О том, как попы запрещают традиционную культуру на Руси

В 1860 году знаменитый исследователь русского народного творчества А .Н. Афанасьев издал очередной сборник народных сказок. Но обер-прокурор Святейшего Синода граф А.П. Толстой направил письмо министру Народного просвещения: По поводу изданной книги господина Афанасьева под заглавием : «Русскiя народны легенды» высокопросвещенный митрополит Филарет обратился ко мне с письмом, в котором изъяснил, что… к имени Христа Спасителя и святых в сей книге прибавлены сказки, оскорбляющия благочестивыя чувства, нравственность и приличие, и что необходимо отыскать средство к охранению религии и нравственности от печатного кощунства и поругания!

В результате распоряжением Главного управления цензуры было предписано запретить к перепечатыванию новым изданием книги «Народныя русскiя легенды, собранные Афанасьевым », а 5000 уже отпечатанных экземпляров были уничтожены. Необходимо отметить , что в русских народных сказках до нас дошли исконные образы наших предков, а также были переданы их архетипы. Последователями православной инквизиции за тысячу лет были уничтожены почти все памятники старины, связанные с народным мировосприятием и обрядовостью на территории Руси.

Не останавливаются на достигнутом РПЦ и сегодня. В 2001 году Вологодская епархия объявила Деда Мороза языческим божеством. В том же 2001 году в городе Кириллове Вологодская епархия закрыла уникальный сказочный музей бабы Яги. Епископ Максимилиан сказочную героиню обвинил в сатанизме: то она гусей-лебедей в тоталитарную секту заманит, то детей малых украдёт. С целью привлечения туристов село Кукобой Первомайского района Ярославской области было объявлено родиной бабы Яги. В Кукобое соорудили избушку и организовали костюмированные представления. Ежегодно летом начали проводиться праздники бабы Яги. Кроме того, Пошехонье , районный центр Ярославской области было объявлено родиной водяного.

С резким осуждением этих явлений выступила Ярославская Епархия РПЦ. В официальном заявлении епархии говорилось : Власть предержащая покровительствует обожествлению сказочных героев : бабы-яги и водяного. Искусственно создаются неоязыческие капища, в которых начинают совершаться псевдорелигиозные обряды, к участию в этих обрядах привлекаются дети. К бесовским (интересно, как они установили "бесовость") капищам прокладывают туристические тропы. Тысячи людей вовлекаются в поклонение бесу (Нептун - бес?!), причиняя страшный вред своим БЕСсмертным душам (в чём конкретно вред - НИ СЛОВА!)… Если властям водяной и баба-яга ближе, чем Христос, Божья матерь и наши святые, то такая власть достойна сожаления, как и избравший её народ (она сама себя избрала!).

Как заявил отец Александр , настоятель Спасского храма: В словаре написано: „сказочное страшилище , большуха над ведьмами ". Это о чем говорит? Что она подручница Сатаны. Это не я придумал. Она же простоволосая и в одной рубахе, без опояски. То и другое — верх бесчиния.

Также от заигрываний с бабой Ягой предостерег и зампредседателя Отдела внешних церковных связей Московского патриархата протоиерей Всеволод Чаплин. Как сообщила корреспондент газеты «Московский комсомолец» И. Боброва, во время праздника бабы Яги (2005 год) в село Кукобой приехали (на чёрных джипах?) священники из Ярославской епархии. Люди в рясах выкрикивали оскорбления в адрес присутствующих, пугали туристов и местных жителей тем, что их настигнет Божья кара! Исполнительнице роли бабы Яги кричали: «Бесовщина! Вон отсюда».

С точки зрения сторонников славянского (классического) происхождения Бабы Яги, немаловажным аспектом этого образа видится принадлежность ее сразу к двум мирам — миру мертвых и миру живых. (Энциклопедия «Славянская мифология и эпос», ст. «Верования древних славян»). «Духовный авангард» православных иерархов, подобно талибам, ругающим христиан «крестопоклонниками» и зачислившими их по вероисповедному признаку в нелюди, мажет мифологическую Бабу Ягу дегтем и именует нечистой силой. Происхождение же данной героини уходит в глубокую древность и проистекает из давно ушедших цивилизаций. О происхождении и значении таких «банальных » сказочных персонажей, как Баба Яга, Кощей, Василиса Прекрасная, Змей Горыныч и другие, написаны многие тома интереснейших исследований, которые опираются на древние культурные источники не только Руси.

Следует вспомнить также недавний скандал с изданием отцензурированного варианта сказки о попе и работнике его Балде А.С.Пушкина, которая превратилась в “Сказ о купце Кузьме Остолопе и работнике его Балде”. Новая версия была издана Свято-Троицким собором города Армавир на Кубани тиражом в 4000 экземпляров.