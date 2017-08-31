ВАЖНЫЕ ПРАВИЛА ПРИГОТОВЛЕНИЯ ТРАВЯНОГО ЧАЯ

Травяные чаи ускоряют метаболизм, очищают организм, а помимо этого – они необычайно ароматны и вкусны.

* Если вам сложно просыпаться по утрам, а ночью вы никак не можете заснуть, не спешите браться за кофе или снотворное. Взбодриться поможет чай из мелиссы и стевии, а сладкий сон обеспечит настой боярышника или чай из акации.

* Некоторые травяные чаи в зависимости от температуры по-разному действуют. Так, прохладные напитки из листьев черной смородины или шалфея прекрасно утоляют жажду, а этот же горячий чай способен заставить пропотеть при простуде.

* Чтобы травяной чай максимально обогатился полезными веществами, нужно соблюдать правила приготовления.

- Отвары лучше всего готовить на водяной бане. - Травки, которые не нуждаются в длительной (10-15 мин) тепловой обработке, нужно настаивать в фарфоровой, стеклянной или эмалированной посуде (при контакте с металлом полезные вещества разрушаются). - Измельченные корневища и плоды (например, шиповник) рекомендуется заваривать в термосе, настаивая их в течение нескольких часов.

* Когда нужно пить травяной чай?

- Утром следует пить тонизирующий чай (дягиль, листья земляники, цветки и листья клевера, лимонник, лаванда, любистик). - Вечером надо пить успокаивающие травяные чаи (зверобой, иван-чай, малина (листья), мята перечная, ромашка, мелисса, первоцвет, лист вишни и т.п.). - Зимой или ранней весной желательно пить поливитаминные травяные чаи (листья малины, ежевики, черной смородины, крапивы, моркови, плоды шиповника, рябины, барбариса, облепихи, черной смородины и т.п.). - Летом травяные чаи готовят только из свежих трав, этот период года надо использовать с максимальной пользой для организма.

* Лучшие рецепты травяного чая.

- Земляничный. 10 г сушеных листьев земляники, 2 г зверобоя, 2 г мяты, 200 мл воды. Фарфоровый чайник ополоснуть кипятком, засыпать смесь листьев, залить кипятком и настоять 7-10 мин.

- Брусничный чай. 12 г сушеных листьев брусники, 10-15 г сахара, 200 мл воды. Фарфоровый чайник ополоснуть кипятком, засыпать листья брусники, залить кипятком и настоять 10-15 мин, добавить сахар и разлить в чашки.

- Шиповниково-медовый. 20 г плодов шиповника, 15 г меда, 5 г лимонного сока, 200 мл воды. Сушеные плоды шиповника измельчить, залить кипятком, варить 10 мин в эмалированной посуде при закрытой крышке, настоять 10 мин. Отвар процедить. Добавить мед, лимонный сок.

- Рябиновый. 30 г сушеных ягод рябины обыкновенной, 5 г сушеных ягод малины, 2 г сушеных листьев черной смородины. Смесь заваривают в фарфоровом чайнике, настаивают 5—7 мин. Используют как заварку.

- Из шиповника и чабреца. 10 г сушеных плодов шиповника, 5 г сушеных листьев чабреца, 15 г меда, 200 мл воды. Плоды шиповника измельчить, залить кипятком и варить 5 мин, затем добавить листья чабреца. Настоять 10 мин, процедить, добавить мед.

- Витаминный. 20 г сушеных плодов шиповника, 10 г сушеных плодов рябины, 5 г сушеных листьев душицы, 200 мл воды. Сушеные плоды измельчить, залить кипятком и варить 5 мин, затем добавить листья душицы и настаивать 10 мин.