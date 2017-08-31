Магические узлы играли большую роль в быту древних славян

Обращаясь к магии древних славян, можно часто встретить такое определение или термин как Наузы. Не все понимают в полной мере, что это такое, так как это слово вышло из обихода и теперь им практически не пользуются. Однако все, кто интересуется магией, сверхъестественным, пытается практиковать магические действия и обряды должен знать про наузы всё, так как некогда это явление было очень сильно распространено среди всех язычников.

Науз - это узел. Кроме того, гораздо позже, наузами стали называть не только узлы, завязанные особым способом с определённой целью, но и различные ладанки, мешочки с магическим содержимым, привески на шею и т.д. Наузы в магии были практически везде. Они могут быть как простыми узелками на верёвочке или нитке, так и содержать в себе особый наполнитель (травы, магические вещи, коренья, соль, кости, кожа животных, змеиные головы и т.д.). Излечение от пьянства, присуха, порча, оберег от болезни или от злых сил - для всего этого часто использовалась узелковая магия, как одна из самых действенных. Другими словами, чтобы сотворить определённое действо, его завязывали. Вязать наузы могли практически все колдуны, ведьмы, а самые простые практически все люди.

О наузах говорится практически во всех церковных книгах начала второго тысячелетия. Вот парочка примеров: в сборниках поучительных слов XVI столетия: «немощ волшбою лечат и назы чаровании и бесом требы приносят, и беса, глаголемаго трясцю (лихорадку) творят(ся) отгоняющи… Се есть проклято. Того деля многи казни от Бога за неправды наши находят; не рече бо Бог лечитися чаровании и наузы, ни в стречу, ни в полаз, ни в чех веровати: то есть поганско дело»; Царская окружная грамота 1648 года: «а иные люди тех чародеев и волхвов и богомерских баб в дом к себе призывают и к малым детем, и те волхвы над больными и над младенцы чинят всякое бесовское волхование».

Издревле на Руси бытовало поверье, что узел - это одно из самых сильных воздействий на любые стороны жизни. Можно завязать чёрные силы в узел и они больше не будут беспокоить, или завязать болезнь, завязать чью-то волю, привязать к себе любимого человека и т.д. Соответственно, человека, который пользовался такими методами, называли Наузник, а его дело - наузничество. Однако стоит знать, что люди в ту пору очень часто носили наузы на груди, голове, руках, одежде, как амулеты или обереги. На самом деле - это целая наука. Вязать наузы - дело непростое и даже тайное.

магические узлы Сама магия во многих народах понимается как невидимые путы и узлы. Наузы являются их воплощением в мире Яви и помогают в магическом заклинании. Даже в наше время многие, сами того не зная, носят наузы. Чаще всего это бывает нитка или верёвочка с узлами, которую молодые люди носят на руке, как браслет. Испокон веков такая вещь считалась одним из самых сильных оберегов. Это ни что иное, а узелковая магия. Галстуки, шнурки и многое другое тоже являются узлами.

Кроме того, наузами могут быть и заплетенные из волос косы, которые в настоящее время носят женщины, а в древнюю пору плели и мужчины. Если сейчас заплетание кос - это способ себя приукрасить, то в языческие времена косы плели особым способом и с определённой целью. Собственные волосы, которым придавалось большое мистическое значение, помогали в битве, отгоняли беду и путали злые силы. Завязывая же пояс или другие предметы одежды, мужчины и женщины обязательно говорили определённые слова, чтобы узел мог не только поддерживать одежду, но и приносить магическую пользу.

Узел - это замкнутая линия. По поверьям, ни одно существо из мира Нави не может перейти круг, которым человек окружил себя или свой дом. То же самое воздействие имеет и узел (верёвка с узлом на руке, пояс, цепочка шее и т.д.). Отсюда пошло и поверье, что ходить не подпоясанным - грех. Любое злокозненное существо из Нави может делать с таким человеком что угодно. В древние времена подпоясанными даже спали.

Было бы неправильным не упомянуть здесь о морских узлах. Именно моряки до сих пор сохранили десятки, а то и сотни различных узлов. В наше время, они используются только для того, чтобы сделать надёжное крепление, но некогда моряки придавали узлам особое значение. Приморские народы верили в то, что при помощи определённых морских узлов они могли влиять на ветер. На каждом корабле был специальный пучок верёвок (трёх и более), которые связаны в узел. В этих трёх узлах завязаны три ветра. Если развязать первый, то в паруса подует освобождённый слабый ветер, если второй - сильный, шквалистый ветер, ну, а если третий - на волю вырвется настоящий ураган. Эстонские народы полагали, что финские колдуны таким образом пробираются к их стороне и выпускают на волю разрушительные ветры.

Кроме того, верёвку, которую завязывают в узел, колдуны и ведьмы представляют судьбой человека, нитью его жизни. Вспомните Макошь с её помощницами Долей и Недолей, которые плетут судьбу человека. Завязав в определенном месте с необходимым наговором узел, можно повлиять на ход жизни человека, либо вызвать необходимые события. В связи с этим у древних народов было и множество опасений. На свадьбе всегда следили, чтобы на одежде жениха и невесты не было узлов.

То же самое и в случае с роженицами - женщину осматривали, чтобы на одежде и в волосах не было узелков. Иногда же делали наоборот - невесту опутывали рыболовным бреднем, на котором сотни узлов или повязывали нитью со множеством наузов - злой человек, который хочет наложить порчу, в этом случае не сможет сделать чёрное дело, пока не распутает все узелки. Если человек долго мучается перед смертью (как говорили древние славяне - трудится), то в этом случае распутывали все узлы на его одежде, в доме, отпирали все замки, открывали двери и окна, чтобы распутать магическую петлю, из которой не может выбраться умирающий.

#НАША_РУСЬ #традиция