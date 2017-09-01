Почему мы не учим детей жить в семье

На днях в очередной раз состоялся у меня разговор на тему того, как же мой бедный сыночек четырех с половиной лет не ходит в садик, и что же он делает дома, бедный мальчик, как же ему не скучно, мультики, наверное, целыми днями смотрит и пр. и пр.

Я внимательно следила за своим "бедным" мальчиком. Даже поговорила с ним об этом. И убедилась в очередной раз: нет, ему не скучно. Более того - ему по-настоящему хорошо. Это видно и по его поведению дома, и по его поведению вне дома, и понятно из его разговоров - в 4.5 года ребенок уже вполне адекватен и общаться с ним можно очень откровенно и довольно серьезно.

Он не знает, что ему дома должно быть скучно. Он не знает, что где-то ему должно быть интереснее.

Он живет в семье. Он делит со своей семьей все дела, заботы, хлопоты, радости, печали и т.д. Он живет той жизнью, которой живет его семья. Впитывает всё это в себя, учится у родителей тому, как они живут.

Он не ходит в развивающие центры. Развивать мелкую моторику, развивать усидчивость, учить буквы и цифры и учиться общаться со сверстниками. Но при этом, фантастика, он знает всё, что положено знать ребенку в этом возрасте. Недавно он стал интересоваться буквами, и вот уже знает почти все буквы и с удовольствием пишет мне письма. И это безо всяких развивашек!

Как же мы помешаны на этих развивашках. Нам кажется, что без этого мы не вырастим ребенка не то, что нормальным - вообще не вырастим! Как он вырастет и разовьется без специальных занятий по развитию мелкой моторики?? Без обучения иностранному языку?? Без обучения счету и письму?? Ведь нынче такие требования в школе - нужно с трех лет начинать учить! А садик! Не случится у ребенка социализации без него! Он не научится общаться!

И что же происходит? Живет ребенок в садике. Да, с трех лет учится писать, считать, танцевать, лепить, рисовать (это же так важно для того, чтобы вырос счастливый успешный человек, правда?) Умеет говорить 25 фраз по-английски, родители этим очень горды! А вот жить в семье он не умеет. Потому что в семье он находится только вечером, когда все пришли с работы уставшие, поели и сидят по своим комнатам, отдыхают от напряженного рабочего дня. Ну или в лучшем случае сидят все вместе, обсуждают, как день прошел. А это не совсем истинная картина семейной жизни. Всю жизнь ребенок и не видит и не знает совсем. А в выходные ребенка, который всю неделю был в садике, как на работе, ведут развлекать.

Потому что родители понимают, что должны ребенку что-то дать, что-то бОльшее, чем сидение дома, ведь ему там скучно, он не знает, чем там заняться. И решают, что ребенку нужны как раз парки развлечений, кинотеатры, аквапарки, что там еще... И опять ребенок проводит время в несколько искусственной обстановке. Так и живет ребенок, слегка оторванный от реальности.

Потом, когда ребенок становится старше, мы начинаем удивляться - почему он не помогает по дому? Почему только и сидит за компьютером? Почему предпочитает тусовки с друзьями общению с семьей? А где семья, что это такое? Он не знает! Он не знает, что вообще можно там делать? Ему скучно! И он идет туда, где всегда и был - к "друзьям-сверстникам". А если дома - то к компьютеру. Потому что он умеет развлекаться, этому его учили, это ему показывали и давали как поощрение.

А потом он будет пытаться создавать свою семью... И вот тогда он будет всё это узнавать гораздо глубже... И всему этому учиться... Общаться, создавать уют, готовить, растить детей... Через попытки, ошибки, слезы, ссоры, скандалы.. Ведь это гораздо "эффективнее" - учиться на своих ошибках...