Славянские имена защищали своих носителей

В традиционной культуре имя играет несколько специфических ролей, главная из которых – выделение предмета, его идентификация. Поименованный предмет уже не принадлежит к «чужому миру», он «одомашнен». Поэтому, переселяясь на новое место, первым делом давали имена рекам, горам, полянам, лесам. Это делалось не только для удобства ориентации, но, прежде всего, чтобы сделать опасные места более дружественными, «родственными».

Другая, не менее важная функция – защитная. Имя связывает называемый предмет со всеми предметами, носящими то же имя. Это хорошо заметно на «христианском», а, по сути, абсолютно языческом обычае давать детям имена святых, чтобы они покровительствовали ребенку в жизни. Совершенно аналогично, коров и коз также иногда называли человеческими именами. Впрочем, грань между «человеческим» и «нечеловеческим» в именах очень тонка, но об этом позже.

Важную роль, также, имело наречение предмету имени для его одушевления. Это хорошо видно на традиции поименования оружия. Меч, получивший имя, обретает душу, становится личностью. Считалось, также, что душа окончательно входит в ребенка только тогда, когда он пройдет обряд «крещения», то есть в него войдет «крес» - божественный огонь.

В дальнейшем я буду говорить в основном о славянских языческих именах, относящихся к людям, оговаривая иное специально. И еще. В язычестве человек не выделялся в отдельную, качественно отличную от других категорию. Поэтому, там, где я, не оговаривая иного, говорю о предмете, речь идет и о вещах, и о животных, и о людях.

В силу неотделенности в язычестве ритуала от обыденной жизни, каждое имя представляет собой маленькое заклинание, выполняющее целую группу функций. Поэтому, как мне кажется, бесполезно составлять списки имен и их значений. Каждое имя, в зависимости от обстоятельств, могло иметь несколько значений. В этом имена очень похожи на рунические триады, описанные Антоном Платовым — Иггволодом. Поэтому я считаю более перспективным дать общие принципы дешифровки имен и их составления.

Итак, нам известны следующие категории имен-идентификаторов:

Кличка Детское имя Уменьшительное или домашнее имя Полное (официальное внешнее) имя Имя-Отчество Прозвище Ритуальное и воинское имя

Кличка или название

Самый распространенный идентификатор1. Обычно кличка имела описательный характер: Буренка – корова бурого цвета, Ярилина Плешь, Лысая Горка – лишенная растительности возвышенность.

Поскольку главной функцией имени новорожденного является защитная, то младенец получал кличку, призванную убедить чужих духов, что это «не тот» ребенок. Таковы имена Неждан, Ненаш, Немир, Шибан, Найден, Немец, Еврейче. Сюда же относятся и названия животных и растений: Волк (Вук), Зайка (Зуй, Зуйко), Мишка (буквально – Лесной, а от него – Медведь), Парася (Гушьо, Поросенок), Гадура.

Поскольку новорожденный, по убеждениям всех индоевропейцев, пола еще не имеет, часто ребенку давали обобщенное половое имя: Мальчик (Момчил, Иванка, Богдан, Малк) или Девочка (Доня, Мала, Дивча). Его функция – привязать ребенка к определенному полу.

Если дети умирали один за другим, новорожденному могли дать «стоп»-имя: Стоян, Стана, Хват, Стас, или «жизнетворное»: Живко, Живчик, Спасе. Здесь уже защищается не столько сам ребенок, сколько семья. Детское имя

Одновременно с Кличкой или чуть позже ребенку выбирали «детское» имя. Это имя выбиралось по специальным правилам, разным у разных славянских народов, и было тайным ото всех, кроме родителей и повитухи. Более того, многие славяне считали, что имя у ребенка уже есть, это имя его души, и пытались его определить при помощи гаданий. Часто оно было неизвестно и самому ребенку до обряда взрослости. В более поздний период, напротив, Детское имя могло становиться Домашним (ниже). Уменьшительное или домашнее имя

Когда младенец превращался в ребенка, он получал «взрослое» имя, точнее его зачаток. Делалось это очень осторожно, так как имя было связано с судьбой. Если после наречения имени ребенок заболевал, считалось, что имя найдено неверно, его «перекрещивали». Аналогично, и у взрослого человека при заболевании иногда меняли имя – чтобы преломить судьбу.

Домашнее имя обычно представляло собой одну из половин взрослого двусложного имени в уменьшительной форме. До завершения обряда взрослости ребенок не мог себя называть полным именем: «Зовут меня Славик, а вырасту – Ярославом стану»

Примеры таких имен: Боря, Болек, Влада, Даша, Зоря.

Особенно хочу отметить «славянизацию» заимствованных имен. Так греческий Алексей (защитник), который у себя на родине не имел уменьшительных форм, превращается в «Лешу», одновременно давая оттенок связи с лесом (защита от лешего). Евгения (всерождающая, эпитет Великой Матери) преобразуется в Женю, закрепляя женское начало. Валерия (женщина из рода Валериев в Риме) становится Лерой. Практически «чужестранные» имена получают свои славянские эквиваленты. Впрочем, не всегда славянские. Так греческая Агнесса (овечка) превращается в скифскую Агнию. Тут важно, чтобы уменьшительное имя было именно домашним, «одомашнивая» полное имя и те понятия, которые за ним стоят.

