Сотрудничал ли Папа с хунтой?

Папа Римский признался, что когда ему было 42 года, он в течение шести месяцев регулярно прибегал к услугам психоаналитика. Этот специалист, женщина еврейского происхождения, помогла будущему Понтифику справиться с тяжелыми психологическими проблемами, связанными с его тогдашней должностью. Также он трогательно рассказал о том, как в юношеском возрасте ухаживал за девушками, что, по его словам, «существенно обогатило его опыт».

Все эти откровения были сделаны в ходе интервью с французским социологом Домиником Вольтоном. С февраля 2016 года по февраль 2017-го этот исследователь взаимодействия духовенства и светского сословия ученый встречался с Викарием Христа и обсуждал с ним подробности его биографии, становления жизненной позиции, также как и философию бытия нынешнего главы католической церкви. В итоге получилось 12 бесед, которые должны в скором времени появиться во французском издательском доме «Обсерватуар» (L'Observatoire).

Название книги самое простое: «Политика и Общество». В этом также легко узнаваем стиль папы Франциска, который всеми силами стремится уйти от дешевой шумихи и спецэффектов. Так, он отказался и от положенной ему по сану мантии, подбитой горностаем, и от золотого наперсного креста, и от престижной марки машины. Папа запросто здоровается чуть ли не за руку со всеми окружающими его людьми вплоть до владельцев продуктовых лавок, окружающих его резиденцию. Он сделал явный акцент на простоту и доступность, которых, что греха таить, так не хватает порой представителям других христианских ипостасей.

В книге бесед с Наместником Христовым содержатся не только слегка пикантные моменты его биографии, но и ответы на основополагающие вызовы нашей эпохи: война и мир; Католическая Церковь перед лицом наступающего светского мировоззрения и религиозного разнообразия; религиозный фанатизм и воинствующая светскость; взаимоотношения культуры и коммуникации; Европа, как территория сожительства нескольких культурных традиций; взаимоотношения между традициями и современным миром; межрелигиозный диалог; статус личности перед Богом; семья, нравы и общество, а также многое другое.

Автор книги включил в нее отрывки из наиболее известных речей папы Франциска с момента его избрания на престол Святого Петра. Нынешний понтифик- аргентинец по происхождению. Он вырос в бедности, вместе с 4 братьями и сестрами. С большой нежностью он вспоминает на страницах книги женщин, его воспитавших в условиях постоянной нужды. Речь идет о матери папы Франциска и о двух его бабушках. Более всего на свете он хотел стать музыкантом, но в результате стал... Викарием Христа. Его девиз прост: «Ничто не может напугать меня».

Автора книги глубоко потрясли спокойствие и доброта, которыми буквально лучились глаза папы. И уж если речь зашла о психоаналитиках, можно вспомнить об анализе личности папы Франциска, сделанном психотерапевтом и писателем Грацией Гайгер, по заказу итальянского издательства Aleteia. Итальянская «инженер душ человеческих» считает, что ключ к взаимопониманию Папы и его многомиллионной паствы кроется в полном соответствии слов и мимики епископа Римского (таков официальный титул папы, которым он подписывается). Его улыбка, говорит психотерапевт, его поведение и даже жестикуляция четко соответствуют смыслу его речей. Перед нами, несомненно, не лицемер-политик, а священник, отдавший свою жизнь для служения окружающим.

По поводу же вызвавшего мимолетную улыбку у многих обращения папы Франциска к психоаналитику можно, на мой взгляд, предположить следующее. Группа аргентинских журналистов и правозащитников обвиняет нынешнего главу Ватикана в том, что он, как минимум, закрывал глаза на похищения детей и политические убийства между 1973 и 1979 годами, то есть в эпоху власти военного правителя Аргентины Хорхе Рафаэля Видела. Тогда в Аргентине были замучены и расстреляны около 30 тысяч человек. Обвинение против нынешнего папы Римского выдвинул Эмилио Миньоне (Emilio Mignone), глава неправительственной организации защиты прав Человека, созданной для расследования преступлений военной диктатуры.

Якобы арест и последующее полугодовое заточение двух деятелей Римско-Католической Церкви Аргентины той эпохи - отцов Халикса (Jalics) и Ёрио (Yorio) состоялись при попустительстве нынешнего папы. Тогда он возглавлял аргентинское отделение Ордена иезуитов. Арестованные хунтой и прошедшие через пытки священники якобы не получили должной поддержки от своего руководителя. Более того, накануне их задержания Хорхе Марио Бергольо (светское имя папы Франциска) отстранил их от службы, что, как считают многие, послужило сигналом военной диктатуре, немедленно арестовавшей их за социальный протест. В дальнейшем, папа Франциск доказал, что сделал все от него зависящее, чтобы дробиться освобождения обоих иезуитов. Причем, в результате, он преуспел.

Но критики папы считают, что он все же пошел на определенный сговор с режимом хунты. Ему не раз указывали, что некоторые иезуиты занимали более принципиальную, чем он, позицию, борясь за справедливость в Латинской Америке. Так, например, в Сальвадоре, в 1989 году был убит иезуит Игнасио Эллакуриа, выступавший в защиту бедных.

Любопытно, что год посещения папой Франциском психотерапевта - 1978 - как раз совпадает с этой эпохой. Через несколько лет после тех событий, будущий понтифик предстал перед церковным судом, чтобы прояснить некоторые моменты своего руководства аргентинским отделением Ордена иезуитов. Он был полностью оправдан и решением государственного суда Аргентины от 2011 года, в свою бытность архиепископом Буэнос-Айреса. В материалах дела можно найти протоколы допроса будущего понтифика от ноября 2010 года. Но тем не менее правозащитники продолжают и поныне его атаковать.

Автор: Александр Артамонов