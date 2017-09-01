Чем репа лучше картошки

С тех пор как картофель прочно занял господствующее положение на полях России, «зелёная лепёшка», как раньше называли репу, постепенно утратила свои позиции. Удивительно, но факт, что продукт, сотни лет кормивший всё население страны, наши современники записали в разряд экзотических. Любой малыш сегодня может отличить банан от апельсина, а вот как выглядит репка, сказку о которой ему возможно каждый день рассказывает бабушка, он не знает. Ни в столовой, ни в кафе, ни в ресторане не сможете вы отведать блюд из репы. Остаётся только сожалеть об этом, ведь репа обладает многими очень полезными свойствами.

Деревенский деликатес — вяленая репа. Наверняка современные дети тоже не отказались бы от этого кушанья, предпочтя его даже конфетам. По вкусу вяленая репа напоминает сухофрукты, но своим специфическим ароматом превосходит многие из них. Именно репа служила основным профилактическим средством, спасавшим крестьянских детей от рахита, заболеваний костей, крови и т. д., поскольку редкий овощ сравнится с репой (её листьями) по содержанию кальция. В Англии, например, смесь соков листьев репы, моркови и одуванчиков считается весьма эффективной для укрепления зубов и всех костных тканей организма.

Репа и её листья богаты такими витаминами как витамин С, РР, провитамин А (жёлтые сорта), так что репа всегда была (и есть) важным источником витаминов, особенно для жителей северных районов страны.

В народной медицине отвары из репы применялись как действенное отхаркивающее и мочегонное средство. Считалось также, что она хорошо помогают от кашля при хроническом бронхите.

Репу можно варить, парить, запекать, квасить, фаршировать…

РЕПА ОЧЕНЬ ВКУСНА В СУПЕ ВМЕСТО КАРТОШКИ. Она имеет сытный вкус, совсем не крахмалистый, как у варёной или пареной картошки. Её лучше использовать вместо теперь уже привычной нам картошки.