессов упоминаются в «Поучении» Серапиона XIII века. Особенностью русских процессов было то, что рассмотрение дел велось не церковным судом, а светским.

Одним из наиболее крупных и ранних фактов казней стал случай сожжения сразу двенадцати ведьм (колдуний) в Пскове в 1411 г., на которых списали свирепствовавшую тогда эпидемию моровой язвы. Псковская летопись называет их "вещими жонками" ("1411: Того же лѣта псковичи сожгоша 12 жонке вѣщих", якобы наславших на город чуму). Несчастных женщин, занимавшихся, по всей видимости, целительством, родовспоможением, лечением скота, сбором лекарственных трав и т.д. нашли в окрестностях Пскова, схватили, обвинили в чародействе и сожгли живьем на льду реки Великой. Это случилось почти за сто лет до начала охоты на ведьм в Западной Европе".

Некоторые псковские историки склоняются к мнению, что эта массовая казнь женщин в Пскове была устроена по требованию тогдашнего нашего церковного владыки - Новгородского и Псковского архиерея. В 1411 году это был архиепископ Иоанн, который якобы слышал и знал о такого рода казнях ведьм в Западной Европе и мечтал организовать нечто подобное на подведомственной ему территории, то есть в своей епархии – на новгородских и псковских землях. Но в Великом Новгороде делать это он опасался, справедливо полагая, что подобная жестокость по отношению к женщинам может вызвать гнев и неприятие со стороны новгородцев, а потому выбор его пал на Псков. В те времена Псков, имея независимость политическую, в духовной сфере (церковной) продолжал подчиняться Новгороду. При этом псковичи и их новгородские владыки друг друга, мягко говоря, недолюбливали. В этом и была причина выбора именно Пскова как места массовой публичной казни женщин – непонимания и отторжения со стороны псковичей архиепископ Иоанн совершенно не боялся и по этому поводу нисколько не переживал, так как в Пскове его в любом случае не любили. Но указания его в духовной сфере обязаны были выполнять. И в 1411 году после настойчивых требований со стороны владыки псковичи вынуждены были нехотя подчиниться.