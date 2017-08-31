Семь веников для Русской бани

В русской баньке — благодаря которой все становятся красивыми и здоровыми — правит веник! А хлесткий веник — дороже денег. Выбирайте сами, чем вас хлестать, чтобы получить максимум удовольствия и максимум эффекта.

1. Березовый веник Березовый веник – это тройная сила лечебных свойств листьев, березовых почек и сока. В листьях березы содержатся дубильные вещества, эфирное масло, витамин С, каротин, смолы. Эффективен при ломоте в мышцах и суставах после физических нагрузок и упражнений. Хорошо очищает кожу, ускоряет заживление ран и ссадин, оказывает успокаивающее действие, улучшает настроение. Он способствует улучшению вентиляции лёгких, поэтому, на самом деле, незаменим для астматиков и курильщиков со стажем. Будете вязать веник сами – вяжите из кудрявой березы, т. к. ее ветки гибки и пышны..

2. Дубовый веник Дуб – символ долголетия, силы и физического здоровья. Его кора и листва богаты дубильными веществами, поэтому массаж таким веничком лучше любого обертывания для кожи тела. Если банные процедуры проводить регулярно, то можно нормализовать артериальное давление. Лучше всего заготавливать дубовый веник в августе или сентябре: он отличается прочностью и имеет достаточно широкие листья, что облегчает нагнетание пара.

3. Липовый веник Банька с липовым веничком прописана при первых же симптомах простудного заболевания. В листьях липы содержится огромное количество эфирных масел и бактерицидных веществ. Ее аромат поможет избавиться от головной боли и окажет успокоительное, расслабляющее и жаропонижающее действие.

4. Эвкалиптовый веник У эвкалиптового веника — два основных преимущества. Во-первых, он действует как возбуждающее средство, тонизирует и способствует концентрации внимания. Во-вторых, эвкалипт – отличный антисептик. Поддавая эвкалиптовый настой на каменку и вдыхая пары, вы получаете ингаляционное воздействие на гортань, трахеи, бронхи. Кстати, он не заменим при ушибах и растяжениях. Не спешите париться веником, состоящим только из эвкалиптовых веток, потому что они все-таки имеют довольно резкий запах. Лучше смешать несколько веточек эвкалипта с березовыми, липовыми или дубовыми. Это следует сделать еще и потому, что эвкалиптовые ветки слишком тонкие и при размахивании тратится очень много сил на нагнетание пара. Веник заготавливают в августе.

5. Ивовый веник Ивовый веник – женский: очень хорошо действует на кожу, стимулирует регенерационные процессы, помогает сохранить молодость кожи, проверенное средство от простуды, продутой спины и ревматизма. Ивовый веник нельзя надолго заготавливать впрок – в течение года его нужно использовать, иначе древесина ивы потеряет свою свежесть.

6. Калиновый веник Бонусом к калиновому венику будет калиновый морс. Калина своим действием способна мобилизовать внутренние силы организма, поэтому такой веник хорош при долго не проходящих простудах или кашле. Ветки для веников заготавливали поздней весной или летом, когда листья полностью распустились, но ягоды еще маленькие. На веник брали только самые молодые и тонкие ветки, сушили их быстро, в хорошо проветриваемом прохладном помещении, чтобы сохранить в листьях полезные вещества. Но лучшие, конечно, свежие калиновые веники. Парятся таким веником особым образом. Во-первых, веник замачивают в чуть теплой воде и держат его в предбаннике до самого момента парения. Во-вторых, парятся калиновым веником во второй и третий заход (в самом конце парения), лежа на самой нижней полке. Все это нужно для того, чтобы сохранить в ветках и листьях полезные вещества, которые очень быстро разрушаются при высоких температурах. А после процедуры – витаминный калиновый морс!

7. Веник из бузины Парясь веником из бузины, старайтесь топить баню нежарко, иначе пропадет лечебный эффект. Такой веник поможет вам навсегда избавиться от мигрени и простуды. Ароматные веники (также как и веники из веток смородины или вишни) не заваривают, т. к. высока вероятность получить ожог – листья мгновенно сварятся, станут липкими и тяжелыми. Самое важное — правильно организовать банную процедуру, тогда она пройдет с максимальным комфортом и нужным эффектом.