Домашнее имя сохранялись и у взрослых людей. Однако, оно было внутрисемейным, и никогда не называлось публично. При гостях использовалось внешнее, светское имя. Например, жена часто при гостях называла мужа по имени-отчеству.

Полное (официальное внешнее) имя

По достижении отрочества, ребенок переставал быть ребенком, переходя в качественно новое состояние – кандидата во взрослые люди. На него уже ложились все обязанности взрослого (а вот право на взрослые права еще требовалось доказать).

Получал он и взрослое полное имя. У большинства восточных славян оно было двукорневым. По-видимому, составные имена очень древни, так как мы находим их у всех славян и многих соседей славян. Однако, в тех местах, где славянские народы подверглись длительной культурной оккупации, количество таких имен ниже.

Примеры таких имен: Борислав, Божидара, Светозар, Владимир, Зореслав и так далее.

Анализируя их, мы обнаруживаем, что такое имя не просто состоит из двух частей, а представляет собой маленькую фразу, причем ее смысл достаточно гибок. Так Борислав может быть прочтен как «Борящий (побеждающий) Славу», а может как «Борящий Славой», то есть «побеждающий при помощи славы». Богдан – «Богом Данный» или «Богу Данный» или «Божий Данник (должник)». Любочада – «Любящая Детей», «Любимая Детьми», «Любящая Благовония», «Любящая Семью (чать)» и так далее.

Это не случайно. Как и всякий магический инструмент, имя должно быть применимо в самых разных ситуациях. Например, в заговорах против болезни можно было привязаться к останавливающим или защитным свойствам имени, соответственно изменив текст заговора.

Полные имена, как правило, состоят из существительного и глагола (или отглагольного существительного). Глагол определяет динамические свойства имени (а, стало быть, и судьбы), а существительное – статические, базовые свойства. Например, Мечемир, Мечеслав, Мечедар связаны с мечом. Их базисная характеристика: твердый, острый, уверенный, быстрый. Динамически же Мечемир – усмиряющий, останавливающий, Мечеслав – громкий, расширяющийся, Мечедар – связанный с обменом, добрый.

Здесь же следует упомянуть об иностранных именах, которые нередко доставались славянам в обряде братания. Особенно это заметно на севере, где в воинских дружинах встречались представители западных славян и скандинавов, а так же на юге, где в дружину вливались половецкие и печенежские, а то и хазарские богатыри. Имя-Отчество

С появлением государственности возникла необходимость не только внутренней (я – такой-то), но и внешней (он – такой-то) идентификации. Кроме того, с выделением классов употребление имени становится более сложным. Именно на этом этапе появляется именование с «вичем», то есть, с отчеством.

Право на такое именование первоначально получали молодожены, а, позднее, люди, достигшие брачного возраста, в ритуале величания. «Величание» подразумевало называние человека по имени и отчеству и происходило, как правило, во время общественных увеселений и праздников. Взаимные величания девушек и парней имели место во время весенних хороводов и зимних посиделок в избе, где фактически и происходило формирование молодежных половозрастных групп: это величание осуществлялось. как правило, в песенной форме. Особенно же заметно величальное обращение к жениху н невесте в свадебном фольклоре, ср. севернорусскую свадебную песенку: “...Перед теми свечами воскоярыми/Там стояли да молодец с девицей, Антонида со Владимиром, да Михайловна с Ивановичем” и т. п.

Впоследствии получение молодоженами права называться по имени - отчеству закреплялось в особом обряде — “вьюнишнике”, или “окликании молодых”, проводившемся ежегодно в первое воскресенье после Пасхи (см. Фомина неделя), когда молодоженов “величали” по имени - отчеству или пели им песни, в которых их так называли. Изменение формы обращения к молодой женщине после свадьбы характерно и для других славянских традиций. Македонцы, например, в течение первого послесвадебного года называли такую женщину просто “невеста” и лишь затем начинали обращаться к ней по имени».3

По мере того, как власть имущие начинают править не столько правом, сколько силой, возникает тенденция именовать нижестоящих детскими или уменьшительными именами: Иван Грозный подписывал письма Семеону Бекбулатовичу «холоп твой Ивашка». И напротив, от нижестоящих требовалось использовать «вич» даже по отношению к несовершеннолетним боярским потомкам. Прозвище

Прозвище «обчество» давало отроку или взрослому человеку по его свойствам. Далеко не всегда оно было лицеприятным, что хорошо отметил Гоголь. Но тут уж жаловаться было некому. Единственный способ избавиться от обидного прозвища – изменить себя и заслужить другое, почетное. Подобное событие описано в книге М.Семеновой «Меч мертвых», где один из героев спасает другого на охоте от кабана и получает прозвище «Щетина». Часто именно от прозвищ рождаются фамилии. Ритуальное и воинское имя

Особую роль в жизни архаического общества играли разного рода объединения – по роду занятий, по интересам, а также половозрастные. Внутри таких сообществ бытовали иногда особые имена. Замечу лишь, что для «Внешнего» круга такие имена были, как правило, тайными, отображали же они положение человека в сообществе и являлись, по сути, разновидностью домашнего имени, но с другим смыслом. Не упомянуть о них было бы не правильно, но это материал для отдельного исследования.